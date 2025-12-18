Jawność płac w firmach coraz bliżej. „Dawanie pieniędzy „na czuja” będzie ryzykowne”

Nowe przepisy, które mają zostać wdrożone do 7 czerwca 2026 r., wprowadzają zasady tzw. unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń (Dyrektywa 2023/970).

Płace równe i transparentne? Prognozy ekspertów HR

Portal pulshr.pl pyta ekspertów o prognozy dotyczące konsekwencji wdrażania unijnej dyrektywy o równości płac. Projekt ustawy opublikowano 16 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak podkreślają eksperci, pracodawcy mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Kluczowe zagadnienia ustawy obejmują m.in. obowiązek wartościowania pracy i transparentności wynagrodzeń. Pracownikom dają z kolei prawo do żądania informacji o przyczynach różnic płacowych na podobnych stanowiskach (w tym również wejścia na drogę sądową w celu wyrównania wynagrodzenia).

Eksperci HR wyjaśniają, jak nadchodzące zmiany mogą wyglądać w praktyce.