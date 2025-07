Współpracownicy Trumpa też ostro krytykują Powella

Vought nie jest jedynym urzędnikiem atakującym Powella. Peter Navarro, doradca prezydenta ds. handlu i produkcji, nazwał go w felietonie jednym z najgorszych szefów Fed w historii, a Bill Pulte, szef Federalnej Agencji Finansowania Mieszkaniowego (FHFA), wezwał Kongres do zbadania działań Powella.

„Próbują go naciskać na wszelkie sposoby, by zrezygnował” – uważa Alan Blinder, były wiceprzewodniczący Fed. „Nie sądzę jednak, by to zrobił, ani żeby powinien”– dodał.

Atak na Powella to nie tylko listy prezydenta. Według CNN Trump usunął trzech członków Krajowej Komisji Planowania Stolicy (NCPC) – agencji odpowiedzialnej za nadzór nad remontem siedziby Fed – i zastąpił ich lojalistami: sekretarzem Białego Domu Willem Scharfem, zastępcą szefa sztabu Jamesem Blairem oraz analitykiem OMB Stuartem Levenbachem.

Po posiedzeniu NCPC Blair oświadczył, że „martwi się, iż realizacja remontu nie zgadza się z planami zatwierdzonymi w 2021 r.”. Zapowiedział też żądanie pełnej dokumentacji i wizyty na miejscu. „Projekt albo odbiega od zatwierdzonych planów, albo przewodniczący Powell kłamał przed Senatem. Jedno z dwojga musi być prawdą”.