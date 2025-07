Foto: Tomasz Sitarski

Może właśnie dlatego złe wrażenie starał się we wtorek zatrzeć Przemysław Wipler, przyznając w Radiu ZET, że koalicja z KO jest możliwa, „chociaż wymarzony scenariusz to jest bez jakiegokolwiek koalicjanta”. Bo opowieść, którą snują Konfederaci, o tym, że to oni „decydują”, „wybierają” i że to od nich wszystko zależy, ma tylko tak długo sens, jak długo obie największe partie zabiegają o ich względy. Jak przestają – cała konstrukcja demiurga się rozsypuje.

Czy Trzaskowskiemu zaszkodziło piwo z Mentzenem?

Przed wyborami prezydenckimi Rafał Trzaskowski piwo z Mentzenem wypił i raczej mu to nie pomogło. Konfederatów do siebie nie przekonał, a być może paru obywateli zraził. O ile bowiem partii prawicowej picie ze skrajną prawicą może nie zaszkodzić, to partii centrowej, jaką jest (czy aby na pewno?) KO – już tak. Za duży dystans.

Bo przecież nie chodzi o to, czy ministrowi Sikorskiemu dobrze się rozmawia z liderem Konfederacji, czy się rozumieją i zamawiają tego samego lagera. Rzecz w tym, że wyborcy oczekują pewnego porządku, chcą wierzyć, że jeśli z mównicy potępia się czyjeś poglądy jako niedemokratyczne, ksenofobiczne i skrajne, jeśli przypomina się słynną „piątkę Mentzena”, żeby pokazać, co naprawdę myśli gładko dziś uczesany lider Konfederacji – to piwo z nim powinno mieć dla centrystów smak piołunu. Inaczej znika tożsamość polityczna, a zaraz za nią powód do głosowania.

Polityka jest zależna od trunków spożywanych przez polityków?

Jaroslav Hašek w książce „Historia partii umiarkowanego postępu (w granicach prawa)” już na początku XX wieku opisał szczegółowo, jak mocno zależna jest polityka od lokalu i rodzaju trunku, który spożywają politycy. Wiedza być to musiała tajemna, skoro dzieło to wydano dopiero 50 lat po napisaniu. Teraz jednak jest w Polsce dostępna bez problemu. Może marszałek Hołownia powinien wsunąć po egzemplarzu do poselskich skrytek?