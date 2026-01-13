04:46 Ukraińcy publikują nagranie ze zniszczenia przez operatorów dronów rosyjskiego mostu pontonowego w obwodzie charkowskim

Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 3. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

04:45 W nocy w Kijowie dwukrotnie ogłaszano alarm powietrzny w związku z groźbą ataku z użyciem pocisków balistycznych

W czasie pierwszego z alarmów w mieście rozległy się eksplozje.

04:40 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki na dwa rosyjskie zestawy przeciwlotnicze

Ataki miały miejsce w obwodzie donieckim i zaporoskim.

04:38 W nocy rosyjskie drony zaatakowały Charków

W ataku dronów-kamikadze ucierpiało sanatorium dla dzieci w rejonie szewczenkowskim. W obiekcie doszło do pożaru – poinformował Ihor Terechow, mer Charkowa. Wcześniej Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego informował o dwóch ofiarach śmiertelnych rosyjskiego ataku na przedmieścia Charkowa. Dwie osoby zostały hospitalizowane w wyniku doznanych obrażeń.

04:32 Ukraińska policja informuje o wykryciu grupy pomagającej mężczyznom w wieku poborowym w wyjeździe z Ukrainy

Na Ukrainie, w związku ze stanem wojennym, co do zasady mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać kraju. Tymczasem w obwodzie tarnopolskim – jak podaje ukraińska policja – miała działać grupa, która organizowała przerzut poborowych przez granicę. Za 14 tys. dolarów przedstawiciele szajki obiecywali pomoc w opuszczeniu Ukrainy. Na czele grupy miał stać 42-latek wywodzący się z Krymu. Swoją działalność rozpoczął na początku czerwca 2025 roku. Grupa pomagała poborowym w przekroczeniu „zielonej granicy” między Ukrainą a Rumunią.

04:31 W poniedziałek wieczorem Rosjanie mieli zniszczyć 78 ukraińskich dronów

Między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego w poniedziałek Rosjanie strącili 36 dronów nad okupowanym Krymem, 14 nad obwodem orłowskim, osiem nad obwodem lipieckim, cztery nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem briańskim. Sześć dronów zostało strąconych nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym, a po jednym – nad obwodami woroneskim i rostowskim – wynika z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji.

04:29 Rosyjska Duma zajmie się we wtorek m.in. ustawą ws. przywilejów dla wdów uczestników wojny na Ukrainie

Ustawa ma gwarantować przywileje wdowom po żołnierzach, którzy polegli w wojnie na Ukrainie, przy rekrutacji na uczelnie wyższe.

04:27 Okupowany Berdiańsk i rejon berdiański bez prądu

O tym, że odbiorcy w Berdiańsku i rejonie berdiańskim nie mają prądu poinformował stojący na czele władz okupacyjnych Jewhen Balicki. Z jego komunikatu wynika, że przyczyną przerwy w dostawie prądu jest awaria.

04:25 Rosjanie informują o odparciu dwóch kontrataków ukraińskiej armii w rejonie Kupiańska

Informację taką przekazał Iwan Bigma, rzecznik Zachodniego Zgrupowania Wojsk. Kontrataków miały dokonywać jednostki 1. Brygady Gwardii Narodowej i 92. Brygady Szturmowej Ukraińskich Sił Zbrojnych. W czasie ataku Ukraińcy mieli stracić do 10 żołnierzy i transporter opancerzony M113.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1419 dniu wojny

