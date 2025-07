IPN wszczął śledztwo ws. wypowiedzi Grzegorza Brauna

Cywiński przypomniał także, że w komorach gazowych Auschwitz mordowano przede wszystkim Żydów, uznanych przez lekarzy SS za niezdolnych do pracy, natychmiast po deportacji do obozu. Zaznaczył, że komory gazowe służyły także do uśmiercania innych grup więźniów, w tym jeńców sowieckich, polskich więźniów wybranych z obozowego szpitala, chorych i bardzo osłabionych więźniów oraz ponad czterech tysięcy Romów, głównie kobiet i dzieci, zamordowanych w sierpniu 1944 roku w tzw. Zigeunerlager.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie funkcjonowała także sieć podobozów. Foto: PAP

Piotr Cywiński zapowiedział, że w związku wypowiedziami Brauna zostanie złożony pozew do sądu o zniesławienie, a także skierowane zostanie zawiadomienie do prokuratury, gdyż negowanie istnienia komór gazowych jest nie tylko przejawem antysemityzmu i ideologii nienawiści, ale w Polsce także przestępstwem.

Grzegorz Braun – zgaszone świece chanukowe i przerwana minuta ciszy w PE

Grzegorz Braun wielokrotnie był krytykowany za wypowiedzi i zachowania oceniane jako antysemickie oraz za lekceważący stosunek do pamięci o Holokauście. Do jednej z takich wypowiedzi doszło podczas debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. –Parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem. Tym znakiem hańby i podległości – mówił do Rafała Trzaskowskiego, odnosząc się do symbolu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim.

W Sejmie Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Holokaustu. W Parlamencie Europejskim został usunięty z sali za zakłócenie minuty ciszy poświęconej ofiarom Holokaustu.