Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż. 800+ dla obcokrajowców? Wyborcy niezdecydowani najbardziej radykalni

Najnowsze badanie United Surveys by IBRiS, przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, wskazuje, że większość społeczeństwa jest przeciwna świadczeniu 800+ dla cudzoziemców. Jednocześnie jak zwykle opinie Polaków silnie różnicują się w zależności od sympatii politycznych.

Publikacja: 27.12.2025 20:41

7 sierpnia 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podniesieniu świadczenia Rodzin

7 sierpnia 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podniesieniu świadczenia Rodzina 500 plus do 800 zł na każde dziecko od 1 stycznia 2024 r.

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Świadczenie 800+ od lat pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Polsce. Coraz więcej emocji budzi jednak pytanie, czy powinno ono przysługiwać także obcokrajowcom. Takie pytanie zadała ankietowanym pracownia United Surveys.

Większość na „nie”

Z sondażu wynika, że łącznie 58,9 proc. respondentów sprzeciwia się wypłacaniu świadczenia 800+ cudzoziemcom. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zdecydowanie przeciwne takiemu rozwiązaniu – odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 31,8 proc. badanych, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich opcji. Kolejne 27,1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „raczej nie”.

Zwolennicy utrzymania wypłat dla rodzin obcokrajowców są w mniejszości. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje łącznie 33,2 proc. Polaków, przy czym tylko 7,7 proc. wyraża je w sposób jednoznaczny, wybierając odpowiedź „zdecydowanie tak”. Brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 7,9 proc. respondentów.

Czytaj więcej

Polska rozdaje miliardy nie tam, gdzie trzeba. Eksperci: skończmy z socjalem „dla wszystkich”
Budżet i podatki
Polska rozdaje miliardy nie tam, gdzie trzeba. Eksperci: skończmy z socjalem „dla wszystkich”

Elektorat koalicji rządzącej umiarkowanie entuzjastyczny

Wyraźne różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji politycznych. Jedyną grupą, w której przeważa poparcie dla wypłacania 800+ cudzoziemcom, są wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 57 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem świadczenia, jednak dominują odpowiedzi umiarkowane – „raczej tak” wskazało 46 proc. badanych. Przeciwnych jest 26 proc.

Reklama
Reklama

Wśród zwolenników rządu aż 17 proc. wyborców wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyborcy niezdecydowani najbardziej radykalni

Zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko prezentują wyborcy opozycji. Wśród sympatyków PiS i Konfederacji aż 73 proc. badanych sprzeciwia się wypłacaniu 800+ obcokrajowcom, a niemal połowa z nich (49 proc.) wyraża ten sprzeciw w sposób zdecydowany.

Czytaj więcej

Piotr Skwirowski: Budżetowa hulaj dusza, ale piekło jest
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Budżetowa hulaj dusza, ale piekło jest

Jeszcze silniejszy opór widać wśród tzw. pozostałych wyborców, czyli osób nieidentyfikujących się z dwoma głównymi blokami politycznymi. W tej grupie aż 82 proc. respondentów jest przeciwnych wypłatom świadczenia dla cudzoziemców. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje jedynie niewielki odsetek badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

W piątek 12 września Sejm uchwalił  ustawę ograniczającą wypłaty 800+ dla cudzoziemców, także Ukraińców. Wypłata świadczenia wychowawczego na dzieci obcokrajowców ma być uzależniona od aktywności rodzica lub opiekuna na polskim rynku pracy i pobieraniu nauki przez dziecko w polskiej szkole.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania 800+
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Zdaniem ekspertów potrzebna jest jedna ustawa o badaniach genetycznych
Społeczeństwo
Nasze dane genetyczne trafiają do Chin. Chaos regulacyjny grozi pacjentom i bezpieczeństwu
Gołoledź na ulicy Szczecina
Społeczeństwo
Ostrzeżenia IMGW dla niemal całej Polski. Deszcz zamarznie na drogach
24 grudnia 2025 roku mieliśmy w Polsce pierwszą Wigilię, która była ustawowo wolna od pracy
Społeczeństwo
Sondaż: Czy Polacy uważają, że decyzja o uczynieniu Wigilii dniem wolnym była słuszna?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Czego Polacy obawiają się w 2026 roku? Nowy sondaż
Społeczeństwo
Czego Polacy obawiają się w 2026 roku? Nowy sondaż
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama