USA i Japonia zawarły umowę w sprawie metali ziem rzadkich

Prezydent USA Donald Trump i premierka Japonii Sanae Takaichi podpisali we wtorek umowę ramową w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. Odbyło się to tuż przed planowanym spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Publikacja: 28.10.2025 09:56

Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek z premierką Japonii Sanae Takaichi

Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek z premierką Japonii Sanae Takaichi

Foto: PAP/EPA/JAPAN POOL / JIJI PRESS

Alicja Podskoczy

Prezydent USA Donald Trump odwiedza w tym tygodniu kraje Dalekiego Wschodu przy okazji szczytu ASEAN. Głównym tematem rozmów jest dostęp do największych globalnych zasobów metali ziem rzadkich (MZR).

We wtorek Donald Trump spotkał się w Tokio z nową szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, z którą podpisał ramową umowę w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. Choć przywódcy obu krajów nie wspomnieli publicznie bezpośrednio o Chinach, ich celem jest zmniejszenie dominacji Chin w zakresie kluczowych komponentów elektronicznych.

Jak poinformował Biały Dom, Japonia i USA mają wykorzystać narzędzia polityki gospodarczej i skoordynowane inwestycje, aby przyspieszyć  rozwój zdywersyfikowanych, płynnych i sprawiedliwych rynków minerałów krytycznych i metali ziem rzadkich”, oraz będą dążyć do zapewnienia wsparcia finansowego dla wybranych projektów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Japonia zobowiązała się jednocześnie do inwestycji o wartości 550 mld dolarów w gospodarkę USA, co jest częścią szerszej dwustronnej umowy handlowej, która może obejmować między innymi wytwarzanie energii i skroplony gaz ziemny (LNG) – donosi agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami.

Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Ważą się losy dostępu do metali ziem rzadkich

Zawarcie umowy pomiędzy USA a Japonią odbyło się na dwa dni przed długo oczekiwanym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy obu państw mają spotkać się w czwartek w Korei Południowej i będzie to ostatni i najważniejszy punkt na azjatyckiej trasie amerykańskiego prezydenta.

Chiny utrzymują wiodącą pozycję w branży minerałów krytycznych, odpowiadając za 71 proc. światowej produkcji metali ziem rzadkich i 74 proc. światowej produkcji grafitu naturalnego. Są także liderami technologii pozyskiwania metali ziem rzadkich. 9 października Chiny wstrząsnęły Zachodem, ogłaszając zaostrzenie kontroli eksportu MZR.

Donald Trump ostro zareagował na decyzję rządu w Pekinie, oskarżając go o „wzięcie globalnej gospodarki jako zakładnika”. Amerykański prezydent zagroził wtedy wprowadzeniem nowego kosmicznego cła na import chińskich w wysokości 100 proc. oraz odwołaniem spotkania z Xi Jinpingiem.

W ostatnich tygodniach przywódcy obu krajów spuścili jednak nieco z tonu i Trump przyznał, że 100-proc. cła na Chiny byłyby „nie do utrzymania” oraz potwierdził planowane spotkanie z Jinpingiem w Korei Południowej.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa

