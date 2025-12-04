Aktualizacja: 04.12.2025 23:04 Publikacja: 04.12.2025 20:53
Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło w czwartkowy wieczór parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym. Przynosi ona m.in. zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego i spraw dyscyplinarnych.
Posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki. Większość z nich miała charakter formalny i porządkujący ustawę. Była jednak też poprawka merytoryczna, dotycząca doradców zatrudnionych w spółkach matkach w grupach kapitałowych (formalnie: w podmiotach zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupach kapitałowych).
Według pierwotnie uchwalonej wersji ustawy tacy doradcy mogliby świadczyć usługi także na rzecz innych spółek z tej grupy, ale tylko w podstawowym zakresie, tj. udzielania porad, opinii i wyjaśnień. Wyłączone miałoby być m.in. składanie w imieniu spółek córek zeznań podatkowych i reprezentowanie ich w sądach. Senacka poprawka zniosła to ograniczenie, co oznacza, że tacy doradcy będą mogli świadczyć im doradztwo w pełnym zakresie. Według dotychczasowego brzmienia ustawy, jeśli doradca jest zatrudniony w danej firmie jako ekspert wewnętrzny (tzw. in-house), to może świadczyć doradztwo tylko na rzecz tej firmy.
Wśród innych przepisów, które przyniesie ta nowela, będzie też symboliczne zrównanie prestiżowe doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, których przedstawiciele występują w sądach. Doradcy będą występowali tam na rozprawach w togach, choć dopiero po 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu Minister Sprawiedliwości określi, jak mają wyglądać takie togi. W środowisku doradców nieoficjalnie mówi się, że będą miały żabot koloru żółtego lub pomarańczowego (wcześniej wspominano też o szarym). Postulaty w tej sprawie były składane przez samorząd doradców już przeszło 10 lat temu, ale dopiero teraz doczekały się realizacji.
Zmieni się też koncepcja egzaminu zawodowego. Będzie on sprawdzał nie tylko teoretyczną znajomość przepisów, ale też obejmował praktyczną analizę kazusów podatkowych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczas wielu kandydatów po prostu uczyło się na pamięć odpowiedzi na pytania, których obszerne zestawy są publicznie dostępne.
Ustawa wprowadzi też zmiany formalne, związane z rozrostem różnych form danin publicznych. Doradztwo podatkowe będzie mogło obejmować także różne opłaty, w tym np. opłatę cukrową od napojów, niebędącą formalnie podatkiem. Zalegalizuje to aktywność wielu doradców podatkowych w tych sprawach.
Nowela nie uwzględni jednak postulatów wysuwanych przez niektóre biura rachunkowe, by proste doradztwo podatkowe można było wykonywać bez zdawania egzaminu. Podwyższono za to grzywnę za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień. Wzrośnie ona dwukrotnie: z 50 do 100 tys. zł.
Etap legislacyjny: ustawa do podpisu Prezydenta
