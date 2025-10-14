Ostatnie dwa lata przyniosły dwucyfrowy wzrost średnich płac nominalnych we wszystkich wielkich grupach zawodowych – wynika z ogłoszonego we wtorek raportu GUS z badania struktury wynagrodzeń w październiku 2024 r. Porównanie z poprzednią edycją badania z października 2022 r. dowodzi, że od tego czasu najbardziej, bo o ponad 33 proc. (do 5,5 tys. zł) zwiększyło się średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników wykonujących proste prace.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Wynagrodzenia Dlaczego Polacy muszą dorabiać do pensji? Prawie połowa Polaków zwiększa swoje dochody dzięki dodatkowej pracy. Wielu z nich zarabia na zda...

Z kolei najwolniej rosła w tym czasie przeciętna płaca top menedżerów, czyli bardzo zróżnicowanej (także pod względem płacowym) grupy przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Według danych GUS, w październiku 2024 zarabiali oni przeciętnie 15,2 tys. zł brutto. To o 42 proc. więcej niż wynosiła w tym czasie średnia płaca specjalistów (10,7 tys.) i ponad trzykrotnie więcej (o ponad 265 proc.) niż zarabiał pracownik wykonujący proste prace.

Maleją różnice pomiędzy płacami szefów i pracowników

Jak jednak zwracają uwagę autorzy raportu, przed dwoma laty ta przewaga szefów była wyraźnie większa – sięgała niemal 293 proc. Nie bez powodu, gdyż to pracownicy wykonujący proste prace najbardziej skorzystali na szybkim wzroście płacy minimalnej w ostatnich latach – jesienią 2024 r. była ona o 55 proc. wyższa niż dwa lata wcześniej.

Podobny trend (spłaszczania różnic) widać też w porównaniu płac szefów i specjalistów – przed dwoma laty przeciętna płaca w szerokiej grupie menedżerów była prawie o 49 proc. większa niż na stanowiskach specjalistycznych.