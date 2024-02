Aleksiej Nawalny nie żyje. Mord polityczny za kręgiem polarnym

Nikt nie ma wątpliwości, że odpowiedzialnym za śmierć lidera opozycji jest osobiście Władimir Putin.

Reklama

– Należy to traktować jak mord polityczny. Najpierw został otruty (w sierpniu 2020 – red.), później (w łagrze) 27 razy trafiał do karceru, wysłano go do więzienia na północ, za kołem podbiegunowym – wylicza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rosyjski opozycjonista Ilia Ponomariow.

Czytaj więcej Społeczeństwo Ilia Ponomariow: W Rosji czas sięgnąć po koktajle Mołotowa Nie trzeba mieć iluzji co do tego, że reżim w Rosji da się obalić w sposób pokojowy – mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, jeden z liderów opozycyjnego rosyjskiego Zjazdu Deputowanych Ludowych.

Ale państwa demokratyczne nie mają jak ukarać Putina, bo na Rosję i tak nałożono bezprecedensowe sankcje – za napaść na Ukrainę. W samej Rosji zaś po śmierci Aleksieja Nawalnego protesty były w wielu miastach, ale niezbyt liczne. Opozycja jest bardzo osłabiona, z kraju wyjechały setki tysięcy młodych, bojąc się wojny i mobilizacji. A jej przywódcy – tak jak Nawalny – siedzą w łagrach: Ilia Jaszyn, Władimir Kara-Murza czy Siergiej Udalcow.