Doradcy podatkowi powtórnie wybiorą szefa samorządu. Przez błąd w procedurze

Ministerstwo Finansów zawiesiło uchwałę Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych o wyborze nowego lidera samorządu. Na 19 marca zwołano nadzwyczajny zjazd, by ponowić wybory.

Publikacja: 10.02.2026 20:06

Zamierzam powtórnie kandydować – powiedział „Rzeczpospolitej” Mirosław Michna

Foto: Materiały prasowe

Paweł Rochowicz

Ministerstwo Finansów ma wątpliwości, czy wybory Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych 11 stycznia 2026 r. odbyły się prawidłowo. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, minister wydał decyzję o zawieszeniu uchwały, w wyniku której szefem samorządu doradców został Mirosław Michna. Jako przyczynę wskazano błąd techniczny w trakcie głosowania.

Obradująca we wtorek KRDP zdecydowała, że głosowanie trzeba powtórzyć. Dlatego zwołała na 19 marca nadzwyczajny zjazd doradców podatkowych. Ma się on odbyć w formule online.

Wybory do powtórki. Michna znów kandyduje

– Skoro tak wielu kandydatów obdarzyło mnie zaufaniem, to zamierzam powtórnie kandydować – powiedział „Rzeczpospolitej” Mirosław Michna. Dodał, że zjazd prawdopodobnie zajmie się też zmianami statutowymi, by wyeliminować podobne sytuacje na przyszłość. Rada jest bowiem legalnie działającym organem samorządu, ale chwilowo – formalnie rzecz biorąc – nie ma przewodniczącego.

Podczas zjazdu wszystkie głosowania odbywały się elektronicznie, a delegaci używali do tego celu tabletów. Za obsługę techniczną głosowania odpowiadała firma zewnętrzna. Głosowanie tajne nie przypominało przy tym wyborów parlamentarnych, gdzie głosujący mogą wejść za parawan w lokalu wyborczym, by nikt nie widział, co kreślą na karcie wyborczej. Na zjeździe doradców takich ukryć nie było. Jednak system zliczający głosy przy opcji tajnej nie identyfikował konkretnego głosującego z tym, jak głosował.

Precedens w zawodach zaufania publicznego. Podobnych przypadków nie było

W swojej decyzji Minister Finansów wskazał, że głosowanie, które miało być tajne, zostało oznaczone jako jawne. To właśnie wywołało wątpliwości co do faktycznego trybu. KRDP przytacza jednak oświadczenie firmy informatycznej obsługującej głosowanie, że zostało ono przeprowadzone w trybie tajnym.

Według informacji „Rzeczpospolitej”, ministerstwo dowiedziało się o sprawie od delegatów na zjazd, którzy dostrzegli, że na ekranie pokazującym wyniki głosowania widniał napis „jawne”. Jednak podczas zjazdu nie zgłoszono zastrzeżeń do przebiegu głosowania. Co więcej – tuż po wyborach podjęto osobną uchwałę zatwierdzającą ich wynik, czyli wybór Michny na przewodniczącego.

Przypomnijmy, że Mirosław Michna zdobył głosy 91 delegatów na zjazd. Jego kontrkandydata Jarosława Wiśniewskiego poparło niewiele mniej, bo 86 głosujących. – Jeszcze nie zdecydowałem, czy będę powtórnie kandydował – powiedział „Rzeczpospolitej” Wiśniewski.

MF ma prawo zawieszać uchwały zjazdu doradców i KRDP na podstawie art. 63 ustawy o doradztwie podatkowym. Dotychczas zdarzały się przypadki zawieszania takich uchwał, np. w sprawie praktyk doradzania samorządom jako organom podatkowym. Nigdy jednak nie doszło do unieważnienia wyborów przewodniczącego KRDP. Nigdy też żaden organ władzy nie kwestionował wyników wyborów w samorządach adwokatów czy radców prawnych.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Finansów (MF) Doradcy Podatkowi
