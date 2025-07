Grzegorz Braun – zgaszone świece chanukowe i przerwana minuta ciszy w PE

Grzegorz Braun wielokrotnie był krytykowany za wypowiedzi i zachowania oceniane jako antysemickie oraz za lekceważący stosunek do pamięci o Holokauście. Do jednej z takich wypowiedzi doszło podczas debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. –Parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem. Tym znakiem hańby i podległości – mówił do Rafała Trzaskowskiego, odnosząc się do symbolu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim.

W Sejmie Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Holokaustu. W Parlamencie Europejskim został usunięty z sali

za zakłócenie minuty ciszy poświęconej ofiarom Holokaustu.

Kim jest Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun to reżyser, twórca filmów dokumentalnych i polityk. Startował już w wyborach prezydenckich w 2015 r., jako kandydat niezależny uzyskał wówczas 124 tys. głosów (0,83 proc.). W prawyborach Konfederacji w 2020 r. zajął drugie miejsce za obecnym wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem (Ruch Narodowy). W latach 2019-2024 Braun zasiadał w Sejmie, zaś w 2024 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył ponad 113 tys. głosów i uzyskał mandat. W minionych latach Braun startował też w wyborach samorządowych – ubiegał się o urząd prezydenta Rzeszowa (w 2021 r. z wynikiem 9,1 proc. zajął czwarte miejsce w wyborach na prezydenta tego miasta) oraz Gdańska (w 2019 r. zdobył 11,86 proc. głosów, przegrywając z obecną prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w wyborach, które zorganizowano po zabójstwie Pawła Adamowicza). Kandydaturę Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich 2025 wspiera m.in. były lider Konfederacji i były poseł Janusz Korwin-Mikke, który był prezesem Partii KORWiN (na tym stanowisku zastąpił go Mentzen, a ugrupowanie przekształciło się w Nową Nadzieję).

Po tym, jak Grzegorz Braun ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, wbrew decyzji Konfederacji, która jako swojego kandydata wskazała Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei, sąd partyjny Konfederacji usunął lidera Konfederacji Korony Polskiej z szeregów tego ugrupowania. Wcześniej Braun wchodził w skład kierownictwa Konfederacji, jako jeden z trzech liderów partii tworzących tę formację.