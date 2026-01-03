06:38
03.01.2026

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 750 żołnierzy oraz m.in. 24 systemy artylerii i 3 czołgi – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:30
03.01.2026

Zapis piątkowej relacji  

Wydarzenia z 1409. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.

Czytaj więcej

Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1409