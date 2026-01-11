Rzeczpospolita
Samorząd doradców podatkowych ma nowego przewodniczącego. Wygrał kandydat z Krakowa

Mirosław Michna został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wybrał go obradujący w Warszawie od czwartku zjazd doradców.

Publikacja: 11.01.2026 15:28

Mirosław Michna uzyskał 91 głosów

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Paweł Rochowicz

Zakończony w niedzielę siódmy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych obradował od czwartku. Wybrano na nim nowego przewodniczącego tego samorządu zawodowego. Został nim Mirosław Michna. Uzyskał 91 głosów. Jego kontrkandydata – Jarosława Wiśniewskiego – poparło 86 delegatów.

Nowy przewodniczący i nowe przepisy zawodowe

Mirosław Michna jest z wykształcenia prawnikiem. Od 2010 r. był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest znawcą problemów fiskalnych branży motoryzacyjnej i podatków międzynarodowych. Kieruje krakowskim biurem międzynarodowej firmy doradczej KPMG. W latach 1993-1996 był inspektorem w krakowskim Urzędzie Kontroli Skarbowej.

Zjazd wybrał również 38-osobową Krajową Radę Doradców Podatkowych. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich regionów kraju.

Ustępujący przewodniczący KRDP, Andrzej Ladziński, twierdzi, że największym osiągnięciem zakończonej czteroletniej kadencji Rady jest uchwalona niedawno nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Samorząd opracował jej projekt wspólnie z Ministerstwem Finansów. Przynosi ona m.in. bardziej praktyczny egzamin zawodowy i rozszerzenie uprawnień doradców na daniny inne niż podatki.

Mniej teorii, więcej praktyki. Oto nowe wymogi uzyskania tytułu doradcy podatkowego
Zawody prawnicze
Mniej teorii, więcej praktyki. Oto nowe wymogi uzyskania tytułu doradcy podatkowego
– Symbolicznym zwieńczeniem 30-letniej historii zawodu doradcy podatkowego w Polsce będzie wprowadzenie stroju urzędowego, czyli togi, w której doradcy podatkowi będą mieli obowiązek stawać przed sądami administracyjnymi. To wyraz uznania dla naszego zawodu i dowód na to, jak wiele udało się osiągnąć w ciągu tych 30 lat – powiedział Ladziński.

Doradców jest coraz więcej, ale nie wszędzie

Według danych KRDP, w Polsce jest obecnie 9220 doradców podatkowych. Jeszcze kilka lat temu w tym środowisku głośne były obawy o znaczące zmniejszenie liczebności w związku z odchodzeniem na emeryturę licznych doradców, którzy zaczęli działalność w latach 90. Jednak zawód cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych osób. W ostatnich latach egzamin zawodowy pomyślnie zdaje ponad trzysta osób rocznie.

Napływ nowych osób do zawodu nie rozwiązuje jednak problemu rosnących dysproporcji w liczebności doradców w poszczególnych regionach. O ile bowiem np. na Mazowszu czy w Małopolsce jest ich coraz więcej, to w takich regionach jak Podlasie czy Warmia i Mazury tendencja jest malejąca. Powoduje to kłopoty np. z wyborem członków regionalnych ciał dyscyplinarnych, a także trudności finansowe. Dlatego jedna z uchwał zjazdu przewiduje wsparcie finansowe mniejszych liczebnie i słabszych finansowo regionów. Nie będzie natomiast podwyżki składek płaconych przez doradców na rzecz samorządu.

Sztuczna inteligencja jednym z tematów zjazdu

Jedna z podjętych na zjeździe uchwał dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradców. W zasadach etyki zawodowej znalazł się obowiązek zapewnienia poufności danych klienta przy używaniu narzędzi i systemów opartych na AI. Doradca podatkowy będzie musiał zweryfikować wyniki pracy tych systemów i narzędzi przed ich wykorzystaniem.

Problem wykorzystywania sztucznej inteligencji do celów zawodowych poruszali zresztą także kandydaci na przewodniczącego w debacie, która poprzedziła wybory. – Trzeba się wykazać wiedzą i intuicją zawodową, by ocenić, czy to, co podpowiada AI ma jakąś wartość. Dlatego młodym kandydatom do zawodu są potrzebne szkolenia, by takie umiejętności posiedli – mówił Jarosław Wiśniewski.

Z kolei Mirosław Michna podkreślał, że z czasem umiejętność odpowiedniego układania pytań do narzędzi AI będzie jedną z podstawowych umiejętności doradcy podatkowego. – Ale powinniśmy wiedzieć, jak zadawać te pytania, a temu powinny służyć odpowiednie praktyki zawodowe – dodał Michna.

Doradcy Podatkowi
Advertisement
