W ciągu ośmiu lat polscy hodowcy będą musieli zrezygnować z hodowli zwierząt na futra – to podstawowe założenie przyjętej na piątkowym posiedzeniu Sejmu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja przewiduje także odszkodowania dla hodowców, którzy szybciej zakończą działalność – szybsza decyzja oznaczać ma w tym przypadku wyższe odszkodowanie.

„Koniec przemysłu męczenia zwierząt coraz bliżej – Sejm przegłosował zakaz hodowli zwierząt na futra. To prawdziwa zmiana i wielkie zwycięstwo aktywistów, dziennikarzy i polityków, którzy upominali się o to od lat!” – stwierdziła wicemarszałek Sejmu Magdalena Biejat (Lewica).

Zakaz hodowli zwierząt na futra. Sejm zdecydował, pora na ruch Senatu i prezydenta

Nowelizacja zakłada obowiązek rezygnacji z hodowli zwierząt na futra przez hodowców do dnia 31 grudnia 2033 roku, zaś odszkodowania przewidziane są dla tych, którzy zakończą działalność do 1 stycznia 2031 roku. Odszkodowania mają być zależne od średniego rocznego dochodu w latach 2020-2024, a także od daty wygaszenia działalności.