– Naszym wspólnym interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych, w tym gazowych i energetycznych, między krajami regionu – mówił Nawrocki w kontekście współpracy energetycznej. – Niepodległość energetyczna jest wyrazem suwerenności każdego z naszych państw – zaznaczył.

– Polska, która ma bezpośredni dostęp do morza jest współodpowiedzialna za dostarczanie energii, w tym gazu, do naszego regionu – podkreślił Nawrocki, dodając, że Polska może być hubem w zakresie dostarczania gazu z USA do państw regionu. – Cel jest jasny: systematyczne ograniczenie rosyjskich wpływów w Europie, co, myślę, jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich naszych państw - podkreślił.

Grupa Wyszehradzka jest także forum do tego, aby w imieniu Europy Środkowej mówić o tym, co wymaga konstruktywnej krytyki w ramach UE Karol Nawrocki, prezydent RP

Karol Nawrocki: Odradzający się rosyjski imperializm wyzwaniem dla bezpieczeństwa

Jako największe z wyzwań dla bezpieczeństwa Nawrocki wskazał „odradzający się rosyjski imperializm”. – Jesteśmy państwami flankowymi, nasza perspektywa jest szczególnie istotna w obliczu dzisiejszych wyzwań (...). Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie między Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, coraz bardziej zuchwałe, prowadzone przez służby rosyjskie w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce (...) wpływają także na funkcjonowanie państwa polskiego. O tym partnerzy powinni ze sobą rozmawiać – stwierdził.

Prezydent mówił też, że „tylko utrzymanie obecności USA i NATO w naszej części Europy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i obronę przed zagrożeniem rosyjskim”. – Budowanie okrętu transatlantyckiego jest w interesie całej Grupy Wyszehradzkiej, oczywiście bez zamykania się na inne regiony świata, także te, które są kompatybilne pod względem wartości z Grupą Wyszehradzką – dodał.