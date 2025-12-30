Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów

Świadczenie 800 plus każdego miesiąca jest wypłacane rodzicom w tym samym terminie. Czasami jednak zdarzają się zmiany w harmonogramie przelewów wynikające z kalendarza. W styczniu 2026 taka sytuacja będzie miała miejsce trzykrotnie.

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Zmiany w terminach przelewów

Świadczenie 800 plus standardowo jest wypłacane przez ZUS w 10 terminach, przypadających 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od lipca 2025 wprowadzono także dodatkową datę wypłat 800 plus - jest to 24. dzień miesiąca. Środki są wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali oraz uchodźcom z Ukrainy. W styczniu 2026 trzy z tych terminów ulegną zmianie z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego od pracy.

Ponieważ świadczenie wychowawcze musi trafić na konta rodziców najpóźniej w wyznaczonym terminie wypłaty, ZUS przekazuje pieniądze do banku odpowiednio wcześniej. W związku z tym, jeśli data wypłaty przypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w poprzedzającym ją dniu roboczym.

Wypłaty świadczenia 800 plus. Harmonogram na styczeń

W styczniu 2026 roku trzy terminy wypłat 800 plus wypadają w dniach wolnych od pracy. Są to niedziele 4 i 18 stycznia oraz sobota 24 stycznia. W związku z tym rodzice otrzymają przelewy już w piątek 2, 16 i 23 stycznia. Oto dokładne terminy wypłat: