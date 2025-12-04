Rzeczpospolita
Prawo
Doradcy podatkowi będą nosili togi w sądach. Parlament zakończył prace nad ustawą

Bardziej praktyczny egzamin i prawo noszenia togi na sali sądowej – takie zmiany znajda się w ustawie o doradztwie podatkowym.

Publikacja: 04.12.2025 20:53

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło w czwartkowy wieczór parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym. Przynosi ona m.in. zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego i spraw dyscyplinarnych.

Doradcy podatkowi w togach. Sejm przyjął poprawki senatu do projektu ustawy

Posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki. Większość z nich miała charakter formalny i porządkujący ustawę. Była jednak też poprawka merytoryczna, dotycząca doradców zatrudnionych w spółkach matkach w grupach kapitałowych (formalnie: w podmiotach zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupach kapitałowych).

Egzamin na doradcę podatkowego będzie bardziej praktyczny
Zawody prawnicze
Egzamin na doradcę podatkowego będzie bardziej praktyczny

Według pierwotnie uchwalonej wersji ustawy tacy doradcy mogliby świadczyć usługi także na rzecz innych spółek z tej grupy, ale tylko w podstawowym zakresie, tj. udzielania porad, opinii i wyjaśnień. Wyłączone miałoby być m.in. składanie w imieniu spółek córek zeznań podatkowych i reprezentowanie ich w sądach. Senacka poprawka zniosła to ograniczenie, co oznacza, że tacy doradcy będą mogli świadczyć im doradztwo w pełnym zakresie. Według dotychczasowego brzmienia ustawy, jeśli doradca jest zatrudniony w danej firmie jako ekspert wewnętrzny (tzw. in-house), to może świadczyć doradztwo tylko na rzecz tej firmy.

Wśród innych przepisów, które przyniesie ta nowela, będzie też symboliczne zrównanie prestiżowe doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, których przedstawiciele występują w sądach. Doradcy będą występowali tam na rozprawach w togach, choć dopiero po 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu Minister Sprawiedliwości określi, jak mają wyglądać takie togi. W środowisku doradców nieoficjalnie mówi się, że będą miały żabot koloru żółtego lub pomarańczowego (wcześniej wspominano też o szarym). Postulaty w tej sprawie były składane przez samorząd doradców już przeszło 10 lat temu, ale dopiero teraz doczekały się realizacji.

KRDP rozważa, by togi doradców miały szary żabot, ale wielu doradców w ogóle nie chce tóg
Zawody prawnicze
Doradcy podatkowi: Szary żabot togi i szara rzeczywistość

Zmiany w egzaminie zawodowym na doradcę podatkowego

Zmieni się też koncepcja egzaminu zawodowego. Będzie on sprawdzał nie tylko teoretyczną znajomość przepisów, ale też obejmował praktyczną analizę kazusów podatkowych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczas wielu kandydatów po prostu uczyło się na pamięć odpowiedzi na pytania, których obszerne zestawy są publicznie dostępne.

Ustawa wprowadzi też zmiany formalne, związane z rozrostem różnych form danin publicznych. Doradztwo podatkowe będzie mogło obejmować także różne opłaty, w tym np. opłatę cukrową od napojów, niebędącą formalnie podatkiem. Zalegalizuje to aktywność wielu doradców podatkowych w tych sprawach.

Nowela nie uwzględni jednak postulatów wysuwanych przez niektóre biura rachunkowe, by proste doradztwo podatkowe można było wykonywać bez zdawania egzaminu. Podwyższono za to grzywnę za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień. Wzrośnie ona dwukrotnie: z 50 do 100 tys. zł.

Etap legislacyjny: ustawa do podpisu Prezydenta

