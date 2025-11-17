Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na spadek japońskiego PKB w trzecim kwartale?

Jaki wpływ miały podwyżki amerykańskich ceł na japoński eksport?

Jaka jest prognoza przyszłego wzrostu gospodarczego Japonii?

Jakie działania podejmuje rząd Japonii, aby wesprzeć gospodarkę?

Realny PKB Japonii skurczył się w trzecim kwartale o 1,8 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym. W ujęciu kwartalnym PKB spadł natomiast o 0,4 proc.). Chociaż wynik ten jest lepszy od oczekiwanego przez ekonomistów spadku o 2,4 proc., może wzmocnić argumenty nowej premier Sanae Takaichi za przygotowaniem ambitnego programu stymulacyjnego.

Reklama Reklama

Konsumpcja krajowa pomogła spowolnić kurczenie się gospodarki – konsumpcja rządowa wzrosła o 0,5 proc., a prywatna o 0,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. Niepokojący był jednak spadek inwestycji mieszkaniowych aż o 9,4 proc. To skutek tego, że Japonia wprowadziła surowsze standardy oszczędzania energii dla wszystkich nowych projektów budowlanych, obowiązujące od 1 kwietnia 2025 r.

Tymczasem eksport skurczył się w trzecim kwartale o 4,5 proc. w ujęciu zannualizowanym i o 1,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy wzrósł o 2,3 proc. Notował on spadki przez cztery kolejne miesiące od maja, ponieważ podwyżki amerykańskich ceł negatywnie wpływały na wysyłki produktów. W lipcu rząd Japonii zawarł jednak porozumienie handlowe z USA. Obniżyło ono główną stawkę ceł na japoński eksport do USA z 25 proc. do 15 proc. Zmiana ta weszła w życie 7 sierpnia, a we wrześniu dane o eksporcie zaczęły się poprawiać.