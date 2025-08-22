Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin

Nieprzypadkowo Bach jest symbolicznym bohaterem tej edycji festiwalu. Twórczość lipskiego kantora była dla Chopina swoistym punktem odniesienia, niezwykle ją cenił i nie ulega wątpliwości, że szukał w niej inspiracji - mówi Stanisław Leszczyński, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu „Chopin i jego Europa”.

Publikacja: 22.08.2025 15:20

Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin

Foto: archiwum prywatne

Monika Borkowska

Dwie dekady temu zainaugurował pan festiwal „Chopin i jego Europa”, którego 21. edycja ruszyła właśnie w Warszawie. Jaka idea panu przyświecała?

Marzyło mi się jeszcze w czasach studenckich, by właśnie w Warszawie prezentować twórczość Chopina, szeroki jej kontekst, w kulturze europejskiej. Byłem przekonany, że wartościowe byłoby przedstawienie jego muzyki w zestawieniu z dziełami kompozytorów, którzy żyli w jego czasach, ale też przed nim i po nim. Można dzięki temu poznać wpływy, które sprawiły, że twórczość Chopina była taka, a nie inna, ale też przeanalizować, w jaki sposób on sam inspirował późniejszych twórców. Chciałem stworzyć ważne na kulturowej mapie świata wydarzenie, które będzie próbą zrozumienia i zgłębienia fenomenu, jakim jest muzyka Chopina.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Plus Minus
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
Plus Minus
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
Plus Minus
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Plus Minus
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony
Plus Minus
„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie