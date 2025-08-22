04:50 Ukraińcy publikują nagranie z udanego ataku dronów na wyrzutnię rakiet Grad

Do ataku doszło w rejonie pokrowskim. Przeprowadzili go operatorzy dronów z 14. Brygady Gwardii Narodowej „Czerwona Kalina”.

04:46 15 lat więzienia dla byłego oficera ukraińskiej policji, który pomagał w namierzaniu celów na pograniczu obwodu sumskiego

O skazaniu mężczyzny poinformowała SBU. Wiosną 2022 roku przekazywał on Rosjanom informacje, które pomagały im w skuteczniejszym ostrzale ukraińskich pozycji na pograniczu obwodu sumskiego. SBU aresztowała go w czerwcu 2022 roku, gdy prowadził rozpoznanie w pobliżu jednego z potencjalnych celów. Śledztwo wykazało, że mężczyzna współpracował z rosyjską FSB. Do współpracy pozyskał go znajomy z Rosji.

04:41 W położonych w rejonie frontu obwodach Ukrainy zbudowano 210 podziemnych szkół

Informacje takie przekazał minister edukacji i nauki Ukrainy Osken Lisowy. Lisowy zapewnił, że takie szkoły mają wszelką niezbędną infrastrukturę - są w nich stołówki, przestrzeń do aktywności fizycznej, świetlice. Do końca roku ma powstać jeszcze 170 takich placówek.

04:40 W czwartek wieczorem rosyjska armia strąciła osiem ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu czterech dronów nad obwodem woroneskim. Nad obwodami biełgorodzkim i briańskim strącono po dwa drony.

04:36 Lotniska w Kałudze i Samarze tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać samoloty

Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) zawieszenie działania lotnisk jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Wcześniej działanie tymczasowo zawiesiło lotnisko w Wołgogradzie, które jednak wznowiło już działanie.

04:33 Kim Dzong Un odznaczył północnokoreańskich żołnierzy, którzy walczyli z Ukraińcami

W Pjongjangu odbyła się uroczystość, w czasie której Kim Dzong Un, przywódca kraju, odznaczył żołnierzy uczestniczących w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim. Uczestnicy walk z Ukraińcami byli nagradzani tytułami Bohatera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a także odznaczeniami państwowymi wręczanymi osobiście przez Kima. - Komitet Centralny Partii Pracujących Korei (...) jest zadowolony z faktu, że Koreańska Armia Ludowa zdała najtrudniejszy test w swojej 70-letniej historii i zaświadczyła o pełnej gotowości naszej armii – mówił Kim.

04:32 Rosjanie informują o zmasowanym ataku dronów na obwód wołgogradzki

Gubernator obwodu, Andriej Boczarow podał, że szczątki strąconych dronów na południe od Wołgogradu wywołały pożary traw. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:30 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1275 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1275 dniu wojny Foto: PAP

04:29 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: