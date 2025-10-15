Aktualizacja: 15.10.2025 16:20 Publikacja: 15.10.2025 15:30
Dofinansowanie w kwocie ok. 500 zł jest przyznawane w wielu gminach, zwykle tych miejskich. Skorzystać z niego można w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie. Każda gmina sama ustala reguły i kryteria dofinansowania. Programy łączy cel: walka z bezdomnością zwierząt.
Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od lokalizacji – jednak zabiegi są wyceniane na kwotę od ok. 100 zł (kastracja kota) do ok. 400 zł (sterylizacja suczki lub kastracja psa). Znakowanie czworonoga kosztuje ok. 70 zł. Każde zaczipowane zwierzę zostanie wpisane do Bazy Psy i Koty Miejskie oraz Safe Animal.
Pomoc gminy jest bezgotówkowa. Pieniądze trafiają bezpośrednio do współpracujących z gminą weterynarzy. W części gmin dofinansowanie można dostać dopiero po przeprowadzeniu zabiegów na własny koszt i przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten fakt (paragony, rachunki, zaświadczenia od weterynarza).
Niektóre samorządy decydują się na inną ścieżkę: właściciele najpierw składają wnioski, a jeśli decyzja jest pozytywna, dostają listę gabinetów (lub – jeśli jest to niewielka miejscowość – jednego, dwóch gabinetów), w których zabieg u ich pupila zostanie wykonany bezpłatnie. Nabór wniosków rusza zwykle w pierwszym lub drugim kwartale roku, a kończy się wraz z wyczerpaniem funduszy. Wiele samorządów prowadzi nabór do końca listopada (np. Warszawa) czy początków grudnia (Wrocław).
Zwykle kryterium otrzymania dofinansowania jest zamieszkiwanie w danej gminie, okazanie dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota), ukończenie przez zwierzę określonego wieku np. 6 tygodnia życia, czasami posiadanie przez zwierzę wszczepionego czipa. W przypadku psów wymagane jest także posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Dofinansowanie przez gminę obejmuje najczęściej nie tylko sam zabieg w lecznicy weterynaryjnej, ale także wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem, zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku, oraz wizytę kontrolną i zdjęcie szwów.
