Aktualizacja: 03.01.2026 23:48 Publikacja: 03.01.2026 22:59
Delcy Rodriguez
Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez
Po godzinie 17.00 czasu polskiego w Mar-a-Lago, rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie odbyła się konferencja prasowa dotycząca operacji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone w Wenezueli. Amerykański przywódca powiedział podczas niej między innymi, że „ludzie nie widzieli takiego ataku od II wojny światowej”. – Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego ataku – zaznaczał. Polityk oświadczył także, że Stany Zjednoczone „pozostaną w Wenezueli, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji”. – Będziemy tam rządzić do momentu, kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację – stwierdził. – Nie chcemy, by ktoś miał taką sytuację, jaka była w ostatnim czasie. Będziemy przewodzić temu krajowi do czasu, aż uda nam się dokonać bezpiecznego przekazania władzy. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla narodu wenezuelskiego – zaznaczył. Dodał też: „prawdopodobnie nie będziemy musieli uderzyć drugi raz”.
Amerykański przywódca zasugerował także, że wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez Rodriguez zgodziła się pójść na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. – Ona właśnie została zaprzysiężona, ale, jak wiecie, została wybrana przez Maduro. Marco (Marco Rubio, sekretarz stanu red.) pracuje nad tym bezpośrednio. Właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby uczynić Wenezuelę ponownie wielką – podkreślił Trump. – Ona odbyła długą rozmowę z Marco i powiedziała: „zrobimy cokolwiek zechcecie” – dodał.
Czytaj więcej
Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego atak...
Delcy Rodriguez przemawiała na żywo w państwowej telewizji ze stolicy kraju, Caracas. Jak podkreśliła wiceprezydent Wenezueli, Maduro jest „jedynym prezydentem” jej kraju. Zażądała także jego uwolnienia. – Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolás Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli – powiedziała.
Rodriguez zaznaczyła także, że Wenezuela została „brutalnie zaatakowana” przez USA, które uderzyły w sobotę rano na cele w Caracas i innych miastach kraju, naruszając integralność terytorialną państwa. – Będziemy walczyć, aby uwolnić naszą wielką ojczyznę. Wzywamy wszystkie narody, aby wsparły nas w tej misji, ponieważ to, co dzisiaj wydarzyło się w Wenezueli, może się jutro wydarzyć w innym miejscu. To brutalne użycie siły wojskowej przeciwko woli narodu może się wydarzyć w każdym miejscu na świecie – powiedziała. – Naród wenezuelski jest gotowy, jest cierpliwy i będzie mieć strategiczną cierpliwość. Wkraczamy na ścieżkę obrony pokoju i spokoju w ojczyźnie – dodała.
Czytaj więcej
– Będziemy teraz bezpośrednio zarządzać Wenezuelą - zapowiedział Donald Trump. Czy to oznacza, że...
W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas. Po pewnym czasie przekazano także, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli oraz że pojmano prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro.
Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)
Foto: PAP
Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego ataku, którego ludz...
– Będziemy teraz bezpośrednio zarządzać Wenezuelą - zapowiedział Donald Trump. Czy to oznacza, że Ameryka szykuj...
Prezydent USA Donald Trump opowiedział na antenie stacji Fox News o kulisach amerykańskiej operacji w Wenezueli....
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli” – potwier...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, od niemal czterech lat prowadzącej wojnę z Ukrainą, wydało oświadczenie...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas