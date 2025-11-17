Aktualizacja: 17.11.2025 12:19 Publikacja: 17.11.2025 11:23
Gospodarka Japonii się kurczy. Efekt ceł Trumpa
Realny PKB Japonii skurczył się w trzecim kwartale o 1,8 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym. W ujęciu kwartalnym PKB spadł natomiast o 0,4 proc.). Chociaż wynik ten jest lepszy od oczekiwanego przez ekonomistów spadku o 2,4 proc., może wzmocnić argumenty nowej premier Sanae Takaichi za przygotowaniem ambitnego programu stymulacyjnego.
Konsumpcja krajowa pomogła spowolnić kurczenie się gospodarki – konsumpcja rządowa wzrosła o 0,5 proc., a prywatna o 0,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. Niepokojący był jednak spadek inwestycji mieszkaniowych aż o 9,4 proc. To skutek tego, że Japonia wprowadziła surowsze standardy oszczędzania energii dla wszystkich nowych projektów budowlanych, obowiązujące od 1 kwietnia 2025 r.
Tymczasem eksport skurczył się w trzecim kwartale o 4,5 proc. w ujęciu zannualizowanym i o 1,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy wzrósł o 2,3 proc. Notował on spadki przez cztery kolejne miesiące od maja, ponieważ podwyżki amerykańskich ceł negatywnie wpływały na wysyłki produktów. W lipcu rząd Japonii zawarł jednak porozumienie handlowe z USA. Obniżyło ono główną stawkę ceł na japoński eksport do USA z 25 proc. do 15 proc. Zmiana ta weszła w życie 7 sierpnia, a we wrześniu dane o eksporcie zaczęły się poprawiać.
– Wzrost gospodarki Japonii był solidny w pierwszej połowie tego roku, a dzisiejsze dane o PKB pokazały, że impet ten został chwilowo zahamowany. Spodziewam się, że japońska gospodarka powróci na ścieżkę umiarkowanego ożywienia w kolejnych okresach – prognozuje Yoshimasa Maruyama, główny ekonomista rynkowy w SMBC Nikko Securities.
– Spodziewam się odbicia wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Wpływ nowych przepisów mieszkaniowych powinien słabnąć. Zmniejszanie się niepewności związanej z cłami USA oraz porozumienie między Waszyngtonem a Pekinem w sprawie obniżenia wzajemnych ceł wydają się pozytywnie wpływać na zamówienia składane w Japonii – ocenia natomiast Harumi Taguchi, ekonomista w S&P Global Market Intelligence.
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że japoński rząd szykuje pakiet stymulacyjny dla gospodarki. Agencja Reutera poinformowała, że „rząd Japonii »bez wahania« zobowiąże się do zwiększenia wydatków, aby wesprzeć gospodarkę znajdującą się na skraju wyjścia ze stagnacji”. Rząd będzie również promował inwestycje w „kluczowe obszary wzrostu”, w tym sztuczną inteligencję, półprzewodniki i budownictwo okrętowe. Na początku tego miesiąca Nikkei podał, że pakiet przekracza 10 bilionów jenów (64,63 mld dol.) i obejmuje m.in. dopłaty do rachunków za prąd i gaz oraz pomoc dla małych i średnich firm w celu podwyższenia płac.
