Jawność płac w firmach coraz bliżej. „Dawanie pieniędzy „na czuja” będzie ryzykowne”

Aktualizacja: 18.12.2025 20:44 Publikacja: 18.12.2025 13:08
7 czerwca 2026 r. upływa termin wdrożenia zasad unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń
Foto: Adobe Stock
Nowe przepisy, które mają zostać wdrożone do 7 czerwca 2026 r., wprowadzają zasady tzw. unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń (Dyrektywa 2023/970).
Portal pulshr.pl pyta ekspertów o prognozy dotyczące konsekwencji wdrażania unijnej dyrektywy o równości płac. Projekt ustawy opublikowano 16 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak podkreślają eksperci, pracodawcy mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.
Kluczowe zagadnienia ustawy obejmują m.in. obowiązek wartościowania pracy i transparentności wynagrodzeń. Pracownikom dają z kolei prawo do żądania informacji o przyczynach różnic płacowych na podobnych stanowiskach (w tym również wejścia na drogę sądową w celu wyrównania wynagrodzenia).
Eksperci HR wyjaśniają, jak nadchodzące zmiany mogą wyglądać w praktyce.
„Projekt bardzo mocno kładzie nacisk na to, żeby pracodawca wyjaśniał, dlaczego ktoś zarabia kwotę X (...). W interesie pracodawców będzie mieć uzasadnienie, dlaczego komuś dajemy podwyżkę, dlaczego nowy pracownik zarabia więcej niż pozostali i dlaczego kobiety zarabiają mniej. Dawanie pieniędzy »na czuja« będzie ryzykowne” – wyjaśnia na łamach portalu adwokatka Elżbieta Niezgódka z kancelarii Woman Labour Matters.
Źródło: rp.pl
