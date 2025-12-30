Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów

Aktualizacja: 30.12.2025 14:42 Publikacja: 30.12.2025 13:16
Świadczenie 800 plus każdego miesiąca jest wypłacane rodzicom w tym samym terminie. Czasami jednak zdarzają się zmiany w harmonogramie przelewów wynikające z kalendarza. W styczniu 2026 taka sytuacja będzie miała miejsce trzykrotnie.
Świadczenie 800 plus standardowo jest wypłacane przez ZUS w 10 terminach, przypadających 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od lipca 2025 wprowadzono także dodatkową datę wypłat 800 plus - jest to 24. dzień miesiąca. Środki są wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali oraz uchodźcom z Ukrainy. W styczniu 2026 trzy z tych terminów ulegną zmianie z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego od pracy.
Ponieważ świadczenie wychowawcze musi trafić na konta rodziców najpóźniej w wyznaczonym terminie wypłaty, ZUS przekazuje pieniądze do banku odpowiednio wcześniej. W związku z tym, jeśli data wypłaty przypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w poprzedzającym ją dniu roboczym.
W styczniu 2026 roku trzy terminy wypłat 800 plus wypadają w dniach wolnych od pracy. Są to niedziele 4 i 18 stycznia oraz sobota 24 stycznia. W związku z tym rodzice otrzymają przelewy już w piątek 2, 16 i 23 stycznia. Oto dokładne terminy wypłat:
Rodzice muszą pamiętać o tym, że wniosek o 800 plus trzeba składać co roku. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy już wkrótce – od 1 lutego 2026.
„Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego” - informuje ZUS.
Najlepiej złożyć wniosek wcześniej. Pozwoli to zachować ciągłość wypłat. Składając wniosek do końca czerwca, świadczenie wychowawcze otrzymamy z wyrównaniem, ale ZUS ma czas na jego wypłatę do 31 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych po 30 czerwca środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania - od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Terminy te nie dotyczą jednak rodziców nowonarodzonych dzieci. Mają oni trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą:
