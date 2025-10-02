Nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo, że (jak są) półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie Janusz Korwin-Mikke

Dopytywany czy nie ma poczucia, że wprowadza wyborców w błąd, Korwin-Mikke odparł, że to „(Sławomir) Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładał”. Mentzen stoi na czele Nowej Nadziei, partii wchodzącej w skład Konfederacji, która powstała z partii KORWiN. - Zostałem oszukany, ale nie będę tutaj się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma czym się chwalić. Ktoś dał się oszukać, to jest idiota i tyle – tak rozmówca Jacka Nizinkiewicza mówił o okolicznościach rozstania się z partią, na czele której stoi dziś Mentzen.

Janusz Korwin-Mikke: Są dwie partie prawicowe – moja i Grzegorza Brauna

O dzisiejszej Konfederacji Korwin-Mikke mówi, że jest ona „centroprawicą”. - Bo kolega Mentzen ściągnął Konfederację Wolność i Niepodległość na (pozycję) centroprawicy. No i mamy dwie partie na prawicy - dodał wskazując, że są to jego Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

PiS, zdaniem Korwin-Mikkego, jest partią centrową ponieważ „obyczajowo jest na prawo, a gospodarczo całkowicie na lewo”.

Mówiąc o swoim ugrupowaniu Korwin-Mikke stwierdził, że chce ono „utrzymać stary program Konfederacji”, który „polegał na przykład na likwidacji podatku dochodowego, a nie zmniejszeniu go o połowę”, a także zawierał w sobie m.in. zapowiedź radykalnego wprowadzania kary śmierci.

- Nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo, że (jak są) półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie – dodał. Dopytywany czy należy zlikwidować 800+ polityk stwierdził, iż „trzeba zlikwidować wszystkie zasiłki”. - W wyniku tego ceny spadną - podkreślił. Jak dodał zasiłki biorą się z podatków, a obsługa systemu ich wypłacania również kosztuje, dlatego na likwidacji zasiłków, w ocenie Korwin-Mikkego, wszyscy zyskają.