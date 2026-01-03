Aktualizacja: 03.01.2026 19:03 Publikacja: 03.01.2026 17:45
Donald Trump przed rezydencją Mar-a-Lago na Florydzie
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas. Po pewnym czasie przekazano, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli, zaś później – że Nicolás Maduro został „schwytany i wywieziony z kraju” oraz oskarżony w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku.
Prezydent USA bierze teraz udział w zapowiadanej wcześniej konferencji prasowej w Mar-a-Lago, rezydencji Trumpa na Florydzie, gdzie w ostatnim czasie toczą się między innymi rozmowy ws. zawarcia pokoju na Ukrainie.
– Ostatniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły specjalne działania w stolicy Wenezueli. Było to spektakularne działanie w sercu Caracas – powiedział prezydent USA podczas konferencji prasowej w Mar-a-Lago. – Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została zaangażowana do wyjątkowego ataku, którego ludzie nie widzieli od II wojny światowej – dodał.
Prezydent USA podkreślił, że celem operacji było „pojmanie dyktatora” – Maduro. – Wszystkie wenezuelskie siły zbrojne zostały unieszkodliwione, gdy żołnierze naszych sił zbrojnych z powodzeniem pojmali Maduro w środku nocy – zaznaczył Trump. – Żaden kraj na świecie nie mógł osiągnąć tego, co ostatniej nocy zrobiły Stany Zjednoczone – ocenił Trump.
Amerykański przywódca wskazał, że Maduro pojmano wraz z jego żoną. – Zarówno on, jak i jego żona staną przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, za ich kampanię narkoterroryzmu prowadzoną przeciwko obywatelom USA – zaznaczył Trump. Polityk niedługo przed konferencją opublikował także w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie pojmanego Maduro.
Trump po raz kolejny oskarżył Maduro o to, że osobiście nadzorował kartel narkotykowy. – Zalewał nasz kraj śmiertelną trucizną odpowiedzialną za śmierć setek tysięcy Amerykanów – podkreślił Trump. – Maduro wysyłał gangsterów, morderców, aby terroryzować naszą społeczność – dodał. – Byli brutalni, ale teraz już nie są. Muszę pogratulować naszym siłom – zaznaczył.
Prezydent USA przekazał także, że obecnie Maduro znajduje się na pokładzie okrętu, który zmierza do Nowego Jorku.
Podczas konferencji Trump zaznaczył także, że USA „pozostaną w Wenezueli, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji”. – Będziemy tam rządzić do momentu, kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację – stwierdził. – Nie chcemy, by ktoś miał taką sytuację, jaka była w ostatnim czasie. Będziemy przewodzić temu krajowi do czasu, aż uda nam się dokonać bezpiecznego przekazania władzy. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla narodu wenezuelskiego – zaznaczył. Dodał też: „prawdopodobnie nie będziemy musieli uderzyć drugi raz”.
Donald Trump oskarżył także Maduro oraz Wenezuelę o to, że przejęła przemysł naftowy, który w tym kraju wybudowali Amerykanie. – To jedna z największych kradzieży w historii – zabrali nam to. Ameryka nigdy nie pozwoli zagranicznym potęgom, by nas okradać – zaznaczył prezydent USA. – Myśmy przywrócili potęgę Ameryki w naszym domowym regionie. Teraz nasza dominacja jest o wiele większa. Wszyscy do nas wracają. (...) To jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa – stwierdził.
Polityk zapewnił również, że „nigdy nie pozwoli na to, by terroryści działali bezkarnie, szkodząc USA”. – Nasza armia jest gotowa do działania, a USA mają w swojej gestii wszystkie opcje militarne aż do wypełnienia naszych żądań. Osoby polityczne i wojskowe w Wenezueli muszą zrozumieć, że to, co wydarzyło się z Maduro, może wydarzyć się także z nimi i wydarzy się, jeśli nie będą sprawiedliwi wobec własnego narodu. Dyktator i terrorysta odszedł, a naród Wenezueli jest znowu wolny – zaznaczył Trump.
Prezydent USA został zapytany przez dziennikarzy o to, kto będzie teraz dowodził Wenezuelą. – Zadbamy o to, by Wenezuela była właściwie rządzona – stwierdził. – To będzie grupa osób. (...) Ten kraj będzie zarządzany właściwie. (...) Będziemy się starali tam sprawiedliwie rządzić. Będzie tam dużo pieniędzy – przekonywał Trump. – Wszystko to się dzieje w tym momencie – wyznaczamy ludzi, będziecie wiedzieli, kim są ci ludzie. Przez pewien czas będą to ludzie, którzy stoją za mną – podkreślił, mówiąc o tym, kto będzie teraz rządził w Wenezueli. – Nie będziemy ryzykować, aby źli ludzie po Maduro przejęli władzę – dodał.
Amerykański przywódca odniósł się także do tego, jak długo USA będą rządzić Wenezuelą. – Chciałbym to zrobić możliwie jak najszybciej, ale zajmuje to czas. Musimy odbudować infrastrukturę, która jest przegniła – powiedział Trump.
– Odbudujemy infrastrukturę naftową. Ropa będzie płynąć, tak jak powinna płynąć, ale naród wenezuelski na tym nie straci. Ci, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu, będą mogli wrócić – zaznaczył amerykański przywódca. Zapytany o interesy Rosji i Chin w Wenezueli, Trump powiedział, że teraz będą mogły kupować ropę. Zapewnił też, że Wenezuela będzie sprzedawać więcej ropy niż mogła dotychczas.
Jak informowała wcześniej stacja CNN, Biały Dom notyfikował kierownictwo Kongresu i kluczowe jego komisje o ataku na Wenezuelę już po fakcie. Miały one zacząć wpływać do kluczowych komisji i kierownictwa Kongresu dopiero w sobotę rano. Trump odniósł się do tego, mówiąc „z Kongresu często są wycieki, a my tego nie chcieliśmy”. CNN zauważa, że szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles mówiła jeszcze niedawno, że atak na Wenezuelę wymagałby zgody Kongresu.
Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.
W sobotę około godz. 2.00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7.00 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty – wynikało z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w sieci. Jak później poinformowano, prezydent USA nakazał armii USA atak na cele w tym kraju.
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Jej przywódca, prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – schwytany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania” – napisał Trump na należącej do niego platformie społecznościowej Truth Social.
W telefonicznym wywiadzie dla „New York Times” Donald Trump określił operację w Wenezueli jako „naprawdę genialną”. – Dużo dobrego planowania i mnóstwo wspaniałych żołnierzy i wspaniałych ludzi – powiedział.
Prokurator generalna USA Pam Bondi także poinformowała wcześniej, że Nicolás Maduro i Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Dodała we wpisie na platformie X: „Wkrótce będą musieli zmierzyć się z całym gniewem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach. W imieniu całego Departamentu Sprawiedliwości USA chciałabym podziękować prezydentowi Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także złożyć serdeczne podziękowania naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków”.
Pam Bondi przekazała, że prezydentowi Wenezueli postawiono zarzuty spisku narkotykowo-terrorystycznego, importu kokainy, posiadania karabinów maszynowych i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez potwierdziła, że straciła kontakt z Maduro i jego żoną. – Nie wiemy, gdzie znajduje się Nicolás Maduro i jego żona. Żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją – mówiła w państwowej telewizji wenezuelskiej.
W swoim przemówieniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino López stwierdził, że „naród wenezuelski padł ofiarą najbardziej zbrodniczej agresji militarnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych”. – Honor, obowiązek i historia wzywają nas (do walki). Nie będziemy negocjować, nie poddamy się. Zwycięstwo jest nasze, bo rozsądek i godność nam towarzyszą! Zwyciężymy! – podkreślał.
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak określono – agresję militarną ze strony Stanów Zjednoczonych.
Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino stwierdził w oświadczeniu, że siły zbrojne zostały już w pełni rozmieszczone w celu „integralnej obrony kraju”. – Naród wenezuelski stał się celem najbardziej zbrodniczej agresji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział Padrino.
Jak podała agencja Associated Press, Stany Zjednoczone przeprowadziły w Wenezueli nocną operację. Około godz. 2.00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7.00 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Informację, że atak na Caracas przeprowadziły USA na rozkaz Trumpa, podały media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera.
Sam atak – podawało AP – trwał niecałe 30 minut, ale nie było jasne, czy będą kolejne akcje, choć Trump w swoim wpisie stwierdził, że ataki zostały przeprowadzone „z powodzeniem”.
Źródła w wenezuelskiej opozycji poinformowały stację Sky News, że uważają, iż schwytanie Nicolása Maduro było „wynegocjowanym odejściem”.
Do ataku doszło w momencie, gdy administracja Trumpa nasiliła presję na Maduro, oskarżanego przez USA o terroryzm narkotykowy. CIA stała za atakiem dronów przeprowadzonym w zeszłym tygodniu na przystań, która prawdopodobnie była wykorzystywana przez wenezuelskie kartele narkotykowe.
Wojsko amerykańskie atakuje łodzie na Morzu Karaibskim i wschodniej części Oceanu Spokojnego od początku września. Według danych ogłoszonych przez administrację Trumpa, do piątku 2 stycznia odnotowano 35 ataków łodziami, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 115.
Trump uzasadniał ataki na łodzie koniecznością powstrzymania przepływu narkotyków do USA i stwierdził, że USA są zaangażowane w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi.
W piątek Wenezuela oświadczyła, że jest otwarta na negocjacje z USA w sprawie porozumienia mającego na celu zwalczanie handlu narkotykami. Maduro powiedział także w nagranym wcześniej wywiadzie, wyemitowanym w czwartek, że USA chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez kampanię nacisków.
Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)
Foto: PAP
Trump od miesięcy groził, że wkrótce nakaże ataki na cele na terytorium Wenezueli po miesiącach ataków na łodzie oskarżone o przewóz narkotyków. Maduro potępił amerykańskie operacje wojskowe jako ledwo zawoalowaną próbę odsunięcia go od władzy.
Jak przypomina agencja AP, Departament Sprawiedliwości USA już w pierwszej kadencji Trumpa zarzucał Maduro, że w rzeczywistości przekształcił Wenezuelę w organizację przestępczą służącą handlarzom narkotyków i grupom terrorystycznym, zaś on sam i jego sojusznicy kradli miliardy dol. z tego południowoamerykańskiego kraju.
Nicolás Maduro jest prezydentem Wenezueli od 2013 r. Wcześniej był ministrem spraw zagranicznych i wiceprezydentem Wenezueli.
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksp...
