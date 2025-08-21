Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były skutki nocnego ataku Rosji na Ukrainę?

Zakład produkcyjny jakiej amerykańskiej firmy został prawdopodobnie zaatakowany?

Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy rozważają USA?

Jakie jest stanowisko Rosji wobec obecności żołnierzy z państw NATO na Ukrainie?

W nocnym ataku Rosji na Ukrainę zginęła co najmniej jedna osoba, a co najmniej 18 zostało rannych. Ukraińskie władze podają, że w ataku ucierpiał m.in. zakład amerykańskiego producenta elektroniki w zachodniej części Ukrainy. Prawdopodobnie chodzi o zakład produkcyjny amerykańskiej firmy Flex w Mukaczewie, mieście położonym w obwodzie zakarpackim.

W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Ukrainę przy użyciu 614 środków napadu powietrznego. Cele na Ukrainie atakowało 546 dronów, 1 rakieta hipersoniczna Kindżał, 18 rakiet manewrujących Ch-101 i 12 rakiet manewrujących Kalibr.

Ukraińcy: Zaatakowano amerykańską firmę. O jaką spółkę może chodzić?

Ukraińska telewizja pokazała gubernatora obwodu zakarpackiego Myrosława Bileckiego, który stał obok uszkodzonego budynku. Bilecki mówił, że jest to budynek zakładu produkującego elektronikę.