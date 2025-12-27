Sondaż. 800+ dla obcokrajowców? Wyborcy niezdecydowani najbardziej radykalni

Aktualizacja: 27.12.2025 22:37 Publikacja: 27.12.2025 20:41
7 sierpnia 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podniesieniu świadczenia Rodzina 500 plus do 800 zł na każde dziecko od 1 stycznia 2024 r.
Foto: PAP, Paweł Supernak
Świadczenie 800+ od lat pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Polsce. Coraz więcej emocji budzi jednak pytanie, czy powinno ono przysługiwać także obcokrajowcom. Takie pytanie zadała ankietowanym pracownia United Surveys.
Z sondażu wynika, że łącznie 58,9 proc. respondentów sprzeciwia się wypłacaniu świadczenia 800+ cudzoziemcom. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zdecydowanie przeciwne takiemu rozwiązaniu – odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 31,8 proc. badanych, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich opcji. Kolejne 27,1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „raczej nie”.
Zwolennicy utrzymania wypłat dla rodzin obcokrajowców są w mniejszości. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje łącznie 33,2 proc. Polaków, przy czym tylko 7,7 proc. wyraża je w sposób jednoznaczny, wybierając odpowiedź „zdecydowanie tak”. Brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 7,9 proc. respondentów.
Wyraźne różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji politycznych. Jedyną grupą, w której przeważa poparcie dla wypłacania 800+ cudzoziemcom, są wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 57 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem świadczenia, jednak dominują odpowiedzi umiarkowane – „raczej tak” wskazało 46 proc. badanych. Przeciwnych jest 26 proc.
Wśród zwolenników rządu aż 17 proc. wyborców wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko prezentują wyborcy opozycji. Wśród sympatyków PiS i Konfederacji aż 73 proc. badanych sprzeciwia się wypłacaniu 800+ obcokrajowcom, a niemal połowa z nich (49 proc.) wyraża ten sprzeciw w sposób zdecydowany.
Jeszcze silniejszy opór widać wśród tzw. pozostałych wyborców, czyli osób nieidentyfikujących się z dwoma głównymi blokami politycznymi. W tej grupie aż 82 proc. respondentów jest przeciwnych wypłatom świadczenia dla cudzoziemców. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje jedynie niewielki odsetek badanych.
Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.
W piątek 12 września Sejm uchwalił ustawę ograniczającą wypłaty 800+ dla cudzoziemców, także Ukraińców. Wypłata świadczenia wychowawczego na dzieci obcokrajowców ma być uzależniona od aktywności rodzica lub opiekuna na polskim rynku pracy i pobieraniu nauki przez dziecko w polskiej szkole.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
