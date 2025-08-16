Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego odnosi się do wspólnej obrony państw sojuszu NATO w przypadku ataku na którekolwiek z państw Sojuszu – przypomina portal amerykańskiej stacji. Dokładne szczegóły propozycji Donalda Trumpa nie są jednak znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – dodaje CNN.

Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że podobna propozycja padła, ale NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy z „zabezpieczeniem” USA?

Po telefonicznej rozmowie między prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami podczas lotu Trumpa z Alaski do Waszyngtonu pojawiły się pytania o techniczne szczegóły gwarancji dla Ukrainy.

Brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczyli, że z zadowoleniem przyjęli „otwartość” Stanów Zjednoczonych do współpracy przy udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. – Z zadowoleniem przyjmuję otwartość Stanów Zjednoczonych, wraz z Europą, do zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa w ramach każdego porozumienia. To ważny postęp, który będzie miał kluczowe znaczenie dla powstrzymania Putina przed powrotem po więcej (zdobyczy terytorialnych na Ukrainie) – stwierdził w oświadczeniu Keir Starmer.