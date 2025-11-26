Złe wieści dla profesjonalnych pełnomocników, którzy chcieliby świadczyć bezpłatną pomoc prawną poza swoim okręgiem. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził niedawno, że ubieganie się o taką możliwość ma związek z wpisem na konkretną listę radców prawnych czy adwokatów.

Czy darmową pomoc prawną można świadczyć bez względu na wpis?

Spór trafił na wokandę za sprawą prawniczki – radczyni prawnej, która planowała udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w kilku dolnośląskich powiatach, w tym we Wrocławiu. Złożyła stosowne deklaracje w odpowiedzi na ogłoszenia dziekana Wrocławskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP), ale w dwóch losowaniach została odesłana z kwitkiem. Izba, do której aplikowała, zauważyła bowiem, że prawniczka jest wpisana na listę radców prawnych, ale w Wałbrzychu. A wrocławska OIRP nie ma kompetencji do wyznaczenia do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego wpisanego na listę w innym okręgu.

Kobieta upierała się przy swoim. Przekonywała, że przecież radcowie prawni tworzą jeden samorząd zawodowy. I nie ma powodów, aby sama przynależność do izby w innym okręgu zmieniała cokolwiek w statusie zawodowym radcy prawnego, w szczególności jako pełnomocnika profesjonalnego do prowadzenia spraw z urzędu. Zwłaszcza że choć jest wpisana na listę OIRP w Wałbrzychu, to wykonuje zawód na obszarze działania Izby Wrocławskiej.

Wrocławska korporacja była jednak nieugięta. Wyjaśniła, że partnerem dla powiatu w realizacji programu nieodpłatnej pomocy prawnej powinna być konkretna okręgowa izba radców prawnych, do której przynależą radcowie, którzy mają ją świadczyć. Na poparcie swojego stanowiska powołała się na swoje uchwały dotyczące regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i jej udokumentowania. A wynika z nich jasno, że dziekan ma obowiązek zakomunikowania o terminie składania deklaracji jedynie radcom danej rady okręgowej izby radców prawnych. Ponadto zgodnie z regulaminem radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na terenie okręgowej izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę.