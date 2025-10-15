Dofinansowanie w kwocie ok. 500 zł jest przyznawane w wielu gminach, zwykle tych miejskich. Skorzystać z niego można w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie. Każda gmina sama ustala reguły i kryteria dofinansowania. Programy łączy cel: walka z bezdomnością zwierząt.

Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od lokalizacji – jednak zabiegi są wyceniane na kwotę od ok. 100 zł (kastracja kota) do ok. 400 zł (sterylizacja suczki lub kastracja psa). Znakowanie czworonoga kosztuje ok. 70 zł. Każde zaczipowane zwierzę zostanie wpisane do Bazy Psy i Koty Miejskie oraz Safe Animal.

500+ na psa i kota to nie jest gotówka do ręki

Pomoc gminy jest bezgotówkowa. Pieniądze trafiają bezpośrednio do współpracujących z gminą weterynarzy. W części gmin dofinansowanie można dostać dopiero po przeprowadzeniu zabiegów na własny koszt i przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten fakt (paragony, rachunki, zaświadczenia od weterynarza).

Niektóre samorządy decydują się na inną ścieżkę: właściciele najpierw składają wnioski, a jeśli decyzja jest pozytywna, dostają listę gabinetów (lub – jeśli jest to niewielka miejscowość – jednego, dwóch gabinetów), w których zabieg u ich pupila zostanie wykonany bezpłatnie. Nabór wniosków rusza zwykle w pierwszym lub drugim kwartale roku, a kończy się wraz z wyczerpaniem funduszy. Wiele samorządów prowadzi nabór do końca listopada (np. Warszawa) czy początków grudnia (Wrocław).