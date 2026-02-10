11 min. 2 sek.
W styczniu pojawiła się oferta przejęcia 100 proc. akcji InPostu. Jak poinformowała spółka, porozumienie zawarło konsorcjum z udziałem Rafała Brzoski oraz funduszu Advent International. Wartość transakcji to 7,8 mld euro, czyli około 33 mld zł. Inwestorzy deklarują utrzymanie siedziby i zarządzania w Polsce oraz dalszy rozwój spółki. Eksperci zwracają uwagę na obecność FedExu w konsorcjum. Amerykański gigant logistyczny działa w ponad 200 krajach, co może otworzyć InPostowi drogę poza Europę. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pełna niezależność operacyjna spółki będzie możliwa w dłuższym terminie.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – poinformował GUS. To pierwszy raz w historii, gdy średnia płaca w całej gospodarce przekroczyła poziom 9 tys. zł. Ekonomiści wskazują jednak, że w 2026 r. dynamika wzrostu płac zacznie słabnąć. Sprzyjać temu ma najniższy od dwóch dekad wzrost płacy minimalnej oraz spadek inflacji, co ograniczy presję płacową ze strony pracowników.
Elon Musk zapowiedział, że SpaceX skupi się na budowie miasta na Księżycu. Jak napisał na platformie X, projekt mógłby zostać zrealizowany w mniej niż 10 lat. Choć wcześniej priorytetem był Mars, mniejsza odległość sprawia, że to Księżyc ma teraz pierwszeństwo.
Rząd Keira Starmera znalazł się pod silną presją po doniesieniach o powiązaniach ambasadora Wielkiej Brytanii w USA Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem. Kryzys pogłębiła dymisja najbliższego współpracownika premiera, Morgana McSweeneya. Jak informuje Bloomberg, w Partii Pracy narasta presja, by Starmer wziął odpowiedzialność za swoje decyzje i podał się do dymisji. Najbliższe dni mogą być kluczowe dla przyszłości brytyjskiego rządu.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
