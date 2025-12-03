Aktualizacja: 03.12.2025 15:27 Publikacja: 03.12.2025 14:26
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
Karol Nawrocki w węgierskim Ostrzyhomiu wziął udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Karol Nawrocki uczestniczył w sesji plenarnej z udziałem prezydentów Węgier (Tamás Sulyok), Czech (Petr Pavel), Słowacji (Peter Pellegrini), po której przywódcy wygłosili oświadczenie dla mediów.
– Cieszę się, że jestem na Węgrzech, gdzie z naszymi partnerami mieliśmy okazję rozmawiać o bardzo ważnych, zasadniczych dla naszego regionu sprawach – mówił Nawrocki. Prezydent nawiązał do „zjazdów wyszehradzkich z XIV wieku”, które tworzyły „trwałą przestrzeń koordynacji” działań Polski, Węgier i Czech. – W Wyszehradzie pojawiła się logika, która jest z nami wciąż obecna: współdziałanie sąsiednich państw w sprawach regionalnych, wspólna odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne i próba pogodzenia sprzecznych czasem interesów - mówił.
Prezydent podkreślił, że „w wielu sprawach Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy mogą mówić jednym głosem”.
Czytaj więcej
Decyzja Karola Nawrockiego o odmowie spotkania z Viktorem Orbánem wywołała gniew w Konfederacji....
– Naszym wspólnym interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych, w tym gazowych i energetycznych, między krajami regionu – mówił Nawrocki w kontekście współpracy energetycznej. – Niepodległość energetyczna jest wyrazem suwerenności każdego z naszych państw – zaznaczył.
– Polska, która ma bezpośredni dostęp do morza jest współodpowiedzialna za dostarczanie energii, w tym gazu, do naszego regionu – podkreślił Nawrocki, dodając, że Polska może być hubem w zakresie dostarczania gazu z USA do państw regionu. – Cel jest jasny: systematyczne ograniczenie rosyjskich wpływów w Europie, co, myślę, jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich naszych państw - podkreślił.
Karol Nawrocki, prezydent RP
Jako największe z wyzwań dla bezpieczeństwa Nawrocki wskazał „odradzający się rosyjski imperializm”. – Jesteśmy państwami flankowymi, nasza perspektywa jest szczególnie istotna w obliczu dzisiejszych wyzwań (...). Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie między Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, coraz bardziej zuchwałe, prowadzone przez służby rosyjskie w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce (...) wpływają także na funkcjonowanie państwa polskiego. O tym partnerzy powinni ze sobą rozmawiać – stwierdził.
Czytaj więcej
Węgierski serwis telex.hu zwrócił uwagę, że w czasie otwartego dla mediów powitania premiera Węgi...
Prezydent mówił też, że „tylko utrzymanie obecności USA i NATO w naszej części Europy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i obronę przed zagrożeniem rosyjskim”. – Budowanie okrętu transatlantyckiego jest w interesie całej Grupy Wyszehradzkiej, oczywiście bez zamykania się na inne regiony świata, także te, które są kompatybilne pod względem wartości z Grupą Wyszehradzką – dodał.
– Grupa Wyszehradzka jest także forum do tego, aby w imieniu Europy Środkowej mówić o tym, co wymaga konstruktywnej krytyki w ramach UE. Wszystkie nasze państwa, ja także jako prezydent Polski, jesteśmy zwolennikami uczestnictwa w UE, ale demokracja polega na tym, że można korzystać z konstruktywnej krytyki, dialogu, dyskusji. Po to jest Grupa Wyszehradzka, abyśmy mieli także i odwagę, i siłę powiedzieć naszym partnerom z Europy zachodniej, że kwestie migracyjne, klimatyczne nam nie odpowiadają, czy kwestie centralizacji UE nie są w zakresie naszej wizji przyszłości Europy. To nie jest narracja antyeuropejska, tylko narracja wynikająca z naszej troski o wspólne dzieło, jakim jest UE – stwierdził też Nawrocki.
Po tym, jak w piątek premier Węgier Viktor Orbán spotkał się w piątek na Kremlu z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał m.in. o dostawach rosyjskich surowców energetycznych na Węgry, Nawrocki zdecydował się zmienić plan wizyty w kraju, który stoi obecnie na czele Grupy Wyszehradzkiej i zrezygnował ze spotkania z premierem Węgier.
Orbán jest przeciwnikiem utrzymywania sankcji gospodarczych wobec Rosji (jego zdaniem szkodzą one bardziej gospodarce Europy, niż Moskwie), jego Węgry nie udzielają też pomocy wojskowej Ukrainie i nie pozwalają na dostarczanie jej przez swoje terytorium.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ukraińscy i europejscy politycy po wtorkowych rozmowach między Jaredem Kushnerem, Stevem Witkoffem i Władimirem...
Nie dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds....
- To najbardziej nielogiczna z wojen - mówił w rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio tłumacząc, dl...
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że admirał Frank Bradley, ówczesny szef Połączonego Dowód...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Jeśli szybko nie nastąpi jednoznaczna deklaracja ze strony Niemiec, rząd w przyszłym roku będzie rozważał decyzj...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas