11 min. 2 sek.

InPost na globalnej ścieżce, rekordowe płace i kryzys rządu Wielkiej Brytanii

InPost może trafić w ręce globalnych graczy, wynagrodzenia w Polsce przekroczyły historyczny próg, a rząd Wielkiej Brytanii zmaga się z kryzysem wizerunkowym. Do tego Elon Musk zapowiada miasto na Księżycu.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

InPost przed globalnym skokiem. FedEx wchodzi do gry

W styczniu pojawiła się oferta przejęcia 100 proc. akcji InPostu. Jak poinformowała spółka, porozumienie zawarło konsorcjum z udziałem Rafała Brzoski oraz funduszu Advent International. Wartość transakcji to 7,8 mld euro, czyli około 33 mld zł. Inwestorzy deklarują utrzymanie siedziby i zarządzania w Polsce oraz dalszy rozwój spółki. Eksperci zwracają uwagę na obecność FedExu w konsorcjum. Amerykański gigant logistyczny działa w ponad 200 krajach, co może otworzyć InPostowi drogę poza Europę. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pełna niezależność operacyjna spółki będzie możliwa w dłuższym terminie.

Wynagrodzenia w Polsce przebiły barierę 9 tys. zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – poinformował GUS. To pierwszy raz w historii, gdy średnia płaca w całej gospodarce przekroczyła poziom 9 tys. zł. Ekonomiści wskazują jednak, że w 2026 r. dynamika wzrostu płac zacznie słabnąć. Sprzyjać temu ma najniższy od dwóch dekad wzrost płacy minimalnej oraz spadek inflacji, co ograniczy presję płacową ze strony pracowników.