Sondaż. 800+ dla obcokrajowców? Wyborcy niezdecydowani najbardziej radykalni

Świadczenie 800+ od lat pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Polsce. Coraz więcej emocji budzi jednak pytanie, czy powinno ono przysługiwać także obcokrajowcom. Takie pytanie zadała ankietowanym pracownia United Surveys.

Większość na „nie”

Z sondażu wynika, że łącznie 58,9 proc. respondentów sprzeciwia się wypłacaniu świadczenia 800+ cudzoziemcom. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zdecydowanie przeciwne takiemu rozwiązaniu – odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 31,8 proc. badanych, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich opcji. Kolejne 27,1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „raczej nie”.

Zwolennicy utrzymania wypłat dla rodzin obcokrajowców są w mniejszości. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje łącznie 33,2 proc. Polaków, przy czym tylko 7,7 proc. wyraża je w sposób jednoznaczny, wybierając odpowiedź „zdecydowanie tak”. Brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 7,9 proc. respondentów.

Elektorat koalicji rządzącej umiarkowanie entuzjastyczny

Wyraźne różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji politycznych. Jedyną grupą, w której przeważa poparcie dla wypłacania 800+ cudzoziemcom, są wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 57 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem świadczenia, jednak dominują odpowiedzi umiarkowane – „raczej tak” wskazało 46 proc. badanych. Przeciwnych jest 26 proc.