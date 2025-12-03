Rzeczpospolita
Karol Nawrocki na Węgrzech mówił o rosyjskim imperializmie i trosce o UE

Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie między Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką - mówił w węgierskim Ostrzyhomiu prezydent Karol Nawrocki, uczestniczący w szczycie Grupy Wyszehradzkiej.

Publikacja: 03.12.2025 14:26

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Artur Bartkiewicz

Karol Nawrocki w węgierskim Ostrzyhomiu wziął udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Karol Nawrocki uczestniczył w sesji plenarnej z udziałem prezydentów Węgier (Tamás Sulyok), Czech (Petr Pavel), Słowacji (Peter Pellegrini), po której przywódcy wygłosili oświadczenie dla mediów. 

Karol Nawrocki mówi, że Polska może być pośrednikiem w dostarczaniu gazu USA do krajów naszego regionu

– Cieszę się, że jestem na Węgrzech, gdzie z naszymi partnerami mieliśmy okazję rozmawiać o bardzo ważnych, zasadniczych dla naszego regionu sprawach – mówił Nawrocki. Prezydent nawiązał do „zjazdów wyszehradzkich z XIV wieku”, które tworzyły „trwałą przestrzeń koordynacji” działań Polski, Węgier i Czech. – W Wyszehradzie pojawiła się logika, która jest z nami wciąż obecna: współdziałanie sąsiednich państw w sprawach regionalnych, wspólna odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne i próba pogodzenia sprzecznych czasem interesów - mówił.

Prezydent podkreślił, że „w wielu sprawach Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy mogą mówić jednym głosem”. 

Michał Szułdrzyński: Orbán, Putin i Konfederacja. Dlaczego decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna
– Naszym wspólnym interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych, w tym gazowych i energetycznych, między krajami regionu – mówił Nawrocki w kontekście współpracy energetycznej. – Niepodległość energetyczna jest wyrazem suwerenności każdego z naszych państw – zaznaczył. 

– Polska, która ma bezpośredni dostęp do morza jest współodpowiedzialna za dostarczanie energii, w tym gazu, do naszego regionu – podkreślił Nawrocki, dodając, że Polska może być hubem w zakresie dostarczania gazu z USA do państw regionu. – Cel jest jasny: systematyczne ograniczenie rosyjskich wpływów w Europie, co, myślę, jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich naszych państw - podkreślił.

Grupa Wyszehradzka jest także forum do tego, aby w imieniu Europy Środkowej mówić o tym, co wymaga konstruktywnej krytyki w ramach UE

Karol Nawrocki, prezydent RP

Karol Nawrocki: Odradzający się rosyjski imperializm wyzwaniem dla bezpieczeństwa

Jako największe z wyzwań dla bezpieczeństwa Nawrocki wskazał „odradzający się rosyjski imperializm”. – Jesteśmy państwami flankowymi, nasza perspektywa jest szczególnie istotna w obliczu dzisiejszych wyzwań (...). Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie między Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, coraz bardziej zuchwałe, prowadzone przez służby rosyjskie w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce (...) wpływają także na funkcjonowanie państwa polskiego. O tym partnerzy powinni ze sobą rozmawiać – stwierdził.

Viktor Orbán usłyszał co innego, niż mówił Władimir Putin?

Prezydent mówił też, że „tylko utrzymanie obecności USA i NATO w naszej części Europy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i obronę przed zagrożeniem rosyjskim”. – Budowanie okrętu transatlantyckiego jest w interesie całej Grupy Wyszehradzkiej, oczywiście bez zamykania się na inne regiony świata, także te, które są kompatybilne pod względem wartości z Grupą Wyszehradzką – dodał. 

– Grupa Wyszehradzka jest także forum do tego, aby w imieniu Europy Środkowej mówić o tym, co wymaga konstruktywnej krytyki w ramach UE. Wszystkie nasze państwa, ja także jako prezydent Polski, jesteśmy zwolennikami uczestnictwa w UE, ale demokracja polega na tym, że można korzystać z konstruktywnej krytyki, dialogu, dyskusji. Po to jest Grupa Wyszehradzka, abyśmy mieli także i odwagę, i siłę powiedzieć naszym partnerom z Europy zachodniej, że kwestie migracyjne, klimatyczne nam nie odpowiadają, czy kwestie centralizacji UE nie są w zakresie naszej wizji przyszłości Europy. To nie jest narracja antyeuropejska, tylko narracja wynikająca z naszej troski o wspólne dzieło, jakim jest UE – stwierdził też Nawrocki. 

Dlaczego Karol Nawrocki nie spotka się na Węgrzech z Viktorem Orbánem

Po tym, jak w piątek premier Węgier Viktor Orbán spotkał się w piątek na Kremlu z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał m.in. o dostawach rosyjskich surowców energetycznych na Węgry, Nawrocki zdecydował się zmienić plan wizyty w kraju, który stoi obecnie na czele Grupy Wyszehradzkiej i zrezygnował ze spotkania z premierem Węgier.

Orbán jest przeciwnikiem utrzymywania sankcji gospodarczych wobec Rosji (jego zdaniem szkodzą one bardziej gospodarce Europy, niż Moskwie), jego Węgry nie udzielają też pomocy wojskowej Ukrainie i nie pozwalają na dostarczanie jej przez swoje terytorium. 

