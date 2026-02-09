Co dalej z wynagrodzeniami w Polsce?

W 2026 r. – a przynajmniej w jego pierwszej połowie – ekonomiści spodziewają się – po odnotowanym w poniedziałkowych danych GUS „wyskoku” – kontynuacji stopniowego hamowania dynamiki wynagrodzeń w gospodarce. Po pierwsze, płaca minimalna poszła w górę tylko o 3 proc., najmniej od dwóch dekad. Również w sferze budżetowej podwyżki wyniosły tylko tyle. Dodatkowo, spadek inflacji obniża oczekiwania podwyżkowe pracowników, a badania koniunktury wskazują, że firmy też nie są już tak skłonne do walki o pracowników i podwyżek jak przy ożywieniu po Covidzie.

Z drugiej strony, z czasem tendencje na rynku pracy mogą odwrócić spadkową tendencję. – Jeśli gospodarka faktycznie przyspieszy i będzie się to wiązać z mocnym zrywem inwestycyjnym oraz wzrostem zatrudnienia, może stopniowo zacząć wzmacniać się presja płacowa – ocenia Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polski. – To będzie początek pogorszenia się perspektywy inflacji. Ale w naszej ocenie to jest perspektywa końcówki 2026 r., a nawet bardziej kolejnych lat – dodaje.

Wysoki wzrost wynagrodzeń w czwartym kwartale 2025 r.

W danych za czwarty kwartał 2025 r. wzrost o 8,5 proc. r/r jest wyraźnie wyższy od oczekiwań Narodowego Banku Polskiego z listopadowej projekcji makroekonomicznej (7,5 proc.). Jednocześnie tamten dokument wyraźnie przecenił natomiast skalę wzrostu płac w trzecim kwartale (prognoza 8,2 proc. r/r względem 7,5 proc. w rzeczywistości). Kwartał do kwartału, czyli względem trzeciego kwartału 2025 r., w czwartym przeciętne wynagrodzenie urosło o 4,9 proc., najwięcej od czterech lat dla analogicznych okresów. To również potwierdza tezę o dość wysokim efekcie dodatków rocznych i świątecznych pod koniec roku.

W ujęciu nominalnym, przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale ub.r. było o blisko 721 zł brutto wyższe niż rok wcześniej.

Nominalna dynamika wynagrodzeń urosła nie tylko w ujęciu nominalnym, ale też realnym. Można szacować, że w czwartym kwartale wyniosła ona około 5,5 proc. r/r (wobec kolejno 5,1 proc. w pierwszym kwartale, 4,8 proc. w drugim i 4,6 proc. w trzecim), pozostając bardzo solidną. To zresztą był fundament dość wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. (3,6 proc. r/r), którego kluczowym filarem była konsumpcja prywatna (wzrost o 3,7 proc. r/r).