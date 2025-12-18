Reklama
Jawność płac w firmach coraz bliżej. „Dawanie pieniędzy „na czuja” będzie ryzykowne”

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za pracę o jednakowej wartości. Eksperci HR oceniają nadchodzące zmiany na łamach portalu pulshr.pl.

Publikacja: 18.12.2025 13:08

7 czerwca 2026 r. upływa termin wdrożenia zasad unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Nowe przepisy, które mają zostać wdrożone do 7 czerwca 2026 r., wprowadzają zasady tzw. unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń (Dyrektywa 2023/970).

Płace równe i transparentne? Prognozy ekspertów HR

Portal pulshr.pl pyta ekspertów o prognozy dotyczące konsekwencji wdrażania unijnej dyrektywy o równości płac. Projekt ustawy opublikowano 16 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak podkreślają eksperci, pracodawcy mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Kluczowe zagadnienia ustawy obejmują m.in. obowiązek wartościowania pracy i transparentności wynagrodzeń. Pracownikom dają z kolei prawo do żądania informacji o przyczynach różnic płacowych na podobnych stanowiskach (w tym również wejścia na drogę sądową w celu wyrównania wynagrodzenia).

Eksperci HR wyjaśniają, jak nadchodzące zmiany mogą wyglądać w praktyce.

„Projekt bardzo mocno kładzie nacisk na to, żeby pracodawca wyjaśniał, dlaczego ktoś zarabia kwotę X (...). W interesie pracodawców będzie mieć uzasadnienie, dlaczego komuś dajemy podwyżkę, dlaczego nowy pracownik zarabia więcej niż pozostali i dlaczego kobiety zarabiają mniej. Dawanie pieniędzy »na czuja« będzie ryzykowne” – wyjaśnia na łamach portalu adwokatka Elżbieta Niezgódka z kancelarii Woman Labour Matters.

Czytaj więcej: Czy to koniec płacowego tabu? Firmom nie będzie łatwo

Źródło: rp.pl

