Trump: Będziemy przewodzić Wenezueli do czasu bezpiecznego przekazania władzy

Podczas konferencji Trump zaznaczył także, że USA „pozostaną w Wenezueli, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji”. – Będziemy tam rządzić do momentu, kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację – stwierdził. – Nie chcemy, by ktoś miał taką sytuację, jaka była w ostatnim czasie. Będziemy przewodzić temu krajowi do czasu, aż uda nam się dokonać bezpiecznego przekazania władzy. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla narodu wenezuelskiego – zaznaczył. Dodał też: „prawdopodobnie nie będziemy musieli uderzyć drugi raz”.

Donald Trump oskarżył także Maduro oraz Wenezuelę o to, że przejęła przemysł naftowy, który w tym kraju wybudowali Amerykanie. – To jedna z największych kradzieży w historii – zabrali nam to. Ameryka nigdy nie pozwoli zagranicznym potęgom, by nas okradać – zaznaczył prezydent USA. – Myśmy przywrócili potęgę Ameryki w naszym domowym regionie. Teraz nasza dominacja jest o wiele większa. Wszyscy do nas wracają. (...) To jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa – stwierdził.

Polityk zapewnił również, że „nigdy nie pozwoli na to, by terroryści działali bezkarnie, szkodząc USA”. – Nasza armia jest gotowa do działania, a USA mają w swojej gestii wszystkie opcje militarne aż do wypełnienia naszych żądań. Osoby polityczne i wojskowe w Wenezueli muszą zrozumieć, że to, co wydarzyło się z Maduro, może wydarzyć się także z nimi i wydarzy się, jeśli nie będą sprawiedliwi wobec własnego narodu. Dyktator i terrorysta odszedł, a naród Wenezueli jest znowu wolny – zaznaczył Trump.

Kto będzie teraz rządził w Wenezueli? Trump: Będzie zespół, który będzie współpracował z władzami Wenezueli

Prezydent USA został zapytany przez dziennikarzy o to, kto będzie teraz dowodził Wenezuelą. – Zadbamy o to, by Wenezuela była właściwie rządzona – stwierdził. – To będzie grupa osób. (...) Ten kraj będzie zarządzany właściwie. (...) Będziemy się starali tam sprawiedliwie rządzić. Będzie tam dużo pieniędzy – przekonywał Trump. – Wszystko to się dzieje w tym momencie – wyznaczamy ludzi, będziecie wiedzieli, kim są ci ludzie. Przez pewien czas będą to ludzie, którzy stoją za mną – podkreślił, mówiąc o tym, kto będzie teraz rządził w Wenezueli. – Nie będziemy ryzykować, aby źli ludzie po Maduro przejęli władzę – dodał.

Amerykański przywódca odniósł się także do tego, jak długo USA będą rządzić Wenezuelą. – Chciałbym to zrobić możliwie jak najszybciej, ale zajmuje to czas. Musimy odbudować infrastrukturę, która jest przegniła – powiedział Trump.

– Odbudujemy infrastrukturę naftową. Ropa będzie płynąć, tak jak powinna płynąć, ale naród wenezuelski na tym nie straci. Ci, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu, będą mogli wrócić – zaznaczył amerykański przywódca. Zapytany o interesy Rosji i Chin w Wenezueli, Trump powiedział, że teraz będą mogły kupować ropę. Zapewnił też, że Wenezuela będzie sprzedawać więcej ropy niż mogła dotychczas.