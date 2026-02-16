Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tym otruto Aleksieja Nawalnego. Czym jest toksyna żaby drzewołazowatej?

Brytyjskie MSZ oraz część europejskich sojuszników ogłosiły, że w próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego wykryto ślady epibatydyny – silnej neurotoksyny występującej naturalnie u niektórych południowoamerykańskich żab drzewołazowatej. Substancja miała doprowadzić do śmierci rosyjskiego opozycjonisty w kolonii karnej na Syberii dwa lata temu.

Publikacja: 16.02.2026 07:46

W próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego wykryto obecność epibatydyny

W próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego wykryto obecność epibatydyny

Foto: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV, AdobeStock

Przemysław Malinowski

W ocenie przedstawicieli władz w Londynie tylko Kreml miał „środki, motyw i możliwość” użycia tak rzadkiej i trudnej do pozyskania toksyny. Rosjanie odrzucili te zarzuty, określając je jako „kampanię informacyjną”.

Czytaj więcej

Aleksiej Nawalny
Przestępczość
Nowe ustalenia w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego

Epibatydyna – toksyna z żab drzewołazowatych

Epibatydyna to naturalna neurotoksyna wyizolowana ze skóry żaby znanej jako Epipedobates anthonyi (ang. Anthony’s poison arrow frog), występującej endemicznie w Ekwadorze i Peru. Związek ten odkryto w latach 70. XX wieku.

Jak wyjaśniają toksykolodzy, epibatydyna jest około 200 razy silniejsza niż morfina. Substancja może być pozyskiwana z dzikich osobników, ale możliwa jest również jej synteza laboratoryjna. Żaby hodowane w niewoli nie wytwarzają tej toksyny – produkują ją jedynie osobniki żyjące w naturalnym środowisku, odżywiające się odpowiednimi owadami zawierającymi alkaloidy.

Choć epibatydyna była badana pod kątem potencjalnego zastosowania jako silny lek przeciwbólowy, nie została dopuszczona do użycia klinicznego z powodu skrajnej toksyczności.

Reklama
Reklama
Wybrane wydarzenia z życia z Aleksieja Nawalnego

Wybrane wydarzenia z życia z Aleksieja Nawalnego

Foto: PAP

Jak działa epibatydyna? 

Epibatydyna oddziałuje na receptory nikotynowe w układzie nerwowym. Nadmiernie je stymuluje, co prowadzi do szeregu ciężkich objawów: drgawek mięśni, paraliżu, napadów drgawkowych, spowolnienia akcji serca oraz niewydolności oddechowej.

Eksperci podkreślają, że w odpowiedniej dawce substancja może doprowadzić do zablokowania oddychania. Zatrucie kończy się wówczas uduszeniem. Wykrycie toksyny we krwi – jak wskazują specjaliści cytowani przez zachodnie media – sugeruje jej celowe podanie.

Toksyczność epibatydyny może wzrastać w połączeniu z innymi substancjami farmakologicznymi. Takie kombinacje były przedmiotem badań laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Julia Nawalna
Polityka
Julia Nawalna: Mój mąż został otruty. Są wyniki badań dwóch niezależnych laboratoriów

Rzadkość i trudność pozyskania epibatydyny

Według ekspertów epibatydyna należy do wyjątkowo rzadkich toksyn. Występuje naturalnie wyłącznie w określonym regionie Ameryki Południowej i w śladowych ilościach.

Reklama
Reklama

Produkcja związku przez żaby zależy od ich diety – alkaloidy kumulują się w skórze tylko wtedy, gdy płazy spożywają odpowiednie gatunki owadów. Zmiana środowiska lub pokarmu prowadzi do stopniowego zaniku toksyny.

Specjaliści wskazują, że przypadki zatrucia epibatydyną u ludzi są niezwykle rzadkie i poza eksperymentami laboratoryjnymi praktycznie nieodnotowywane.

Reakcja Rosji na ustalenia Zachodu

W sobotę poinformowano, że europejskie laboratoria potwierdziły obecność epibatydyny w próbkach pobranych po śmierci Aleksieja Nawalnego. Zachodnie państwa uznały, że użycie tej substancji było wysoce prawdopodobną przyczyną zgonu.

Moskwa wcześniej utrzymywała, że opozycjonista zmarł z przyczyn naturalnych. Wdowa po nim, Julia Nawalna, konsekwentnie twierdzi, że jej mąż został zamordowany poprzez otrucie.

Czytaj więcej

Aleksiej Nawalny
Przestępczość
Śmierć Aleksieja Nawalnego. Czy Kreml kazał go otruć?

Rosyjska ambasada w Londynie zaprzeczyła jakimkolwiek związkom Kremla ze śmiercią Nawalnego. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, cytowana przez agencję TASS, określiła doniesienia jako „kampanię informacyjną mającą odwrócić uwagę od problemów Zachodu”.

Reklama
Reklama

W chwili śmierci 47-letni Nawalny przebywał w kolonii karnej w Arktyce. Według rosyjskich relacji po krótkim spacerze poczuł się źle, stracił przytomność i nie odzyskał świadomości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Aleksiej Nawalny
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1454
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1453
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1453
Dr. Mariusz Sulkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor książki „Islam a demokrac
Świat
Islam w Europie, brutalna diagnoza. Europejski laicyzm przegrywa?
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1451
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama