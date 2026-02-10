Ministerstwo Finansów ma wątpliwości, czy wybory Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych 11 stycznia 2026 r. odbyły się prawidłowo. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, minister wydał decyzję o zawieszeniu uchwały, w wyniku której szefem samorządu doradców został Mirosław Michna. Jako przyczynę wskazano błąd techniczny w trakcie głosowania.

Obradująca we wtorek KRDP zdecydowała, że głosowanie trzeba powtórzyć. Dlatego zwołała na 19 marca nadzwyczajny zjazd doradców podatkowych. Ma się on odbyć w formule online.

Wybory do powtórki. Michna znów kandyduje

– Skoro tak wielu kandydatów obdarzyło mnie zaufaniem, to zamierzam powtórnie kandydować – powiedział „Rzeczpospolitej” Mirosław Michna. Dodał, że zjazd prawdopodobnie zajmie się też zmianami statutowymi, by wyeliminować podobne sytuacje na przyszłość. Rada jest bowiem legalnie działającym organem samorządu, ale chwilowo – formalnie rzecz biorąc – nie ma przewodniczącego.

Podczas zjazdu wszystkie głosowania odbywały się elektronicznie, a delegaci używali do tego celu tabletów. Za obsługę techniczną głosowania odpowiadała firma zewnętrzna. Głosowanie tajne nie przypominało przy tym wyborów parlamentarnych, gdzie głosujący mogą wejść za parawan w lokalu wyborczym, by nikt nie widział, co kreślą na karcie wyborczej. Na zjeździe doradców takich ukryć nie było. Jednak system zliczający głosy przy opcji tajnej nie identyfikował konkretnego głosującego z tym, jak głosował.