W czasie szczytu na Alasce, gdzie 15 sierpnia po raz pierwszy od 2019 roku doszło do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy miał wyrazić przywódca Rosji. Ani 15 sierpnia, ani 18 sierpnia nie poznaliśmy jednak szczegółów dotyczących tego, jak takie gwarancje miałyby wyglądać. Po szczycie na Alasce Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Rosji ds. Bliskiego Wschodu, który uczestniczył w negocjacjach z Rosją mówił o gwarancjach „przypominające te, które zapewnia artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego”. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów dotyczących tego rozwiązania.

Czym mogłyby być owe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Oto kilka możliwości, niektóre z nich zostały już praktycznie wykluczone.

1. Członkostwo Ukrainy w NATO

Taka gwarancja byłaby najsolidniejsza – ale jednocześnie jest wykluczona ze względu na sprzeciw Rosji, a także sceptycyzm wielu członków samego Sojuszu Północnoatlantyckiego, z USA na czele. Gdyby Ukraina została członkiem NATO byłaby objęta gwarancjami obrony wzajemnej, wynikającymi z wspomnianego wyżej artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Artykuł ten nie zakłada wprawdzie automatycznego wejścia w konflikt sojuszników z państwem, które padło ofiarą agresji (czytamy w nim o podejmowaniu „działań, jakie każdy z sojuszników uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej”, ale w praktyce nieudzielenie pomocy militarnej sojusznikowi podważałoby wiarygodność całego NATO.

Rosja wyklucza możliwość wejścia Ukrainy do NATO, obawa, przed scenariuszem, w którym NATO rozszerza się o Ukrainę lub na jej terytorium pojawiają się instalacje wojskowe NATO była jedną z przyczyn rozpoczęcia przez Rosję wojny najeźdźczej przeciw Ukrainie.