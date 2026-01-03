Rzeczpospolita
Wiceprezydent Wenezueli: Żądamy uwolnienia Maduro. To nasz jedyny prezydent

Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolás Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli – powiedziała w państwowej telewizji Delcy Rodriguez, wiceprezydent kraju. – Ona odbyła długą rozmowę z Marco i powiedziała: „zrobimy cokolwiek zechcecie” – mówił wcześniej o Rodriguez Donald Trump.

Publikacja: 03.01.2026 22:59

Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez

Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez

Ada Michalak

Po godzinie 17.00 czasu polskiego w Mar-a-Lago, rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie odbyła się konferencja prasowa dotycząca operacji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone w Wenezueli. Amerykański przywódca powiedział podczas niej między innymi, że „ludzie nie widzieli takiego ataku od II wojny światowej”. – Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego ataku – zaznaczał. Polityk oświadczył także, że Stany Zjednoczone „pozostaną w Wenezueli, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji”.  – Będziemy tam rządzić do momentu, kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację – stwierdził. – Nie chcemy, by ktoś miał taką sytuację, jaka była w ostatnim czasie. Będziemy przewodzić temu krajowi do czasu, aż uda nam się dokonać bezpiecznego przekazania władzy. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla narodu wenezuelskiego – zaznaczył. Dodał też: „prawdopodobnie nie będziemy musieli uderzyć drugi raz”. 

Amerykański przywódca zasugerował także, że wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez Rodriguez zgodziła się pójść na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. – Ona właśnie została zaprzysiężona, ale, jak wiecie, została wybrana przez Maduro. Marco (Marco Rubio, sekretarz stanu red.) pracuje nad tym bezpośrednio. Właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby uczynić Wenezuelę ponownie wielką – podkreślił Trump. – Ona odbyła długą rozmowę z Marco i powiedziała: „zrobimy cokolwiek zechcecie” – dodał.

Wiceprezydent Wenezueli: Maduro to nasz jedyny prezydent 

Delcy Rodriguez przemawiała na żywo w państwowej telewizji ze stolicy kraju, Caracas. Jak podkreśliła wiceprezydent Wenezueli, Maduro jest „jedynym prezydentem” jej kraju. Zażądała także jego uwolnienia. – Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolás Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli – powiedziała. 

Rodriguez zaznaczyła także, że Wenezuela została „brutalnie zaatakowana” przez USA, które uderzyły w sobotę rano na cele w Caracas i innych miastach kraju, naruszając integralność terytorialną państwa. – Będziemy walczyć, aby uwolnić naszą wielką ojczyznę. Wzywamy wszystkie narody, aby wsparły nas w tej misji, ponieważ to, co dzisiaj wydarzyło się w Wenezueli, może się jutro wydarzyć w innym miejscu. To brutalne użycie siły wojskowej przeciwko woli narodu może się wydarzyć w każdym miejscu na świecie – powiedziała. – Naród wenezuelski jest gotowy, jest cierpliwy i będzie mieć strategiczną cierpliwość. Wkraczamy na ścieżkę obrony pokoju i spokoju w ojczyźnie – dodała. 

Prezydent USA Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli

W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas. Po pewnym czasie przekazano także, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli oraz że pojmano prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro. 

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Foto: PAP

Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump
