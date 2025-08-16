Aktualizacja: 17.08.2025 05:12 Publikacja: 16.08.2025 14:22
Donald Trump
Foto: PAP/EPA/Gavrill Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool
Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego odnosi się do wspólnej obrony państw sojuszu NATO w przypadku ataku na którekolwiek z państw Sojuszu – przypomina portal amerykańskiej stacji. Dokładne szczegóły propozycji Donalda Trumpa nie są jednak znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – dodaje CNN.
Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że podobna propozycja padła, ale NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje.
Czytaj więcej
Prezydent USA groził przed szczytem na Alasce „surowymi sankcjami”, jeśli rosyjski przywódca nie...
Po telefonicznej rozmowie między prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami podczas lotu Trumpa z Alaski do Waszyngtonu pojawiły się pytania o techniczne szczegóły gwarancji dla Ukrainy.
Brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczyli, że z zadowoleniem przyjęli „otwartość” Stanów Zjednoczonych do współpracy przy udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. – Z zadowoleniem przyjmuję otwartość Stanów Zjednoczonych, wraz z Europą, do zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa w ramach każdego porozumienia. To ważny postęp, który będzie miał kluczowe znaczenie dla powstrzymania Putina przed powrotem po więcej (zdobyczy terytorialnych na Ukrainie) – stwierdził w oświadczeniu Keir Starmer.
Brytyjski polityk ocenił także, że „przywództwo” prezydenta USA Donalda Trumpa zasługuje na uznanie. – Wysiłki prezydenta Trumpa przybliżyły nas bardziej niż kiedykolwiek do zakończenia nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą – oświadczył, dodając, że dalsze rozmowy z Rosją muszą obejmować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uzależnia pokój od gwarancji bezpieczeństwa USA. Donald Trum...
CNN dodaje, że Donald Trump niechętnie angażuje amerykańskie siły i zasoby w obronę Ukrainy, choć mocarstwa europejskie zaproponowały utworzenie „sił bezpieczeństwa” dla Ukrainy, które ich zdaniem nie mogą działać bez amerykańskiego „zabezpieczenia”.
Stacja przypomina, że Trump już wcześniej odrzucał pomysł solidnych gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. – Nie zamierzam dawać Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wykraczających poza to, co konieczne. Chcemy, żeby zrobiła to Europa... Europa jest jej najbliższym sąsiadem – powiedział Trump na początku tego roku.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump po rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem przekonywa...
O propozycji „inspirowanej” art. 5 wspomniała również premier Włoch Giorgia Meloni. „Kluczową kwestią pozostają gwarancje bezpieczeństwa zapobiegające dalszym rosyjskim inwazjom i to właśnie w tym aspekcie odnotowano najciekawsze wydarzenia w Anchorage. Tylko solidne i wiarygodne gwarancje w tym zakresie mogą zapobiec nowym wojnom i agresjom” – stwierdziła w oświadczeniu opublikowanym w serwisie internetowym włoskiego rządu.
Dodała przy tym, że „prezydent (Donald) Trump powtórzył włoską koncepcję gwarancji bezpieczeństwa, inspirowaną artykułem 5 NATO”.
Giorgia Meloni
„Punktem wyjścia propozycji jest zdefiniowanie klauzuli bezpieczeństwa zbiorowego, która umożliwiłaby Ukrainie korzystanie ze wsparcia wszystkich partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych, gotowych do interwencji w przypadku ponownego ataku (Rosji)” – wyjaśniła włoska premier.
Dodała, że państwa europejskie jednomyślnie wspierają Ukrainę na tym etapie negocjacji. „Droga do pokoju nie jest łatwa, ale ważne jest, że została podjęta” – podkreśliła Meloni.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego odnosi się do wspólnej obrony państw sojuszu NATO w przypadku ataku na którekolwiek z państw Sojuszu – przypomina portal amerykańskiej stacji. Dokładne szczegóły propozycji Donalda Trumpa nie są jednak znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – dodaje CNN.
Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że podobna propozycja padła, ale NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 sierpnia ukraińskie dr...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W najbliższy weekend, w Kijowie, premier...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow wyra...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pojawiają się nieoficjalne doniesienia,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas