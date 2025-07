Powell został ponownie nominowany na to stanowisko przez ówczesnego prezydenta Joe Bidena, a jego obecna kadencja ma się zakończyć w maju 2026 r.

Jeszcze przed powrotem Trumpa do Białego Domu na początku tego roku Jerome Powell zadeklarował, że nie ustąpi, jeśli prezydent go o to poprosi, i że „prawo nie pozwala” Białemu Domowi na jego dymisję.

Członkowie zarządu niezależnych agencji federalnych, takich jak Rezerwa Federalna, mogą zostać zmuszeni do odejścia przed upływem kadencji „z ważnego powodu”, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego USA z 1935 r. Jednakże Trump często kwestionował normy polityczne, w tym zwalniał niektórych niezależnych regulatorów, co zostało zakwestionowane w sądzie.

Trump ma sojusznika w walce z szefem Fed

W środę dyrektor Federal Housing Finance Agency Bill Pulte, który wcześniej ostro krytykował Powella, wezwał do wszczęcia dochodzenia w jego sprawie. „Proszę Kongres o zbadanie przewodniczącego Jerome'a Powella, jego stronniczości politycznej i jego oszukańczych zeznań w Senacie, które są wystarczające, aby zostać usuniętym 'z ważnego powodu'” – napisał Pulte na platformie X.