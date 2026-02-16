W próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego wykryto obecność epibatydyny
W ocenie przedstawicieli władz w Londynie tylko Kreml miał „środki, motyw i możliwość” użycia tak rzadkiej i trudnej do pozyskania toksyny. Rosjanie odrzucili te zarzuty, określając je jako „kampanię informacyjną”.
Epibatydyna to naturalna neurotoksyna wyizolowana ze skóry żaby znanej jako Epipedobates anthonyi (ang. Anthony’s poison arrow frog), występującej endemicznie w Ekwadorze i Peru. Związek ten odkryto w latach 70. XX wieku.
Jak wyjaśniają toksykolodzy, epibatydyna jest około 200 razy silniejsza niż morfina. Substancja może być pozyskiwana z dzikich osobników, ale możliwa jest również jej synteza laboratoryjna. Żaby hodowane w niewoli nie wytwarzają tej toksyny – produkują ją jedynie osobniki żyjące w naturalnym środowisku, odżywiające się odpowiednimi owadami zawierającymi alkaloidy.
Choć epibatydyna była badana pod kątem potencjalnego zastosowania jako silny lek przeciwbólowy, nie została dopuszczona do użycia klinicznego z powodu skrajnej toksyczności.
Epibatydyna oddziałuje na receptory nikotynowe w układzie nerwowym. Nadmiernie je stymuluje, co prowadzi do szeregu ciężkich objawów: drgawek mięśni, paraliżu, napadów drgawkowych, spowolnienia akcji serca oraz niewydolności oddechowej.
Eksperci podkreślają, że w odpowiedniej dawce substancja może doprowadzić do zablokowania oddychania. Zatrucie kończy się wówczas uduszeniem. Wykrycie toksyny we krwi – jak wskazują specjaliści cytowani przez zachodnie media – sugeruje jej celowe podanie.
Toksyczność epibatydyny może wzrastać w połączeniu z innymi substancjami farmakologicznymi. Takie kombinacje były przedmiotem badań laboratoryjnych.
Według ekspertów epibatydyna należy do wyjątkowo rzadkich toksyn. Występuje naturalnie wyłącznie w określonym regionie Ameryki Południowej i w śladowych ilościach.
Produkcja związku przez żaby zależy od ich diety – alkaloidy kumulują się w skórze tylko wtedy, gdy płazy spożywają odpowiednie gatunki owadów. Zmiana środowiska lub pokarmu prowadzi do stopniowego zaniku toksyny.
Specjaliści wskazują, że przypadki zatrucia epibatydyną u ludzi są niezwykle rzadkie i poza eksperymentami laboratoryjnymi praktycznie nieodnotowywane.
W sobotę poinformowano, że europejskie laboratoria potwierdziły obecność epibatydyny w próbkach pobranych po śmierci Aleksieja Nawalnego. Zachodnie państwa uznały, że użycie tej substancji było wysoce prawdopodobną przyczyną zgonu.
Moskwa wcześniej utrzymywała, że opozycjonista zmarł z przyczyn naturalnych. Wdowa po nim, Julia Nawalna, konsekwentnie twierdzi, że jej mąż został zamordowany poprzez otrucie.
Rosyjska ambasada w Londynie zaprzeczyła jakimkolwiek związkom Kremla ze śmiercią Nawalnego. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, cytowana przez agencję TASS, określiła doniesienia jako „kampanię informacyjną mającą odwrócić uwagę od problemów Zachodu”.
