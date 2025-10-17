Aktualizacja: 17.10.2025 12:58 Publikacja: 17.10.2025 11:51
Przyjęty przez Sejm zakaz hodowli zwierząt futerkowych nie obejmie królików
W ciągu ośmiu lat polscy hodowcy będą musieli zrezygnować z hodowli zwierząt na futra – to podstawowe założenie przyjętej na piątkowym posiedzeniu Sejmu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja przewiduje także odszkodowania dla hodowców, którzy szybciej zakończą działalność – szybsza decyzja oznaczać ma w tym przypadku wyższe odszkodowanie.
„Koniec przemysłu męczenia zwierząt coraz bliżej – Sejm przegłosował zakaz hodowli zwierząt na futra. To prawdziwa zmiana i wielkie zwycięstwo aktywistów, dziennikarzy i polityków, którzy upominali się o to od lat!” – stwierdziła wicemarszałek Sejmu Magdalena Biejat (Lewica).
Nowelizacja zakłada obowiązek rezygnacji z hodowli zwierząt na futra przez hodowców do dnia 31 grudnia 2033 roku, zaś odszkodowania przewidziane są dla tych, którzy zakończą działalność do 1 stycznia 2031 roku. Odszkodowania mają być zależne od średniego rocznego dochodu w latach 2020-2024, a także od daty wygaszenia działalności.
Zakaz zakłada wyjątek w postaci dopuszczalnej hodowli królików.
Za wprowadzeniem zakazu głosowało 339 posłów. Przeciw było 78, a 19 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących za nowelizacją znalazło się m.in. 100 posłów PiS, 150 posłów KO, 30 posłów PSL, a także wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy. Przeciwko byli m.in. wszyscy głosujący posłowie Konfederacji.
Projekt został przekazany do Senatu, skąd trafić powinien na biurko prezydenta. Odpowiedzialna za przygotowanie projektu posłanka KO Małgorzata Tracz wyraziła nadzieję na podpis ze strony Karola Nawrockiego.
„Wybiła ta historyczna chwila. Teraz ustawą zajmie się Senat, a później musimy zadbać o podpis Prezydenta. Jestem dobrej myśli, ale nadal potrzebujemy tutaj Waszego wsparcia. 70% Polek i Polaków popiera ten zakaz. Panie Prezydencie, liczymy na podpis!” – napisała na swoim koncie w serwisie X (Twitter).
