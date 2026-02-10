Rzeczpospolita
InPost na globalnej ścieżce, rekordowe płace i kryzys rządu Wielkiej Brytanii

InPost może trafić w ręce globalnych graczy, wynagrodzenia w Polsce przekroczyły historyczny próg, a rząd Wielkiej Brytanii zmaga się z kryzysem wizerunkowym. Do tego Elon Musk zapowiada miasto na Księżycu.

Publikacja: 10.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

InPost przed globalnym skokiem. FedEx wchodzi do gry

W styczniu pojawiła się oferta przejęcia 100 proc. akcji InPostu. Jak poinformowała spółka, porozumienie zawarło konsorcjum z udziałem Rafała Brzoski oraz funduszu Advent International. Wartość transakcji to 7,8 mld euro, czyli około 33 mld zł. Inwestorzy deklarują utrzymanie siedziby i zarządzania w Polsce oraz dalszy rozwój spółki. Eksperci zwracają uwagę na obecność FedExu w konsorcjum. Amerykański gigant logistyczny działa w ponad 200 krajach, co może otworzyć InPostowi drogę poza Europę. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pełna niezależność operacyjna spółki będzie możliwa w dłuższym terminie.

Rafał Brzoska
Biznes
FedEx z Rafałem Brzoską rzucą wyzwanie Amazonowi? Wielka transakcja

Wynagrodzenia w Polsce przebiły barierę 9 tys. zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – poinformował GUS. To pierwszy raz w historii, gdy średnia płaca w całej gospodarce przekroczyła poziom 9 tys. zł. Ekonomiści wskazują jednak, że w 2026 r. dynamika wzrostu płac zacznie słabnąć. Sprzyjać temu ma najniższy od dwóch dekad wzrost płacy minimalnej oraz spadek inflacji, co ograniczy presję płacową ze strony pracowników.

Ciekawe dane o płacach Polaków. Symboliczna granica przekroczona, a trend przerwany
Wynagrodzenia
Ciekawe dane o płacach Polaków. Symboliczna granica przekroczona, a trend przerwany
Musk chce zbudować miasto na Księżycu

Elon Musk zapowiedział, że SpaceX skupi się na budowie miasta na Księżycu. Jak napisał na platformie X, projekt mógłby zostać zrealizowany w mniej niż 10 lat. Choć wcześniej priorytetem był Mars, mniejsza odległość sprawia, że to Księżyc ma teraz pierwszeństwo. 

Elon Musk stawia na sztuczną intreligencję, ale potrzebuje na to dużo pieniędzy. Dostarczy ich Space
AI
AI z kosmosu. Elon Musk sięga po miliardy i łączy imperium

Kryzys w rządzie Wielkiej Brytanii narasta

Rząd Keira Starmera znalazł się pod silną presją po doniesieniach o powiązaniach ambasadora Wielkiej Brytanii w USA Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem. Kryzys pogłębiła dymisja najbliższego współpracownika premiera, Morgana McSweeneya. Jak informuje Bloomberg, w Partii Pracy narasta presja, by Starmer wziął odpowiedzialność za swoje decyzje i podał się do dymisji. Najbliższe dni mogą być kluczowe dla przyszłości brytyjskiego rządu.

Keir Starmer
Dyplomacja
Afera Epsteina zagraża brytyjskiemu premierowi. Dymisje współpracowników Keira Starmera

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

