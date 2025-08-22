Aktualizacja: 22.08.2025 05:34 Publikacja: 22.08.2025 05:30
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: AFP
Polecenie zostało wydane 20 lipca i podpisane przez Gabbard. Szefowa Wywiadu Narodowego nakazała podległym jej agencjom (m.in. CIA), by te nie przekazywały informacji dotyczących negocjacji USA z Rosją ws. pokoju na Ukrainie uczestnikom tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu (Five Eyes), a więc wywiadom Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (współpraca wywiadowcza w ramach tego sojuszu datuje się od 1946 roku).
Informacje o takim poleceniu CBS News potwierdziła w licznych źródłach w amerykańskim wywiadzie. Rozmówcy CBS News chcieli zachować anonimowość ze względu na to, że kwestie, o których informują, są związane z bezpieczeństwem narodowym.
Dyrektywa Gabbard nakazuje klasyfikować wszystkie analizy i informacje wywiadowcze związane z negocjacjami pokojowymi ws. zakończenia wojny Rosji z Ukrainą jako dokumenty „NOFORN”, czyli takie, których nie przekazuje się zagranicznym partnerom – zarówno wywiadom innych krajów, jak i osobom fizycznym pochodzącym z innych państw. Zewnętrznym partnerom USA można przekazywać jedynie takie informacje dotyczące negocjacji pokojowych z Rosją, które były już publicznie dostępne. Dyrektywa Gabbard ogranicza też dystrybucję informacji dotyczących negocjacji pokojowych między funkcjonariuszami amerykańskiego wywiadu – informacje takie można rozpowszechniać tylko w kręgu funkcjonariuszy agencji, która je zdobyła – wynika z informacji CBS News.
CBS News zaznacza, że dyrektywa Gabbard nie ogranicza przekazywania zagranicznym partnerom informacji uzyskanych ze źródeł innych niż wywiadowcze, lub informacji operacyjnych niezwiązanych z rozmowami pokojowymi z Rosją - takich jak informacje przekazywane ukraińskiej armii, które mają pomóc jej w działaniach obronnych.
Porozumienie wywiadowcze zawarte w 1946 roku między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą, Australią i Nową Zelandią.
Sojusz zajmuje się wymianą informacji wywiadowczych, zwłaszcza dotyczących nadzoru elektronicznego i podsłuchów. Powstał na bazie współpracy wywiadowczej, która miała miejsce już podczas II wojny światowej.
Sojusz działa na zasadzie współpracy i wzajemnego udostępniania informacji oraz przy założeniu, że jego uczestnicy nie prowadzą operacji wywiadowczych przeciwko sobie.
Biuro Dyrektor Wywiadu Narodowego nie odpowiedziało na pytania przekazane jej w związku z tymi doniesieniami przez CBS News.
- Ogólnie wartością partnerstwa w ramach Sojuszu Pięciorga Oczu jest to, że podejmujemy decyzje polityczne wzmocnieni informacjami wywiadowczymi uzyskanymi przez wszystkie strony i dlatego wiemy więcej o planach, intencjach i możliwościach naszych adwersarzy – mówi Steven Cash, były oficer wywiadu, który pracował w CIA i Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak dodał wymiana takich informacji opiera się na przekonaniu, że wszystkie państwa tworzące sojusz „są po tej samej stronie”.
Cash zwraca też uwagę, że dysponując tymi samymi informacjami politycy i negocjatorzy z sojuszniczych państw mogą „koordynować swoje stanowiska i uzyskiwać najlepsze efekty w negocjacjach lub walczyć najskuteczniej jak to możliwe”.
Niektórzy byli przedstawiciele amerykańskiej administracji, z którymi rozmawiało CBS ostrzegają, że dyrektywa Gabbard może podważyć zaufanie między sojusznikami i zniechęcić ich do wymiany informacji wywiadowczych z USA.
Jednak Ezra Cohen, były p.o. podsekretarz obrony ds. wywiadowczych w Pentagonie twierdzi, że w ograniczaniu wymiany informacji wywiadowczych z sojusznikami nie ma niczego nadzwyczajnego, a osoby, które wypowiadają się na ten temat krytycznie robią to, ze względu na niechęć do administracji Donalda Trumpa. - Jest mnóstwo informacji, których nie wymieniamy z partnerami z Sojuszu Pięciorga oczu, to działa w obie strony – przekonuje.
- Nasze interesy nie są zawsze zbieżne z interesami naszych partnerów z Sojuszu Pięciorga Oczu – mówi też Cohen. - A gdy mamy rozbieżne interesy, nie tylko ws. Ukrainy, oznaczamy rzeczy jako NOFORN – dodaje.
W ostatnich tygodniach administracja Donalda Trumpa zaangażowała się mocniej w działania, które mają doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Kulminacją tego zaangażowania był szczyt na Alasce, gdzie Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Po spotkaniu Trump zorganizował szczyt w Białym Domu z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich. Trump przekazał sojusznikom, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe wesprzeć takie gwarancje. Nie wykluczył też spotkania trójstronnego z udziałem swoim oraz Putina i Zełenskiego, ale spotkanie takie ma poprzedzić spotkanie Zełenskiego i Putina poświęcone m.in. kwestiom terytorialnym.
Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów okupowanych
Foto: Infografika PAP
Reuters informuje, że Putin miał przedstawić na Alasce trzy żądania, od których Rosja uzależnia zakończenie wojny na Ukrainie: Ukraińcy mieliby wycofać się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części obwodu donieckiego; na Ukrainie nie mogliby stacjonować żołnierze państw z NATO; Ukraina nie mogłaby zostać członkiem NATO.
Źródło: rp.pl
