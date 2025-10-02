Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Janusz Korwin-Mikke: W Polsce są dwie prawicowe partie - moja i Grzegorza Brauna

W celach wyborczych jest mi potrzebna partia Konfederacja - mówi w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Janusz Korwin-Mikke, lider partii KORWiN, który zarejestrował też partie o nazwie Konfederacja oraz Radykalna Prawica.

Publikacja: 02.10.2025 11:38

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

O zarejestrowaniu przez Korwin-Mikkego partii Radykalna Prawica pisze w rp.pl Wiktor Ferfecki.  – Radykalna Prawica jest potrzebna w celach technicznych, o których nie będę tu mówił – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” polityk. 

Reklama
Reklama

Janusz Korwin-Mikke: Sławomir Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem 

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Korwin-Mikke potwierdza te słowa dodając, że w celach wyborczych jest mu potrzebna partia Konfederacja. Na pytanie czy polityk wystartuje w wyborach pod szyldem Konfederacji Korwin-Mikke odparł: „najprawdopodobniej tak”. 

Czytaj więcej

Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie
Polityka
Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie

Polityk stwierdził też, że w przypadku zasiadającej w Sejmie Konfederacji (pełna nazwa tej partii to Konfederacja Wolność i Niepodległość) „mamy do czynienia z rabunkiem”. - Z kolegą (Grzegorzem) Braunem zakładaliśmy partię Konfederacja. I na polecenie wielce czcigodnego Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że zawrze koalicję z Konfederacją, byle bez Korwin-Mikkego i Brauna. No to wyrzucili Korwin-Mikkego i Brauna – wyjaśnił. 

Reklama
Reklama

Nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo, że (jak są) półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie

Janusz Korwin-Mikke

Dopytywany czy nie ma poczucia, że wprowadza wyborców w błąd, Korwin-Mikke odparł, że to „(Sławomir) Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładał”. Mentzen stoi na czele Nowej Nadziei, partii wchodzącej w skład Konfederacji, która powstała z partii KORWiN. - Zostałem oszukany, ale nie będę tutaj się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma czym się chwalić. Ktoś dał się oszukać, to jest idiota i tyle – tak rozmówca Jacka Nizinkiewicza mówił o okolicznościach rozstania się z partią, na czele której stoi dziś Mentzen.

Janusz Korwin-Mikke: Są dwie partie prawicowe – moja i Grzegorza Brauna

O dzisiejszej Konfederacji Korwin-Mikke mówi, że jest ona „centroprawicą”. - Bo kolega Mentzen ściągnął Konfederację Wolność i Niepodległość na (pozycję) centroprawicy. No i mamy dwie partie na prawicy - dodał wskazując, że są to jego Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 

PiS, zdaniem Korwin-Mikkego, jest partią centrową ponieważ „obyczajowo jest na prawo, a gospodarczo całkowicie na lewo”. 

Mówiąc o swoim ugrupowaniu Korwin-Mikke stwierdził, że chce ono „utrzymać stary program Konfederacji”, który „polegał na przykład na likwidacji podatku dochodowego, a nie zmniejszeniu go o połowę”, a także zawierał w sobie m.in. zapowiedź radykalnego wprowadzania kary śmierci. 

- Nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo, że (jak są) półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie – dodał. Dopytywany czy należy zlikwidować 800+ polityk stwierdził, iż „trzeba zlikwidować wszystkie zasiłki”. - W wyniku tego ceny spadną - podkreślił. Jak dodał zasiłki biorą się z podatków, a obsługa systemu ich wypłacania również kosztuje, dlatego na likwidacji zasiłków, w ocenie Korwin-Mikkego, wszyscy zyskają. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Osoby Janusz Korwin-Mikke Grzegorz Braun

O zarejestrowaniu przez Korwin-Mikkego partii Radykalna Prawica pisze w rp.pl Wiktor Ferfecki.  – Radykalna Prawica jest potrzebna w celach technicznych, o których nie będę tu mówił – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” polityk. 

Janusz Korwin-Mikke: Sławomir Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
„Nikogo nie zdradziłem”. Karol Nawrocki o ustawie dla Ukraińców i relacjach z Wołodymyrem Zełenskim
Donald Tusk, Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski o flotylli Sumud: Powiem brutalnie - nie mamy zakładników na wymianę
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Niemcy nie mogą już nielegalnie przesyłać do Polski imigrantów
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier RP, przewodniczący Platformy Obywatel
Polityka
Sondaż: Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS. Liderzy tracą, Konfederacja rośnie
Reklama
Reklama
e-Wydanie