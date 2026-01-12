Aktualizacja: 12.01.2026 05:40 Publikacja: 12.01.2026 04:46
Atak przeprowadzili operatorzy dronów ze 155. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.
Takie informacje (stan na niedzielę, na godzinę 22.00) przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z jego komunikatu wynikało, że Rosjanie w niedzielę przeprowadzili 48 ataków powietrznych, 1 868 ataków z użyciem dronów i 2 121 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich wojsk i terenów zabudowanych.
W niedzielę, późnym wieczorem, w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Część mieszkańców miasta zostało pozbawionych prądu. Dwie osoby są ranne – informuje szef lokalnej administracji, Serhij Łysak. Łysak poinformował o jednym budynku mieszkalnym zniszczonym w ataku. Cztery inne budynki mieszkalne zostały uszkodzone.
W ukraińskiej stolicy aktywna była obrona przeciwlotnicza. W rejonie sołomiańskim doszło do pożaru budynku niemieszkalnego – poinformował szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.
Do ataków doszło na południowosłobodziańskim odcinku frontu.
Informacje takie przekazuje stojący na czele ukraińskich władz obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że bieżącej wody nie ma wiele wsi i miast w okupowanym obwodzie ługańskim. „Awaryjne wyłączenie stacji pomp jest kolejnym powodem wstrzymania dostaw wody na kilka dni” - tłumaczy i dodaje, że może być to spowodowane nieprzygotowaniem lokalnej infrastruktury do pracy w warunkach zimowych. Wody nie mają mieszkańcy takich miejscowości jak Brianka, Priełwask, Kadijówka, Irmino i Zorynsk.
Brytyjski rząd poinformował, że w ramach Projektu Nightfall pracuje nad opracowaniem nowego pocisku balistycznego, który ma mieć zasięg ponad 500 km, będzie mógł przenosić głowicę ważącą do 200 kg i będzie w stanie działać w warunkach prowadzenia przez przeciwnika walki radioelektronicznej. Pocisk Nightfall ma być wystrzeliwany z mobilnych wyrzutni, które będą w stanie wystrzelić kilka pocisków w krótkim czasie po czym wycofać się z pozycji ogniowej w ciągu kilku minut. Koszt jednego pocisku ma wynosić maksymalnie 800 tysięcy funtów (ok. 3,9 mln zł). Dzięki temu pociskowi Ukraina ma mieć większe możliwości w rażeniu celów w głębi Rosji. W ramach projektu brytyjski rząd ma przyznać trzem firmom z branży obronnej wart 9 mln funtów kontrakt na przygotowanie i dostarczenie pierwszych trzech pocisków nowego typu w ciągu 12 miesięcy od ich testów. Kontrakty mają być przyznane w marcu 2026 roku.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego poinformował, że samoloty tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Wołgogradzie i Gelendżyku.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1418 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
W wieku 90 lat zmarł Erich von Däniken, szwajcarski autor bestsellerów o „starożytnych astronautach” – poinformo...
W tym odcinku omawiamy chińską reakcję na wydarzenia w Wenezueli oraz rosnące wpływy Pekinu w krajach Ameryki Ła...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 stycznia Rosja przeprowa...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Senator Partii Republikańskiej Lindsey G...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas