Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło w czwartkowy wieczór parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym. Przynosi ona m.in. zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego i spraw dyscyplinarnych.

Reklama Reklama

Doradcy podatkowi w togach. Sejm przyjął poprawki senatu do projektu ustawy

Posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki. Większość z nich miała charakter formalny i porządkujący ustawę. Była jednak też poprawka merytoryczna, dotycząca doradców zatrudnionych w spółkach matkach w grupach kapitałowych (formalnie: w podmiotach zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupach kapitałowych).

Czytaj więcej Zawody prawnicze Egzamin na doradcę podatkowego będzie bardziej praktyczny Egzaminu na doradcę podatkowego już nie można będzie zdawać po wykuciu na pamięć gotowych odpowie...

Według pierwotnie uchwalonej wersji ustawy tacy doradcy mogliby świadczyć usługi także na rzecz innych spółek z tej grupy, ale tylko w podstawowym zakresie, tj. udzielania porad, opinii i wyjaśnień. Wyłączone miałoby być m.in. składanie w imieniu spółek córek zeznań podatkowych i reprezentowanie ich w sądach. Senacka poprawka zniosła to ograniczenie, co oznacza, że tacy doradcy będą mogli świadczyć im doradztwo w pełnym zakresie. Według dotychczasowego brzmienia ustawy, jeśli doradca jest zatrudniony w danej firmie jako ekspert wewnętrzny (tzw. in-house), to może świadczyć doradztwo tylko na rzecz tej firmy.

Wśród innych przepisów, które przyniesie ta nowela, będzie też symboliczne zrównanie prestiżowe doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, których przedstawiciele występują w sądach. Doradcy będą występowali tam na rozprawach w togach, choć dopiero po 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu Minister Sprawiedliwości określi, jak mają wyglądać takie togi. W środowisku doradców nieoficjalnie mówi się, że będą miały żabot koloru żółtego lub pomarańczowego (wcześniej wspominano też o szarym). Postulaty w tej sprawie były składane przez samorząd doradców już przeszło 10 lat temu, ale dopiero teraz doczekały się realizacji.