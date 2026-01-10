Aktualizacja: 10.01.2026 08:56 Publikacja: 10.01.2026 08:34
Dodawanie zdjęcia do wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą smartfona, przez mObywatela miało być szybkie i wygodne, jednak w praktyce często okazuje się źródłem frustracji.
Foto: Adobe Stock
Dodawanie zdjęcia do wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą smartfona, przez mObywatela miało być szybkie i wygodne, jednak w praktyce często okazuje się źródłem frustracji. Powód? Wpasowanie się w odpowiednie parametry to loteria. Niejasne są też wymagania dotyczące oświetlenia czy tła. W efekcie proces, który miał uprościć formalności urzędowe, bywa czasochłonny i stresujący – zarówno dla obywateli, jak i urzędników.
Problem nie polega nawet na tym, że prywatnym smartfonom trudno jest zrobić odpowiednią fotkę. Kłopot w tym, że gdy nie spełnia ona wymogów (jest np. za ciemna), obywatel może skutecznie złożyć wniosek. Nic go nie alarmuje, że coś może być nie tak. Efekt? Gdy przychodzi on do urzędu, aby dopełnić reszty formalności (np. złożyć odcisk palca), dowiaduje się, że jego zdjęcie do niczego się nie nadaje. Gorączkowo musi zatem szukać sposobu na dostarczenie prawidłowej fotografii. Urzędnik na miejscu jej nie wykona.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że problem ten występuje na szeroką skalę w jednym z warszawskich urzędów. Słyszymy w nim, że nawet 90 proc. zdjęć zamieszczanych za pomocą aplikacji jest nieprawidłowych.
Chociaż w oficjalnej odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Warszawa czytamy, że źle wykonane fotografie zdarzają się we wnioskach o wydanie dowodu osobistego, składanych przy użyciu każdego kanału komunikacji elektronicznej z urzędem, jak również w tych, które składane są przez klientów osobiście w jego siedzibie. Natomiast nieprawidłowo wykonane zdjęcie przy użyciu aplikacji mObywatel to przypadki pojedyncze.
Z kolei Kamila Bogacewicz z Urzędu Miejskiego w Białymstoku przyznaje, że problem związany z jakością zdjęć dołączanych do wniosków składanych za pośrednictwem aplikacji mObywatel istnieje.
– Część fotografii wykonywana jest w formie zdjęć typu „selfie”, z nieprawidłowym oświetleniem, cieniami lub nieodpowiednim tłem, co powoduje niespełnienie wymogów określonych w przepisach – wyjaśnia.
Jak wskazuje, aplikacja informuje użytkowników o konieczności spełnienia wszystkich wymagań oraz o możliwości odrzucenia wniosku przez urząd.
– Jednocześnie, mimo automatycznej weryfikacji i komunikatów o nieprawidłowościach, użytkownik ma możliwość dołączenia zdjęcia i wysłania wniosku, a jego ostateczna ocena następuje dopiero na etapie weryfikacji urzędowej – przyznaje.
Kamila Bogacewicz wyjaśnia, że w miarę możliwości pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku kontaktują się z mieszkańcami przed umówioną wizytą w celu poinformowania o konieczności dostarczenia poprawnej fotografii – elektronicznie lub podczas wizyty.
– W takich sytuacjach często pojawia się jednak niezrozumienie, ponieważ aplikacja umożliwiła złożenie wniosku, co rodzi niepotrzebne dyskusje i poczucie dezorientacji wśród mieszkańców – przyznaje.
W efekcie, jak mówi, wpływa to na wydłużenie procedur oraz obsługę wniosków.
Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku także przyznaje, że aplikacja umożliwia użycie każdej, nawet nieprawidłowej, fotografii i wysyłkę wniosku o wydanie dowodu osobistego do wybranego przez wnioskodawcę urzędu gminy.
Tam, podobnie jak w Białymstoku, pracownicy Referatu Dowodów Osobistych wysyłają na wskazany we wniosku adres do korespondencji lub adres skrzynki e-PUAP informację o tym, że wnioskodawca załączył nieprawidłowe zdjęcie.
– Podajemy w niej, jak powinna wyglądać należycie wykonana fotografia oraz w jaki sposób należy uzupełnić wniosek. Ministerstwo jest przez nas informowane o skali problemu – dodaje Paulina Chełmińska.
Zapytaliśmy Ministerstwo Cyfryzacji, czy dostrzega problem.
W odpowiedzi wskazuje, że aplikacja mObywatel – w ramach funkcji, która umożliwia samodzielne wykonanie zdjęcia do wniosku o dowód osobisty – pełni rolę wspierającą. To narzędzie, które prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wykonania fotografii, ale nie weryfikuje, czy spełnia ona wszystkie wymogi formalne – to zadanie urzędnika rozpatrującego wniosek.
„To on podejmuje ostateczną decyzję, czy załączona fotografia spełnia obowiązujące kryteria, o czym użytkownik jest każdorazowo informowany” – czytamy.
Dalej resort wskazuje, że mechanizmy sprawdzające dostępne w aplikacji mają charakter pomocniczy i służą ograniczeniu ryzyka odrzucenia zdjęcia na etapie urzędowej weryfikacji.
Dlatego, jak zaznacza, opisana przez nas sytuacja stanowi prawidłowe działanie aplikacji – wniosek może zostać skutecznie złożony, jednak jego pozytywne rozpatrzenie zależy od spełnienia wszystkich ustawowych wymagań, w tym dotyczących fotografii.
Źródło: rp.pl
