Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

UOKiK kontra Vectra. Jest decyzja o wysokiej karze. Operator: znaleźliśmy się w patowej sytuacji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vectrę ponad 80 mln zł kary oraz nakazał wypłatę rekompensat dla klientów. Uznano, że operator bezpodstawnie podnosił opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe. Firma nie zgadza się z tą decyzją.

Publikacja: 03.12.2025 12:45

UOKiK kontra Vectra. Jest decyzja o wysokiej karze. Operator: znaleźliśmy się w patowej sytuacji

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W komunikacie przypomniano, że Prezes UOKiK Tomasz Chróstny kwestionował już nieprawidłowo wprowadzane przez Vectrę zmiany w umowach z konsumentami. Jak przy tym zauważono, kara nałożona na spółkę w 2022 r. i zarzuty postawione w marcu tego roku nie skłoniły jednak przedsiębiorcy do zaprzestania naruszania interesów konsumentów.

Prezes UOKiK: To rażące przykłady nadużyć wobec klientów

„Vectra przez lata jednostronnie zmieniała swoim klientom zapisy w umowach w trakcie ich trwania. Bezpodstawnie wprowadzała do wykonywanych umów klauzulę modyfikacyjną, która – w założeniu spółki – miała umożliwiać jednostronne podwyższanie abonamentu i pobieranie go od klientów w nowej wysokości. Skargi konsumentów potwierdziły, że Vectra kontynuuje bezprawne działania” – czytamy w komunikacie. 

UOKiK podał, że w wyniku tych działań konsumenci musieli płacić więcej za każdą z usług (telewizję i internet) – w skali roku sumy te sięgały nawet 144 zł w przypadku korzystania przez klienta z obu usług. W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że spółka przygotowuje się do podwyżki lub jej dokonuje. 

– W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań. Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów – podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Jak dodał, „jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów”.

W komunikacie Urząd wyjaśnił, że kara nałożona na Vectrę wynika nie tylko z wysokiego obrotu osiąganego przez spółkę, ale także z braku reakcji na wcześniejsze działania podejmowane przez UOKiK i tym samym umyślne naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Reklama
Reklama

Wskazano również, iż oprócz nakazu zaprzestania naruszania interesów konsumentów oraz nałożenia kary w wysokości 80 789 528 zł decyzja Prezesa UOKiK wiązać się będzie także ze zwrotami środków dla klientów. Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra będzie musiała poinformować o niej konsumentów, a następnie oddać im opłaty za podwyższony abonament. Obecnym klientom przysługiwać wówczas będzie zwrot pieniędzy albo rabat w opłacie abonamentowej, natomiast byli klienci otrzymają zwrot środków. 

W komunikacie dodano, iż „niezależnie od rekompensaty publicznej, którą Vectra będzie musiała wykonać po uprawomocnieniu się decyzji, konsumenci mają cały czas możliwość dochodzenia roszczeń poprzez reklamację, a w razie wyczerpania tej drogi – skierować sprawę do sądu na podstawie przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i kodeksu cywilnego”. 

Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu.

Czytaj więcej

Vectra znów z zarzutami. Jakie nieprawidłowości dostrzegł UOKiK? Spółka odpowiada
Konsumenci
Vectra znów z zarzutami. Jakie nieprawidłowości dostrzegł UOKiK? Spółka odpowiada

Prezes Vectry: Powstała kwadratura koła

Vectra nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK. – Znaleźliśmy się w patowej sytuacji regulacyjnej. W latach 2019-2020 wdrożyliśmy zapisy, których wymagał od nas UOKiK, czyli katalog warunków umożliwiających nam jednostronną zmianę umów konsumenckich. Zgodziliśmy się, że to rozwiązanie jest korzystne dla klientów. Zastosowaliśmy się do wytycznych. Poinformowaliśmy klientów o wprowadzeniu do umowy powyższego katalogu, zapewniając im jednocześnie prawo do swobodnego odstąpienia od umowy w razie braku jego akceptacji – powiedział Paweł Dlouchy, prezes firmy Vectra, cytowany przez portal tvn24.pl. Jego zdaniem „powstała kwadratura koła”. – Z jednej strony wymaga się od nas posiadania określonych zapisów w umowie, z drugiej zabrania się ich wprowadzać. To jest dla nas niezrozumiałe, co więcej, za to właśnie wprowadzanie uzupełniających zapisów do umów w latach 2019-2020 zostaliśmy już raz ukarani – zaznaczył prezes.

Czytaj więcej

UOKiK nakłada 22 mln zł kary na Vectrę. Będą zwroty dla klientów
Konsumenci
UOKiK nakłada 22 mln zł kary na Vectrę. Będą zwroty dla klientów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Firmy Vectra Konsumenci
Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Kojce wielkości miejskich kawalerek”
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
Sądy i trybunały
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobo
Nieruchomości
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać Airbnb? Jest projekt ustawy
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama