Egzamin na doradcę podatkowego będzie bardziej praktyczny

Pomarańczowy czy szary? O takich między innymi kolorach żabotu togi dyskutują doradcy podatkowi. Bo szykowana nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym upoważni ich do zakładania tego stroju na sali sądowej. Ma to podkreślić ich równą pozycję z radcami prawnymi i adwokatami jako pełnomocnikami. Kolor żabotu ma ustalić minister sprawiedliwości.

Reklama

– Dane Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazują, że doradcy podatkowi skutecznie reprezentują swoich klientów przed sądami zarówno pod względem merytorycznym, jak i liczby prowadzonych spraw. Teraz jeszcze wyraźniej zostanie zaznaczone, że jesteśmy zawodem zaufania publicznego – komentuje Alicja Sarna, wiceprzewodnicząca Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Egzamin na doradcę podatkowego bardziej praktyczny

Jednak oprócz kwestii prestiżowych zmienią się też istotne reguły dostępu do zawodu, a konkretnie – formuła egzaminu. Zamiast uprzedniego publikowania gotowych pytań i odpowiedzi będzie podany jedynie wykaz aktów prawnych, z których zresztą będzie można korzystać na egzaminie. Jak podkreśla Andrzej Ladziński, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jest to efekt dialogu z Ministerstwem Finansów.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Doradca podatkowy zdyscyplinowany i godnie ubrany Doradcy podatkowi założą togę w sądzie, a ich egzamin zawodowy ma być bardziej nakierowany na sprawdzanie praktycznej wiedzy.

– Egzamin zawodowy powinien mieć przede wszystkim wymiar praktyczny. Nie służyło temu publikowanie zestawu pytań wraz z odpowiedziami, bo przecież można było to opanować czysto pamięciowo, a nie o to przecież chodzi w późniejszym praktycznym doradzaniu klientom. Lepszym rozwiązaniem jest podanie ogólnego zakresu zagadnień i możliwość skorzystania na egzaminie z dostępu do aktów prawnych. W praktyce liczy się przecież nie tyle zapamiętanie przepisów, co umiejętność ich znajdywania i zastosowania do danej sytuacji – komentuje Ladziński.