Mirosław Michna uzyskał 91 głosów
Zakończony w niedzielę siódmy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych obradował od czwartku. Wybrano na nim nowego przewodniczącego tego samorządu zawodowego. Został nim Mirosław Michna. Uzyskał 91 głosów. Jego kontrkandydata – Jarosława Wiśniewskiego – poparło 86 delegatów.
Mirosław Michna jest z wykształcenia prawnikiem. Od 2010 r. był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest znawcą problemów fiskalnych branży motoryzacyjnej i podatków międzynarodowych. Kieruje krakowskim biurem międzynarodowej firmy doradczej KPMG. W latach 1993-1996 był inspektorem w krakowskim Urzędzie Kontroli Skarbowej.
Zjazd wybrał również 38-osobową Krajową Radę Doradców Podatkowych. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich regionów kraju.
Ustępujący przewodniczący KRDP, Andrzej Ladziński, twierdzi, że największym osiągnięciem zakończonej czteroletniej kadencji Rady jest uchwalona niedawno nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Samorząd opracował jej projekt wspólnie z Ministerstwem Finansów. Przynosi ona m.in. bardziej praktyczny egzamin zawodowy i rozszerzenie uprawnień doradców na daniny inne niż podatki.
– Symbolicznym zwieńczeniem 30-letniej historii zawodu doradcy podatkowego w Polsce będzie wprowadzenie stroju urzędowego, czyli togi, w której doradcy podatkowi będą mieli obowiązek stawać przed sądami administracyjnymi. To wyraz uznania dla naszego zawodu i dowód na to, jak wiele udało się osiągnąć w ciągu tych 30 lat – powiedział Ladziński.
Według danych KRDP, w Polsce jest obecnie 9220 doradców podatkowych. Jeszcze kilka lat temu w tym środowisku głośne były obawy o znaczące zmniejszenie liczebności w związku z odchodzeniem na emeryturę licznych doradców, którzy zaczęli działalność w latach 90. Jednak zawód cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych osób. W ostatnich latach egzamin zawodowy pomyślnie zdaje ponad trzysta osób rocznie.
Napływ nowych osób do zawodu nie rozwiązuje jednak problemu rosnących dysproporcji w liczebności doradców w poszczególnych regionach. O ile bowiem np. na Mazowszu czy w Małopolsce jest ich coraz więcej, to w takich regionach jak Podlasie czy Warmia i Mazury tendencja jest malejąca. Powoduje to kłopoty np. z wyborem członków regionalnych ciał dyscyplinarnych, a także trudności finansowe. Dlatego jedna z uchwał zjazdu przewiduje wsparcie finansowe mniejszych liczebnie i słabszych finansowo regionów. Nie będzie natomiast podwyżki składek płaconych przez doradców na rzecz samorządu.
Jedna z podjętych na zjeździe uchwał dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradców. W zasadach etyki zawodowej znalazł się obowiązek zapewnienia poufności danych klienta przy używaniu narzędzi i systemów opartych na AI. Doradca podatkowy będzie musiał zweryfikować wyniki pracy tych systemów i narzędzi przed ich wykorzystaniem.
Problem wykorzystywania sztucznej inteligencji do celów zawodowych poruszali zresztą także kandydaci na przewodniczącego w debacie, która poprzedziła wybory. – Trzeba się wykazać wiedzą i intuicją zawodową, by ocenić, czy to, co podpowiada AI ma jakąś wartość. Dlatego młodym kandydatom do zawodu są potrzebne szkolenia, by takie umiejętności posiedli – mówił Jarosław Wiśniewski.
Z kolei Mirosław Michna podkreślał, że z czasem umiejętność odpowiedniego układania pytań do narzędzi AI będzie jedną z podstawowych umiejętności doradcy podatkowego. – Ale powinniśmy wiedzieć, jak zadawać te pytania, a temu powinny służyć odpowiednie praktyki zawodowe – dodał Michna.
