Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gwarancje „inspirowane art. 5”, ale bez NATO. Taka propozycja miała paść w rozmowie z Trumpem

Anonimowy urzędnik europejski poinformował w rozmowie z CNN, że część rozmów Donalda Trumpa z sojusznikami z Europy dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobnych do tych, które obowiązują w myśl art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez bezpośredniego zaangażowania NATO. Informacja, dotycząca podobnej propozycji, pojawiła się też w oświadczeniu włoskiego rządu.

Publikacja: 16.08.2025 14:22

Donald Trump

Donald Trump

Foto: PAP/EPA/Gavrill Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool

Bartosz Lewicki

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego odnosi się do wspólnej obrony państw sojuszu NATO w przypadku ataku na którekolwiek z państw Sojuszu – przypomina portal amerykańskiej stacji. Dokładne szczegóły propozycji Donalda Trumpa nie są jednak znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – dodaje CNN. 

Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że podobna propozycja padła, ale NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Władimir Putin na Alasce
Konflikty zbrojne
Szczyt na Alasce. Putin nie ustąpił o krok, a mimo to został przyjacielem Trumpa

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy z „zabezpieczeniem” USA?

Po telefonicznej rozmowie między prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami podczas lotu Trumpa z Alaski do Waszyngtonu pojawiły się pytania o techniczne szczegóły gwarancji dla Ukrainy.

Brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczyli, że z zadowoleniem przyjęli „otwartość” Stanów Zjednoczonych do współpracy przy udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. – Z zadowoleniem przyjmuję otwartość Stanów Zjednoczonych, wraz z Europą, do zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa w ramach każdego porozumienia. To ważny postęp, który będzie miał kluczowe znaczenie dla powstrzymania Putina przed powrotem po więcej (zdobyczy terytorialnych na Ukrainie) – stwierdził w oświadczeniu Keir Starmer.

Reklama
Reklama

Brytyjski polityk ocenił także, że „przywództwo” prezydenta USA Donalda Trumpa zasługuje na uznanie. – Wysiłki prezydenta Trumpa przybliżyły nas bardziej niż kiedykolwiek do zakończenia nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą – oświadczył, dodając, że dalsze rozmowy z Rosją muszą obejmować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
USA oszczędne w udzielaniu gwarancji Ukrainie. Czy Europa przekona Donalda Trumpa?

CNN dodaje, że Donald Trump niechętnie angażuje amerykańskie siły i zasoby w obronę Ukrainy, choć mocarstwa europejskie zaproponowały utworzenie „sił bezpieczeństwa” dla Ukrainy, które ich zdaniem nie mogą działać bez amerykańskiego „zabezpieczenia”.

Stacja przypomina, że Trump już wcześniej odrzucał pomysł solidnych gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. – Nie zamierzam dawać Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wykraczających poza to, co konieczne. Chcemy, żeby zrobiła to Europa... Europa jest jej najbliższym sąsiadem – powiedział Trump na początku tego roku.

Czytaj więcej

Keir Starmer i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump wskazuje amerykańską gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy

Propozycja „inspirowana” artykułem piątym

O propozycji „inspirowanej” art. 5 wspomniała również premier Włoch Giorgia Meloni. „Kluczową kwestią pozostają gwarancje bezpieczeństwa zapobiegające dalszym rosyjskim inwazjom i to właśnie w tym aspekcie odnotowano najciekawsze wydarzenia w Anchorage. Tylko solidne i wiarygodne gwarancje w tym zakresie mogą zapobiec nowym wojnom i agresjom” – stwierdziła w oświadczeniu opublikowanym w serwisie internetowym włoskiego rządu.

Reklama
Reklama

Dodała przy tym, że „prezydent (Donald) Trump powtórzył włoską koncepcję gwarancji bezpieczeństwa, inspirowaną artykułem 5 NATO”.

Kluczową kwestią pozostają gwarancje bezpieczeństwa zapobiegające dalszym rosyjskim inwazjom i to właśnie w tym aspekcie odnotowano najciekawsze wydarzenia w Anchorage

Giorgia Meloni

„Punktem wyjścia propozycji jest zdefiniowanie klauzuli bezpieczeństwa zbiorowego, która umożliwiłaby Ukrainie korzystanie ze wsparcia wszystkich partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych, gotowych do interwencji w przypadku ponownego ataku (Rosji)” – wyjaśniła włoska premier.

Dodała, że państwa europejskie jednomyślnie wspierają Ukrainę na tym etapie negocjacji. „Droga do pokoju nie jest łatwa, ale ważne jest, że została podjęta” – podkreśliła Meloni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje NATO

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego odnosi się do wspólnej obrony państw sojuszu NATO w przypadku ataku na którekolwiek z państw Sojuszu – przypomina portal amerykańskiej stacji. Dokładne szczegóły propozycji Donalda Trumpa nie są jednak znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – dodaje CNN. 

Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że podobna propozycja padła, ale NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1268
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1267
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1266
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1265
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ukraiński żołnierz w pobliżu miasta Pokrowsk
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1263
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie