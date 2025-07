W tym odcinku rozmawialiśmy o wyzwaniach migracyjnych Polski w kontekście zmieniającej się sytuacji na granicach oraz doświadczeniach południa Europy, zwłaszcza Włoch. Omówiliśmy strategię Hiszpanii wobec obronności i priorytety bezpieczeństwa, które nie koncentrują się na zagrożeniu ze strony Rosji.

Włochy i wyzwania migracyjne

Polska stoi obecnie w obliczu rosnących wyzwań migracyjnych, które wynikają zarówno z presji na granicy z Białorusią, jak i napływu migrantów przez Litwę oraz granicę z Niemcami. Zmieniające się podejście Niemiec do przyjmowania imigrantów, w tym większa selekcja oraz odsyłanie części osób do krajów tranzytowych, powoduje, że Polska staje się ważnym punktem na migracyjnej mapie Europy. Jednocześnie brak odpowiedniej infrastruktury i zasobów utrudnia skuteczną kontrolę nad sytuacją, co generuje społeczny niepokój i konieczność znalezienia trwałych rozwiązań. Jakie doświadczenia w związku z problemem migracji ma południe Europy? Włochy pod rządami Giorgii Meloni próbują budować strategiczne relacje z krajami Afryki Północnej, nawiązując do historycznej wizji planu Mattei, który w latach 60. zacieśniał współpracę energetyczną między Włochami a tym regionem.

Celem jest przede wszystkim stabilizacja państw afrykańskich, aby tworzyć warunki zachęcające mieszkańców do pozostania i rozwoju we własnych krajach – to tzw. „prawo do niemigrowania.” – Włochy to jedno z głównych miejsc, gdzie migranci z Afryki i Bliskiego Wschodu próbują dostać się do Europy. To kraj, który jest na pierwszej linii tych zmian demograficznych, a jednocześnie zmaga się z wyzwaniami politycznymi i społecznymi wynikającymi z napływu nowych mieszkańców – twierdzi Kacper Kita.

Hiszpania: Rosja nie jest zagrożeniem

Pomimo krytyki ze strony opozycji i części opinii publicznej, premier Pedro Sánchez wykazuje ostrożność w zwiększaniu wydatków na obronność do poziomu 2 proc. PKB, co nie wynika jedynie z ograniczeń budżetowych. Jak zauważa Hubert Kozieł – Hiszpania zrobiła duży postęp w zmniejszeniu długu publicznego i obecnie deficyt nie jest aż takim problemem, raczej chodzi o brak politycznej woli, ponieważ Hiszpania nie postrzega Rosji jako bezpośredniego zagrożenia. W kontekście wyzwań bezpieczeństwa priorytety Madrytu skupiają się na innych obszarach, a kwestie migracyjne i polityka wobec Maroka pozostają kluczowymi wyzwaniami południowej flanki NATO.