Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego liczba startów kosmicznych w Rosji spadła do najniższego poziomu od 45 lat?

Jak Nowa Zelandia stała się nową gwiazdą sektora kosmicznego?

Jakie czynniki przyczyniły się do zapaści rosyjskiego sektora kosmicznego?

Jakie są plany Rosji dotyczące eksploracji kosmosu do 2030 roku?

Jak rozwój sytuacji w branży kosmicznej wpłynie na globalny wyścig kosmiczny w 2026 roku?

W 2025 r. państwowa korporacja Roskosmos przeprowadziła 17 startów rakiet kosmicznych, poinformował wicepremier Denis Manturow na poniedziałkowym spotkaniu z rosyjskim dyktatorem. W porównaniu z 2025 rokiem liczba startów Roskosmosu pozostała niezmieniona, podczas gdy Stany Zjednoczone zwiększyły swoją liczbę startów w kosmos ze 145 do 181, a Chiny z 68 do 91. Oznacza to, że Rosja w sektorze kosmicznym okazała się ponad dziesięciokrotnie gorsza od Stanów Zjednoczonych, a ponad pięciokrotnie od Chin, podkreśla „The Moscow Times”.

Reklama Reklama

Nowa Zelandia – wschodząca gwiazda kosmosu

Z wyłączeniem pandemii, liczba startów w Rosji pozostaje najniższa od 1961 r., kiedy Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. 45 lat temu ZSRR dziewięć razy posłał swoje rakiety w kosmos. Potem szybko Rosjanie się rozpędzali. W połowie lat 60. ZSRR wystrzeliwał ponad 40 rakiet rocznie. Na początku lat 70. liczba ta wzrosła do 80-86 startów rocznie, a w 1982 r. ustanowił rekord 99 startów.

Od tego czasu liczba startów spadła prawie sześciokrotnie, w wyniku czego Rosja jest na skraju wypadnięcia z pierwszej trójki państw w dziedzinie lotów kosmicznych. O skali zapaści w rosyjskim sektorze kosmicznym świadczy fakt, że nie tylko tacy kosmiczni giganci jak USA czy Chiny co roku zwiększają obecność w przestrzeni kosmicznej, ale także dołączają nowi gracze. Licząca 5,3 mln obywateli Nowa Zelandia przeprowadziła w minionym roku tyle samo startów co Rosja – 17 (w porównaniu z 13 w 2024 r. i 7 w 2023 r.) i dorównuje obecnie udziałowi Rosji w rynku kosmicznym.