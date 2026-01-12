05:39 Rosjanie publikują nagranie z ataku dronów na rosyjską kolumnę na południe od Pokrowska

Atak przeprowadzili operatorzy dronów ze 155. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

04:41 W niedzielę na ukraińskim froncie doszło do 200 potyczek

Takie informacje (stan na niedzielę, na godzinę 22.00) przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z jego komunikatu wynikało, że Rosjanie w niedzielę przeprowadzili 48 ataków powietrznych, 1 868 ataków z użyciem dronów i 2 121 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich wojsk i terenów zabudowanych.

04:39 Rosyjski atak powietrzny na Odessę

W niedzielę, późnym wieczorem, w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Część mieszkańców miasta zostało pozbawionych prądu. Dwie osoby są ranne – informuje szef lokalnej administracji, Serhij Łysak. Łysak poinformował o jednym budynku mieszkalnym zniszczonym w ataku. Cztery inne budynki mieszkalne zostały uszkodzone.

04:38 Kijów celem nocnego ataku dronów

W ukraińskiej stolicy aktywna była obrona przeciwlotnicza. W rejonie sołomiańskim doszło do pożaru budynku niemieszkalnego – poinformował szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

04:36 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki na pozycje Rosjan przeprowadzone przez operatorów dronów

Do ataków doszło na południowosłobodziańskim odcinku frontu.

04:33 Mieszkańcy okupowanej części obwodu ługańskiego pozbawieni bieżącej wody

Informacje takie przekazuje stojący na czele ukraińskich władz obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że bieżącej wody nie ma wiele wsi i miast w okupowanym obwodzie ługańskim. „Awaryjne wyłączenie stacji pomp jest kolejnym powodem wstrzymania dostaw wody na kilka dni” - tłumaczy i dodaje, że może być to spowodowane nieprzygotowaniem lokalnej infrastruktury do pracy w warunkach zimowych. Wody nie mają mieszkańcy takich miejscowości jak Brianka, Priełwask, Kadijówka, Irmino i Zorynsk.

04:24 Wielka Brytania pracuje nad nowym typem pocisku balistycznego dla Ukrainy

Brytyjski rząd poinformował, że w ramach Projektu Nightfall pracuje nad opracowaniem nowego pocisku balistycznego, który ma mieć zasięg ponad 500 km, będzie mógł przenosić głowicę ważącą do 200 kg i będzie w stanie działać w warunkach prowadzenia przez przeciwnika walki radioelektronicznej. Pocisk Nightfall ma być wystrzeliwany z mobilnych wyrzutni, które będą w stanie wystrzelić kilka pocisków w krótkim czasie po czym wycofać się z pozycji ogniowej w ciągu kilku minut. Koszt jednego pocisku ma wynosić maksymalnie 800 tysięcy funtów (ok. 3,9 mln zł). Dzięki temu pociskowi Ukraina ma mieć większe możliwości w rażeniu celów w głębi Rosji. W ramach projektu brytyjski rząd ma przyznać trzem firmom z branży obronnej wart 9 mln funtów kontrakt na przygotowanie i dostarczenie pierwszych trzech pocisków nowego typu w ciągu 12 miesięcy od ich testów. Kontrakty mają być przyznane w marcu 2026 roku.

04:21 W nocy pracę wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego poinformował, że samoloty tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Wołgogradzie i Gelendżyku.

04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1418 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1418 dniu wojny Foto: PAP