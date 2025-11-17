Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

PKB Japonii w dół przez amerykańskie cła. Rząd szykuje pakiet ratunkowy

Japoński PKB spadł w trzecim kwartale, do czego przyczyniła się podwyżka amerykańskich ceł. Był to jego pierwszy spadek od sześciu kwartałów.

Publikacja: 17.11.2025 11:23

Gospodarka Japonii się kurczy. Efekt ceł Trumpa

Gospodarka Japonii się kurczy. Efekt ceł Trumpa

Foto: Toru Hanai/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na spadek japońskiego PKB w trzecim kwartale?
  • Jaki wpływ miały podwyżki amerykańskich ceł na japoński eksport?
  • Jaka jest prognoza przyszłego wzrostu gospodarczego Japonii?
  • Jakie działania podejmuje rząd Japonii, aby wesprzeć gospodarkę?

Realny PKB Japonii skurczył się w trzecim kwartale o 1,8 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym. W ujęciu kwartalnym PKB spadł natomiast o 0,4 proc.). Chociaż wynik ten jest lepszy od oczekiwanego przez ekonomistów spadku o 2,4 proc., może wzmocnić argumenty nowej premier Sanae Takaichi za przygotowaniem ambitnego programu stymulacyjnego. 

Czytaj więcej

Sanae Takaichi
Giełda
Japonią będą rządzić kobiety. Rekord na giełdzie w Tokio

Konsumpcja krajowa pomogła spowolnić kurczenie się gospodarki – konsumpcja rządowa wzrosła o 0,5 proc., a prywatna o 0,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. Niepokojący był jednak spadek inwestycji mieszkaniowych aż o 9,4 proc. To skutek tego, że Japonia wprowadziła surowsze standardy oszczędzania energii dla wszystkich nowych projektów budowlanych, obowiązujące od 1 kwietnia 2025 r.

Tymczasem eksport skurczył się w trzecim kwartale o 4,5 proc. w ujęciu zannualizowanym i o 1,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy wzrósł o 2,3 proc. Notował on spadki przez cztery kolejne miesiące od maja, ponieważ podwyżki amerykańskich ceł negatywnie wpływały na wysyłki produktów. W lipcu rząd Japonii zawarł jednak porozumienie handlowe z USA. Obniżyło ono główną stawkę ceł na japoński eksport do USA z 25 proc. do 15 proc.  Zmiana ta weszła w życie 7 sierpnia, a we wrześniu dane o eksporcie zaczęły się poprawiać.

Reklama
Reklama

Jakie są perspektywy dla gospodarki japońskiej na nadchodzące kwartały?

– Wzrost gospodarki Japonii był solidny w pierwszej połowie tego roku, a dzisiejsze dane o PKB pokazały, że impet ten został chwilowo zahamowany. Spodziewam się, że japońska gospodarka powróci na ścieżkę umiarkowanego ożywienia w kolejnych okresach – prognozuje Yoshimasa Maruyama, główny ekonomista rynkowy w SMBC Nikko Securities.

Czytaj więcej

We wtorek japońskie media podawały, że Shigero Ishiba, premier Japonii (w środku) może złożyć dymisj
Gospodarka
Czy Krajowi Kwitnącej Wiśni grozi kryzys fiskalny?

– Spodziewam się odbicia wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Wpływ nowych przepisów mieszkaniowych powinien słabnąć. Zmniejszanie się niepewności związanej z cłami USA oraz porozumienie między Waszyngtonem a Pekinem w sprawie obniżenia wzajemnych ceł wydają się pozytywnie wpływać na zamówienia składane w Japonii – ocenia natomiast Harumi Taguchi, ekonomista w S&P Global Market Intelligence.

Czytaj więcej

Worki ryżu na sprzedaż w supermarkecie Marusan w Koshigaya, prefektura Saitama
Przemysł spożywczy
Kryzys ryżowy: Japonia uwalnia rezerwy strategiczne najważniejszego produktu żywnościowego

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że japoński rząd szykuje pakiet stymulacyjny dla gospodarki. Agencja Reutera poinformowała, że „rząd Japonii »bez wahania« zobowiąże się do zwiększenia wydatków, aby wesprzeć gospodarkę znajdującą się na skraju wyjścia ze stagnacji”. Rząd będzie również promował inwestycje w „kluczowe obszary wzrostu”, w tym sztuczną inteligencję, półprzewodniki i budownictwo okrętowe. Na początku tego miesiąca Nikkei podał, że pakiet przekracza 10 bilionów jenów (64,63 mld dol.) i obejmuje m.in. dopłaty do rachunków za prąd i gaz oraz pomoc dla małych i średnich firm w celu podwyższenia płac.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) ekonomia Cła Donalda Trumpa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na spadek japońskiego PKB w trzecim kwartale?
  • Jaki wpływ miały podwyżki amerykańskich ceł na japoński eksport?
  • Jaka jest prognoza przyszłego wzrostu gospodarczego Japonii?
  • Jakie działania podejmuje rząd Japonii, aby wesprzeć gospodarkę?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Realny PKB Japonii skurczył się w trzecim kwartale o 1,8 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym. W ujęciu kwartalnym PKB spadł natomiast o 0,4 proc.). Chociaż wynik ten jest lepszy od oczekiwanego przez ekonomistów spadku o 2,4 proc., może wzmocnić argumenty nowej premier Sanae Takaichi za przygotowaniem ambitnego programu stymulacyjnego. 

Konsumpcja krajowa pomogła spowolnić kurczenie się gospodarki – konsumpcja rządowa wzrosła o 0,5 proc., a prywatna o 0,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. Niepokojący był jednak spadek inwestycji mieszkaniowych aż o 9,4 proc. To skutek tego, że Japonia wprowadziła surowsze standardy oszczędzania energii dla wszystkich nowych projektów budowlanych, obowiązujące od 1 kwietnia 2025 r.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
GUS potwierdził: inflacja w październiku spadła najniżej od ponad roku
Dane gospodarcze
GUS potwierdził: inflacja w październiku spadła najniżej od ponad roku
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski
Dane gospodarcze
Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski
Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat
Dane gospodarcze
Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat
Agencja S&P utrzymała rating Polski oraz jego perspektywę
Dane gospodarcze
Agencja S&P utrzymała rating Polski oraz jego perspektywę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Ekonomiści już „okrzyknęli” stan przedstawiony w listopadowej projekcji banku centralnego jako tzw.
Dane gospodarcze
Polska gospodarka „w sam raz”. NBP pokazuje optymistyczny scenariusz do 2027 r.
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama