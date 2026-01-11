– Symbolicznym zwieńczeniem 30-letniej historii zawodu doradcy podatkowego w Polsce będzie wprowadzenie stroju urzędowego, czyli togi, w której doradcy podatkowi będą mieli obowiązek stawać przed sądami administracyjnymi. To wyraz uznania dla naszego zawodu i dowód na to, jak wiele udało się osiągnąć w ciągu tych 30 lat – powiedział Ladziński.

Doradców jest coraz więcej, ale nie wszędzie

Według danych KRDP, w Polsce jest obecnie 9220 doradców podatkowych. Jeszcze kilka lat temu w tym środowisku głośne były obawy o znaczące zmniejszenie liczebności w związku z odchodzeniem na emeryturę licznych doradców, którzy zaczęli działalność w latach 90. Jednak zawód cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych osób. W ostatnich latach egzamin zawodowy pomyślnie zdaje ponad trzysta osób rocznie.

Napływ nowych osób do zawodu nie rozwiązuje jednak problemu rosnących dysproporcji w liczebności doradców w poszczególnych regionach. O ile bowiem np. na Mazowszu czy w Małopolsce jest ich coraz więcej, to w takich regionach jak Podlasie czy Warmia i Mazury tendencja jest malejąca. Powoduje to kłopoty np. z wyborem członków regionalnych ciał dyscyplinarnych, a także trudności finansowe. Dlatego jedna z uchwał zjazdu przewiduje wsparcie finansowe mniejszych liczebnie i słabszych finansowo regionów. Nie będzie natomiast podwyżki składek płaconych przez doradców na rzecz samorządu.

Sztuczna inteligencja jednym z tematów zjazdu

Jedna z podjętych na zjeździe uchwał dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradców. W zasadach etyki zawodowej znalazł się obowiązek zapewnienia poufności danych klienta przy używaniu narzędzi i systemów opartych na AI. Doradca podatkowy będzie musiał zweryfikować wyniki pracy tych systemów i narzędzi przed ich wykorzystaniem.

Problem wykorzystywania sztucznej inteligencji do celów zawodowych poruszali zresztą także kandydaci na przewodniczącego w debacie, która poprzedziła wybory. – Trzeba się wykazać wiedzą i intuicją zawodową, by ocenić, czy to, co podpowiada AI ma jakąś wartość. Dlatego młodym kandydatom do zawodu są potrzebne szkolenia, by takie umiejętności posiedli – mówił Jarosław Wiśniewski.