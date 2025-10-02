Aktualizacja: 02.10.2025 11:51 Publikacja: 02.10.2025 11:38
Janusz Korwin-Mikke
Foto: TV.RP.PL
O zarejestrowaniu przez Korwin-Mikkego partii Radykalna Prawica pisze w rp.pl Wiktor Ferfecki. – Radykalna Prawica jest potrzebna w celach technicznych, o których nie będę tu mówił – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” polityk.
W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Korwin-Mikke potwierdza te słowa dodając, że w celach wyborczych jest mu potrzebna partia Konfederacja. Na pytanie czy polityk wystartuje w wyborach pod szyldem Konfederacji Korwin-Mikke odparł: „najprawdopodobniej tak”.
Czytaj więcej
Na początku września sąd zarejestrował partię o nazwie łudząco podobnej do tej, mającej posłów w...
Polityk stwierdził też, że w przypadku zasiadającej w Sejmie Konfederacji (pełna nazwa tej partii to Konfederacja Wolność i Niepodległość) „mamy do czynienia z rabunkiem”. - Z kolegą (Grzegorzem) Braunem zakładaliśmy partię Konfederacja. I na polecenie wielce czcigodnego Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że zawrze koalicję z Konfederacją, byle bez Korwin-Mikkego i Brauna. No to wyrzucili Korwin-Mikkego i Brauna – wyjaśnił.
Janusz Korwin-Mikke
Dopytywany czy nie ma poczucia, że wprowadza wyborców w błąd, Korwin-Mikke odparł, że to „(Sławomir) Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładał”. Mentzen stoi na czele Nowej Nadziei, partii wchodzącej w skład Konfederacji, która powstała z partii KORWiN. - Zostałem oszukany, ale nie będę tutaj się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma czym się chwalić. Ktoś dał się oszukać, to jest idiota i tyle – tak rozmówca Jacka Nizinkiewicza mówił o okolicznościach rozstania się z partią, na czele której stoi dziś Mentzen.
O dzisiejszej Konfederacji Korwin-Mikke mówi, że jest ona „centroprawicą”. - Bo kolega Mentzen ściągnął Konfederację Wolność i Niepodległość na (pozycję) centroprawicy. No i mamy dwie partie na prawicy - dodał wskazując, że są to jego Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
PiS, zdaniem Korwin-Mikkego, jest partią centrową ponieważ „obyczajowo jest na prawo, a gospodarczo całkowicie na lewo”.
Mówiąc o swoim ugrupowaniu Korwin-Mikke stwierdził, że chce ono „utrzymać stary program Konfederacji”, który „polegał na przykład na likwidacji podatku dochodowego, a nie zmniejszeniu go o połowę”, a także zawierał w sobie m.in. zapowiedź radykalnego wprowadzania kary śmierci.
- Nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo, że (jak są) półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie – dodał. Dopytywany czy należy zlikwidować 800+ polityk stwierdził, iż „trzeba zlikwidować wszystkie zasiłki”. - W wyniku tego ceny spadną - podkreślił. Jak dodał zasiłki biorą się z podatków, a obsługa systemu ich wypłacania również kosztuje, dlatego na likwidacji zasiłków, w ocenie Korwin-Mikkego, wszyscy zyskają.
