Prezydent USA Donald Trump odwiedza w tym tygodniu kraje Dalekiego Wschodu przy okazji szczytu ASEAN. Głównym tematem rozmów jest dostęp do największych globalnych zasobów metali ziem rzadkich (MZR).

We wtorek Donald Trump spotkał się w Tokio z nową szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, z którą podpisał ramową umowę w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. Choć przywódcy obu krajów nie wspomnieli publicznie bezpośrednio o Chinach, ich celem jest zmniejszenie dominacji Chin w zakresie kluczowych komponentów elektronicznych.

Jak poinformował Biały Dom, Japonia i USA mają wykorzystać narzędzia polityki gospodarczej i skoordynowane inwestycje, aby przyspieszyć „rozwój zdywersyfikowanych, płynnych i sprawiedliwych rynków minerałów krytycznych i metali ziem rzadkich”, oraz będą dążyć do zapewnienia wsparcia finansowego dla wybranych projektów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Japonia zobowiązała się jednocześnie do inwestycji o wartości 550 mld dolarów w gospodarkę USA, co jest częścią szerszej dwustronnej umowy handlowej, która może obejmować między innymi wytwarzanie energii i skroplony gaz ziemny (LNG) – donosi agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami.

Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Ważą się losy dostępu do metali ziem rzadkich

Zawarcie umowy pomiędzy USA a Japonią odbyło się na dwa dni przed długo oczekiwanym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy obu państw mają spotkać się w czwartek w Korei Południowej i będzie to ostatni i najważniejszy punkt na azjatyckiej trasie amerykańskiego prezydenta.