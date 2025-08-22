Aktualizacja: 22.08.2025 04:53 Publikacja: 22.08.2025 04:53
Do ataku doszło w rejonie pokrowskim. Przeprowadzili go operatorzy dronów z 14. Brygady Gwardii Narodowej „Czerwona Kalina”.
O skazaniu mężczyzny poinformowała SBU. Wiosną 2022 roku przekazywał on Rosjanom informacje, które pomagały im w skuteczniejszym ostrzale ukraińskich pozycji na pograniczu obwodu sumskiego. SBU aresztowała go w czerwcu 2022 roku, gdy prowadził rozpoznanie w pobliżu jednego z potencjalnych celów. Śledztwo wykazało, że mężczyzna współpracował z rosyjską FSB. Do współpracy pozyskał go znajomy z Rosji.
Informacje takie przekazał minister edukacji i nauki Ukrainy Osken Lisowy. Lisowy zapewnił, że takie szkoły mają wszelką niezbędną infrastrukturę - są w nich stołówki, przestrzeń do aktywności fizycznej, świetlice. Do końca roku ma powstać jeszcze 170 takich placówek.
Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu czterech dronów nad obwodem woroneskim. Nad obwodami biełgorodzkim i briańskim strącono po dwa drony.
Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) zawieszenie działania lotnisk jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Wcześniej działanie tymczasowo zawiesiło lotnisko w Wołgogradzie, które jednak wznowiło już działanie.
W Pjongjangu odbyła się uroczystość, w czasie której Kim Dzong Un, przywódca kraju, odznaczył żołnierzy uczestniczących w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim. Uczestnicy walk z Ukraińcami byli nagradzani tytułami Bohatera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a także odznaczeniami państwowymi wręczanymi osobiście przez Kima. - Komitet Centralny Partii Pracujących Korei (...) jest zadowolony z faktu, że Koreańska Armia Ludowa zdała najtrudniejszy test w swojej 70-letniej historii i zaświadczyła o pełnej gotowości naszej armii – mówił Kim.
Gubernator obwodu, Andriej Boczarow podał, że szczątki strąconych dronów na południe od Wołgogradu wywołały pożary traw. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1275 dniu wojny
Foto: PAP
