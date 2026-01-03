Aktualizacja: 03.01.2026 22:19 Publikacja: 03.01.2026 21:51
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas. Po pewnym czasie przekazano także, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli oraz że pojmano prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.
Do pojmania Maduro odniósł się teraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Po godzinie 17.00 czasu polskiego w Mar-a-Lago – rezydencji Trumpa na Florydzie, gdzie w ostatnim czasie toczą się między innymi rozmowy ws. zawarcia pokoju na Ukrainie – odbyła się konferencja prasowa dotycząca operacji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone w Wenezueli. Amerykański przywódca powiedział podczas niej między innymi, że „ludzie nie widzieli takiego ataku od II wojny światowej”. – Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego ataku – mówił. Polityk oświadczył także, że Stany Zjednoczone „pozostaną w Wenezueli, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji”. – Będziemy tam rządzić do momentu, kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację – stwierdził. – Nie chcemy, by ktoś miał taką sytuację, jaka była w ostatnim czasie. Będziemy przewodzić temu krajowi do czasu, aż uda nam się dokonać bezpiecznego przekazania władzy. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla narodu wenezuelskiego – zaznaczył. Dodał też: „prawdopodobnie nie będziemy musieli uderzyć drugi raz”.
Podczas briefingu, który odbył się po spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego krajów europejskich, do ataku USA na Wenezuelę odniósł się Wołodymyr Zełenski. – Cóż mogę powiedzieć? Jeśli z dyktatorami można sobie radzić w taki sposób, to Stany Zjednoczone wiedzą, co powinny zrobić dalej – stwierdził Zełenski, odnosząc się prawdopodobnie do Władimira Putina i wojny na Ukrainie.
Zełenski rozmawiał niedawno osobiście z Donaldem Trumpem – 28. widział się z amerykańskim przywódcą w Mar-a-Lago na Florydzie. Po spotkaniu politycy ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski przekazał między innymi, że 20-punktowy plan pokojowy jest uzgodniony w 90 proc., gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje — prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym. Wcześniej – tego samego dnia – Trump przez telefon rozmawiał z Putinem.
