Polecenie zostało wydane 20 lipca i podpisane przez Gabbard. Szefowa Wywiadu Narodowego nakazała podległym jej agencjom (m.in. CIA), by te nie przekazywały informacji dotyczących negocjacji USA z Rosją ws. pokoju na Ukrainie uczestnikom tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu (Five Eyes), a więc wywiadom Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (współpraca wywiadowcza w ramach tego sojuszu datuje się od 1946 roku).

Reklama Reklama

Informacje wywiadowcze o rozmowach pokojowych USA-Rosja tylko dla przedstawicieli amerykańskiego wywiadu

Informacje o takim poleceniu CBS News potwierdziła w licznych źródłach w amerykańskim wywiadzie. Rozmówcy CBS News chcieli zachować anonimowość ze względu na to, że kwestie, o których informują, są związane z bezpieczeństwem narodowym.

Dyrektywa Gabbard nakazuje klasyfikować wszystkie analizy i informacje wywiadowcze związane z negocjacjami pokojowymi ws. zakończenia wojny Rosji z Ukrainą jako dokumenty „NOFORN”, czyli takie, których nie przekazuje się zagranicznym partnerom – zarówno wywiadom innych krajów, jak i osobom fizycznym pochodzącym z innych państw. Zewnętrznym partnerom USA można przekazywać jedynie takie informacje dotyczące negocjacji pokojowych z Rosją, które były już publicznie dostępne. Dyrektywa Gabbard ogranicza też dystrybucję informacji dotyczących negocjacji pokojowych między funkcjonariuszami amerykańskiego wywiadu – informacje takie można rozpowszechniać tylko w kręgu funkcjonariuszy agencji, która je zdobyła – wynika z informacji CBS News.

CBS News zaznacza, że dyrektywa Gabbard nie ogranicza przekazywania zagranicznym partnerom informacji uzyskanych ze źródeł innych niż wywiadowcze, lub informacji operacyjnych niezwiązanych z rozmowami pokojowymi z Rosją - takich jak informacje przekazywane ukraińskiej armii, które mają pomóc jej w działaniach obronnych.