Aktualizacja: 17.09.2025 12:34 Publikacja: 17.09.2025 12:30
Julia Nawalna
Foto: Reuters/Abdul Saboor
Jak dodała Julia Nawalna półtora roku temu obiecałam, że „zrobimy wszystko, aby zbadać morderstwo Aleksieja". - Podtrzymujemy tę obietnicę. Zabójcy pracowali uważnie nad tym, by zatrzeć ślady, ale w lutym 2024 udało nam się zdobyć próbki materiału biologicznego i bezpiecznie przemycić je za granicę - relacjonowała Nawalna w nagraniu, dołączonym do wpisu. - Laboratoria w dwóch różnych krajach przeprowadziły badania. Te laboratoria, niezależnie od siebie, stwierdziły, że Aleksiej został otruty - stwierdziłą.
- Wyniki te mają znaczenie publiczne i muszą zostać opublikowane. Wszyscy zasługujemy na poznanie prawdy – dodała Julia Nawalna w nagraniu na platformie X.
- To nie są puste słowa. Mam ku temu wszelkie powody – przekonywała Julia Nawalna w towarzyszącym wpisowi nagraniu. - Zmarł w kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Został przeniesiony do tego odległego, zamkniętego miejsca dwa miesiące przed śmiercią najwyraźniej celowo. Przez trzy lata spędzone za kratami jego stan się pogarszał. Nie chcieli go po prostu zabić, próbowali go złamać. Dręczyli go głodem, zimnem i całkowitą izolacją. Odmówiono mu połączeń telefonicznych i wizyt, a później nawet korespondencji. Spotkania z prawnikami były utrudniane. Przetrzymywano go przez długi czas w celi karnej, bez żadnych rzeczy osobistych, bez książek, nawet bez długopisu i papieru. Miał tylko sześć metrów kwadratowych przestrzeni, kubek, szczoteczkę do zębów i łóżko, przymocowane do ściany, na którym w ciągu dnia nie można było na nim leżeć. To właśnie w tej celi karnej go zabito – mówiła Julia Nawalna, opisując warunki w kolonii karnej, w której przebywał przed śmiercią Aleksiej Nawalny.
Czytaj więcej
Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej - podały rosyjskie służby więzienn...
Aleksiej został wyprowadzony na ten zaplanowany „spacer”. Przestrzeń, w której odbywał te spacery, jest zasadniczo taka sama, tylko zamiast sufitu jest metalowa krata – mówiła Julia Nawalna w nagraniu. - Po pewnym czasie od rozpoczęcia spaceru Aleksiej zapukał do drzwi i powiedział, że źle się czuje. Gdy otworzono drzwi, on leżał skulony na ziemi i powtarzał, że źle się czuje. Nawet go nie zabrali do jednostki medycznej, po prostu wrócił do celi karnej. Aleksiej leżał na podłodze z kolanami podciągnietymi do brzucha i jęczał z bólu. Skarżył się bna ból w klatce piersiowej i pieczenie w żołądku. Potem zaczął wymiotować.
Czytaj więcej
Jest problem z organizacją uroczystości ostatniego pożegnania zmarłego nieco ponad tydzień temu r...
Na nagraniu, które towarzyszy wpisowi Julii Nawalnej pokazano również zdjęcia skąpo wyposażonego pomieszczenia, celi, w której zmarł Aleksiej Nawalny. - To zdjęcia z tej właśnie celi. Według zeznań funkcjonariuszy więziennych Aleksiej miał drgawki, ciężko oddychał i kaszlał - mówiła Julia Nawalna, dodając, że strażnicy zostawili w tym pomieszczeniu jej męża i zamknęli drzwi. Dopiero szef jednostki medycznej, gdy wrócił z obiadu, nakazał przenieść go do pokoju medycznego i wezwać ambulans – opowiadała Nawalna. Pogotowie zostało wezwane ponad czterdzieści minut po tym, jak Aleksiej zaczął czuć się źle – mówiła, dodając, że w tym momencie jej mąż był już nieprzytomny.
Ze słów Nawalnej wynika, że załoga pogotowia, która przyjechało dziesięć minut później, próbowała reanimować Aleksieja, ale bez powodzenia. O 14:23 monitor czynności serca pokazał ciągłą linię - powiedziała.
Julia Nawalna zwróciła uwagę, że wciąż nie może otrzymać oficjalnych wyników badań. - Żądam ujawnienia wyników badań dotyczących tego, czym dokładnie został otruty mój mąż, Aleksiej Nawalny. Domagam się tego dla siebie, dla naszych dzieci, dla rodziców Aleksieja, dla naszych zwolenników w Rosji i dla wszystkich ludzi na całym świecie, którzy walczą o wolność i sprawiedliwość - zaapelowała w nagraniu. - Wszyscy zasługujemy na poznanie prawdy – powiedziała.
Czytaj więcej
Zachód nie ma jak ukarać Putina za zamordowanie Aleksieja Nawalnego, a Kreml liczy, że wszystko r...
Aleksiej Nawalny, prawnik, publicysta, lider rosyjskiej opozycji zmarł 16 lutego 2024 w obozie karnym. Trafił tam po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie odbywał leczenie po ataku nieznanych sprawców, którzy oblali mu twarz nieznaną substancją. Po tym opozycjonista miał utracić w 80 procentach zdolność widzenia w prawym oku. O zlecenie tej napaści Nawalny oskarżył Kreml.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak dodała Julia Nawalna półtora roku temu obiecałam, że „zrobimy wszystko, aby zbadać morderstwo Aleksieja". - Podtrzymujemy tę obietnicę. Zabójcy pracowali uważnie nad tym, by zatrzeć ślady, ale w lutym 2024 udało nam się zdobyć próbki materiału biologicznego i bezpiecznie przemycić je za granicę - relacjonowała Nawalna w nagraniu, dołączonym do wpisu. - Laboratoria w dwóch różnych krajach przeprowadziły badania. Te laboratoria, niezależnie od siebie, stwierdziły, że Aleksiej został otruty - stwierdziłą.
Maria Caulfield, była wiceminister zdrowia, odpowiedzialna za zdrowie publiczne, odchodzi z Partii Konserwatywne...
– Mamy wiedzę i pełne informacje, że 19 dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, leciało w określo...
W większości regionów Rosji odbyły się wybory lokalne. Wszędzie wygrali gubernatorzy wyznaczeni przez Kreml, a w...
Danny Kruger, poseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej ogłosił, że zmienia barwy partyjne i przechodzi do partii...
Izolowana przez inne niemieckie partie, antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD) niemal potroiła swoje popar...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas