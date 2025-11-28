Dane GUS wskazują też, że hamuje tempo wzrostu cen żywności. Odczyt 2,7 proc. r/r w listopadzie jest najniższy od ponad roku. To efekt m.in. dobrych tegorocznych zbiorów oraz nadpodaży produktów na rynku.

Hamuje też inflacja bazowa, w październiku wyniosła 3 proc. r/r, najmniej od sześciu lat. W listopadzie mogła spaść jeszcze niżej – średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” to 2,9 proc., acz warto wziąć pod uwagę, że pełny odczyt inflacji zaskoczył ruchem w dół, więc możliwe, że podobnie będzie z inflacją bazową. Przykładowo, analitycy mBanku po piątkowych danych orzekli, że mogła ona spaść nawet w okolice 2,6 proc. r/r. Wciąż wprawdzie podwyższona jest inflacja cen usług (pokłosie szybkiego tempa wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej, w ostatnich latach), ale i ona jest w trendzie spadkowym. Zgodnie z poprzednimi danymi GUS, w październiku wyniosła 5,6 proc. r/r, najmniej od listopada 2019 r.

Co ważne, prognozy zarówno ekonomistów rynkowych, jak i Narodowego Banku Polskiego czy instytucji międzynarodowych, wskazują, że inflacja w Polsce będzie w najbliższych latach stabilna, blisko celu inflacyjnego NBP 2,5 proc. To oczywiście przy założeniu braku niespodziewanych szoków cenowych na rynkach zagranicznych, m.in. surowcowym. Niepewna jest wysokość rachunków za prąd od stycznia 2026 r., acz nie ma się raczej co spodziewać istotnego wzrostu. Rząd liczy, że nowe taryfy, które zatwierdzać będzie Urząd Regulacji Energetyki, będą zbliżone do obecnej ceny maksymalnej 500 zł/MWh. Wprawdzie wzrosnąć ma opłata mocowa, ale jednocześnie Ministerstwo Energii zapowiada wygaszenie opłaty przejściowej.

Dużym ryzykiem dla cen paliw i ogrzewania, ale dopiero w horyzoncie kolejnych lat (najwcześniej 2028 r.) jest wejście w życie systemu ETS2. Zgodnie z szacunkami NBP, w najgorszym wypadku mogłoby to podbić wskaźnik inflacji o około 2 pkt proc., szacunki ekonomistów ING Banku Śląskiego mówią o 2,3 pkt proc. – Ale traktujemy to jako górny pułap – zastrzega Rafał Benecki, główny ekonomista ING BŚ. – Rząd ma możliwości regulacyjne i podatkowe, aby zmitygować wzrost tych kosztów, w tym z wykorzystaniem wpływów na wsparcie gospodarstw domowych z nowego Europejskiego Funduszu Klimatycznego – zauważa.

Inflacja w dół, co zrobi RPP?

Kolejny (i to zaskakująco duży) spadek inflacji w Polsce, jeszcze w połączeniu z wolniejszym od prognoz wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (+6,6 proc. r/r w październiku), zwiększa szanse, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze ostatni raz w tym roku obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Decyzja już w środę 3 grudnia. Takiego ruchu nie wykluczał (acz też nie przesądzał) podczas listopadowej konferencji prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński.