Samorządy szykują się na cyfrowe i energetyczne wyzwania dekady

Transformacja oparta na partnerstwie

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, podkreślał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, samorządy mają kluczową rolę do odegrania. – Bez bezpiecznej energii nie ma stabilnego funkcjonowania państwa, a bez partnerstwa z samorządami nie ma skutecznej transformacji energetycznej – mówił Wojnarowski. Wiceminister dodał, że to samorządy stają się „liderami zmian”, ponieważ najlepiej wiedzą, co sprawdzi się na danym terenie i jakie rozwiązania przyniosą największe korzyści mieszkańcom.

Wojnarowski podkreślił, że Ministerstwo Energii jest i pozostanie partnerem samorządów, partnerem, który słucha, współpracuje i wspiera zarówno na poziomie legislacyjnym, finansowym, jak i wdrażania nowoczesnych technologii. – Przed Polską stoi wyjątkowa szansa zbudowania systemu energetycznego, który będzie nie tylko nisko i zeroemisyjny, ale przede wszystkim bezpieczny, przewidywalny, odporny i przyjazny dla mieszkańców – mówił.

Liczą się potrzeby i potencjał

Wiceminister zaznaczył przy tym, że powodzenie transformacji energetycznej zależy od dostosowania działań do lokalnego potencjału i potrzeb. – Polska jest zróżnicowana. W jednych regionach największe możliwości dają inwestycje w energetykę wiatrową i fotowoltaiczną, w innych podniesienie efektywności energetycznej budynków – mówił wiceminister. – Są też miejsca, gdzie kluczowe staną się magazyny energii, kogeneracja lub modernizacja systemów ciepłowniczych, a w kolejnych, choć dziś to „pieśń przyszłości”, również rozwój małych reaktorów modułowych – wyliczał Konrad Wojnarowski. Podkreślał też, że o ile kwestie energetyczne często postrzega się jako techniczne, o tyle tak naprawdę dotyczą one codzienności. – To kwestia rachunków za energię, ogrzewania szkół i przedszkoli, oświetlenia ulic, bezpieczeństwa dostaw. Każda inwestycja w energetykę, czy to nowa mikroinstalacja, termomodernizacja szkoły, czy modernizacja lokalnej sieci przekłada się bezpośrednio na komfort życia mieszkańców i stabilność budżetu gminy. Transformacja energetyczna nie jest więc tylko projektem technologicznym. Jest projektem społecznym, gospodarczym i prorozwojowym – podsumował Wojnarowski.

Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, mówił m.in. o nowych rozwiązaniach AI dedykowanych samorządom Foto: Cezary Piwowarski

Cyberbezpieczeństwo zaczyna się lokalnie

Z kolei Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podkreślał nierozerwalny związek między administracją centralną i samorządową w budowaniu bezpieczeństwa informacyjnego. A jest co robić w tym obszarze, bo – jak przypomniał wiceminister – Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów UE (liczbę cyberataków można szacować na ok. 100 tys. rocznie). Samorządy, jako dostawcy większości usług publicznych, mają ogromną odpowiedzialność i odgrywają kluczową rolę w ochronie infrastruktury krytycznej, ochronie danych wrażliwych, edukacji społeczeństwa itp.

Ministerstwo Cyfryzacji realizuje szereg programów wspierających lokalne instytucje w tym zakresie, a wartość przekazanego wsparcia tylko w tym roku sięgnie nawet około miliarda złotych (z różnych źródeł, w tym z KPO).