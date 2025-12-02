Aktualizacja: 02.12.2025 15:12 Publikacja: 02.12.2025 14:32
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Prezydent w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdził, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sama tzw. ustawa łańcuchowa była źle napisana. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – stwierdził Karol Nawrocki.
W oświadczeniu stwierdził, że proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek – to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wyjaśnił prezydent.
Jednocześnie zapowiedział, iż złoży do Sejmu własny projekt ustawy, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców". Prezydent zaznaczył, iż "jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, tak aby te lepsze przepisy weszły w życie w podobnym czasie, jak ustawa zawetowana, która miała przecież roczne vacatio legis".
Przypomnijmy, iż zawetowany projekt zakładał wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi, tj. na łańcuchach. Po wejściu ustawy w życie dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Obecne przepisy pozwalają na trzymanie psów na uwięzi przez najwyżej 12 godzin w ciągu doby – jak jednak wskazują eksperci, przepis ten był w praktyce martwy. Podczas kontroli trudno jest bowiem ustalić, ile czasu zwierzę przebywało przywiązane na uwięzi, co dawało pole do nadużyć ze strony właścicieli zwierząt i gospodarstw.
Projekt wprowadzał też minimalne wymogi powierzchni dla kojców: 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie), 15 m2 dla psów o wzroście od 51 do 65 cm, a 20 m2 dla większych psów.
W swoim oświadczeniu Karol Nawrocki poinformował natomiast o podpisaniu ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. – Fakty są jednoznaczne: ponad 2/3 Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Ten głos nie może być zignorowany. To kierunek, który społeczeństwo wskazuje w zdecydowanej większości – podkreślił prezydent. – Podpisuję tę ustawę, bo pozwoli to branży na korzystny okres przejściowy – dodał.
Przypomnijmy, iż podpisana ustawa zakłada, że polscy hodowcy w ciągu ośmiu lat będą musieli zrezygnować z hodowli zwierząt na futra. Nowelizacja przewiduje także odszkodowania dla hodowców, którzy szybciej zakończą działalność – szybsza decyzja oznaczać ma w tym przypadku wyższe odszkodowanie.
Prezydent poinformował też, iż w jego kancelarii przygotowywany jest projekt ustawy chroniącej prowadzenie produkcji rolnej na wsi. – Nie może być dłużej sytuacji, że rolnik prowadzący hodowlę czy uprawiający ziemię, jest za to karany decyzją sądu. Przed złożeniem do Sejmu skonsultuję ten projekt z rolnikami. Rolnik musi mieć pewność, że jego działalność jest szanowana i że nie będzie karany za to, że dba o nasze bezpieczeństwo żywnościowe – podkreślił Nawrocki.
Druga podpisana przez prezydent ustawa również jest istotna dla rolników. Zakłada bowiem przesunięcie w czasie (do 2027 r.) obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin w formie elektronicznej.
