Rzeczpospolita
Prawo
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów

Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świadczeniobiorców przed terminem, jeśli wypada on w dniu wolnym od pracy. W nadchodzącym miesiącu niektórzy dostaną przelewy nawet dwa dni wcześniej niż zwykle.

Publikacja: 30.12.2025 13:16

Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Świadczenie 800 plus każdego miesiąca jest wypłacane rodzicom w tym samym terminie. Czasami jednak zdarzają się zmiany w harmonogramie przelewów wynikające z kalendarza. W styczniu 2026 taka sytuacja będzie miała miejsce trzykrotnie.

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Zmiany w terminach przelewów

Świadczenie 800 plus standardowo jest wypłacane przez ZUS w 10 terminach, przypadających 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od lipca 2025 wprowadzono także dodatkową datę wypłat 800 plus - jest to 24. dzień miesiąca. Środki są wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali oraz uchodźcom z Ukrainy. W styczniu 2026 trzy z tych terminów ulegną zmianie z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego od pracy.

Ponieważ świadczenie wychowawcze musi trafić na konta rodziców najpóźniej w wyznaczonym terminie wypłaty, ZUS przekazuje pieniądze do banku odpowiednio wcześniej. W związku z tym, jeśli data wypłaty przypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w poprzedzającym ją dniu roboczym. 

Kalendarz na 2026 rok. Kiedy wypadają dni wolne od pracy?
IT
Dni wolne od pracy 2026. Kiedy wypadają święta i długie weekendy? Są niespodzianki

Wypłaty świadczenia 800 plus. Harmonogram na styczeń

W styczniu 2026 roku trzy terminy wypłat 800 plus wypadają w dniach wolnych od pracy. Są to niedziele 4 i 18 stycznia oraz sobota 24 stycznia. W związku z tym rodzice otrzymają przelewy już w piątek 2, 16 i 23 stycznia. Oto dokładne terminy wypłat:

  • 2 stycznia (piątek) - wypłata bez zmian
  • 4 stycznia (niedziela) - wypłata w piątek 2 stycznia
  • 7 stycznia (środa) - wypłata bez zmian
  • 9 stycznia (piątek) - wypłata bez zmian
  • 12 stycznia (poniedziałek) - wypłata bez zmian
  • 14 stycznia (środa) - wypłata bez zmian
  • 16 stycznia (piątek) - wypłata bez zmian
  • 18 stycznia (niedziela) - wypłata w piątek 16 stycznia
  • 20 stycznia (wtorek) - wypłata bez zmian
  • 22 stycznia (czwartek) - wypłata bez zmian
  • 24 stycznia (sobota) - wypłata w piątek 23 stycznia

Zbliża się termin składania wniosków o 800 plus

Rodzice muszą pamiętać o tym, że wniosek o 800 plus trzeba składać co roku. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy już wkrótce – od 1 lutego 2026.

„Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego” - informuje ZUS.

7 sierpnia 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podniesieniu świadczenia Rodzin
Społeczeństwo
Sondaż. 800+ dla obcokrajowców? Wyborcy niezdecydowani najbardziej radykalni

Najlepiej złożyć wniosek wcześniej. Pozwoli to zachować ciągłość wypłat. Składając wniosek do końca czerwca, świadczenie wychowawcze otrzymamy z wyrównaniem, ale ZUS ma czas na jego wypłatę do 31 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych po 30 czerwca środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania - od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Terminy te nie dotyczą jednak rodziców nowonarodzonych dzieci. Mają oni trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Wniosek o 800 plus. Jak go złożyć? 

Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą: 

  • platformy PUE/eZUS
  • bankowości elektronicznej
  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia
  • aplikacji mobilnej mZUS

Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 800+ świadczenia rodzicielskie
