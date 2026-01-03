Aktualizacja: 03.01.2026 06:37 Publikacja: 03.01.2026 06:30
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 750 żołnierzy oraz m.in. 24 systemy artylerii i 3 czołgi – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Wydarzenia z 1409. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
