Sprawa jest jednak znacznie poważniejsza, niż tylko jakiś chory z nienawiści człowiek próbujący za wszelką cenę zbić polityczny kapitał na tym, że rzekomo odważnie przekracza wszystkie granice, łamiąc kolejne tabu i przekraczając granice, które wydawały się nie do przekroczenia w cywilizowanym dyskursie.

Dlaczego działalność Brauna zagraża polskiej racji stanu

Działania Brauna są po prostu gigantycznym zagrożeniem dla polskiego interesu narodowego. I nie ma znaczenia, czy realizuje on polecenia otrzymane prosto z Kremla, czy też to jego własne pomysły. Efekt jest bowiem taki, że Braun działa w interesie największych wrogów Polski, uderzając w wizerunek naszego kraju. Dzieje się to w sytuacji, gdy ład międzynarodowy chwieje się w posadach.

Brunatny antysemityzm i negowanie Holokaustu to nie są jakieś tam poglądy polityczne, których można by bronić w imię wolności wypowiedzi i prawa do własnego zdania. To tezy, które zagrażają egzystencjalnemu interesowi polskiego państwa, jakim jest zakorzenienie we wspólnocie transatlantyckiej, która powstała jako reakcja na Holokaust i zbrodnie II wojny światowej. Kraj, który będzie miał łatkę antysemickiego, tolerującego ważnych polityków wygłaszających tezy negujące Holokaust (ważnych, bo Braun nie jest żadnym marginesem, dostał ponad milion głosów w wyborach prezydenckich!), bezczeszczącego miejsca pamięci zagłady Żydów – jak to miało miejsce w czwartek w Jedwabnem – nie będzie przez innych traktowany serio. Nie będzie też traktowany po partnersku przez Stany Zjednoczone, choćby ze względu na szczególne relacje, jakie łączą Donalda Trumpa z premierem Beniaminem Netanjahu.

I nie musi nam się podobać polityka Izraela w Gazie, może nam się bardzo nie podobać los Palestyńczyków w Gazie. Ale to zupełnie co innego, niż twierdzenie, że w Auschwitz nie było komór gazowych.