Aktualizacja: 28.10.2025 10:00 Publikacja: 28.10.2025 09:56
Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek z premierką Japonii Sanae Takaichi
Foto: PAP/EPA/JAPAN POOL / JIJI PRESS
Prezydent USA Donald Trump odwiedza w tym tygodniu kraje Dalekiego Wschodu przy okazji szczytu ASEAN. Głównym tematem rozmów jest dostęp do największych globalnych zasobów metali ziem rzadkich (MZR).
We wtorek Donald Trump spotkał się w Tokio z nową szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, z którą podpisał ramową umowę w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. Choć przywódcy obu krajów nie wspomnieli publicznie bezpośrednio o Chinach, ich celem jest zmniejszenie dominacji Chin w zakresie kluczowych komponentów elektronicznych.
Jak poinformował Biały Dom, Japonia i USA mają wykorzystać narzędzia polityki gospodarczej i skoordynowane inwestycje, aby przyspieszyć „rozwój zdywersyfikowanych, płynnych i sprawiedliwych rynków minerałów krytycznych i metali ziem rzadkich”, oraz będą dążyć do zapewnienia wsparcia finansowego dla wybranych projektów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
Japonia zobowiązała się jednocześnie do inwestycji o wartości 550 mld dolarów w gospodarkę USA, co jest częścią szerszej dwustronnej umowy handlowej, która może obejmować między innymi wytwarzanie energii i skroplony gaz ziemny (LNG) – donosi agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami.
Zawarcie umowy pomiędzy USA a Japonią odbyło się na dwa dni przed długo oczekiwanym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy obu państw mają spotkać się w czwartek w Korei Południowej i będzie to ostatni i najważniejszy punkt na azjatyckiej trasie amerykańskiego prezydenta.
Chiny utrzymują wiodącą pozycję w branży minerałów krytycznych, odpowiadając za 71 proc. światowej produkcji metali ziem rzadkich i 74 proc. światowej produkcji grafitu naturalnego. Są także liderami technologii pozyskiwania metali ziem rzadkich. 9 października Chiny wstrząsnęły Zachodem, ogłaszając zaostrzenie kontroli eksportu MZR.
Donald Trump ostro zareagował na decyzję rządu w Pekinie, oskarżając go o „wzięcie globalnej gospodarki jako zakładnika”. Amerykański prezydent zagroził wtedy wprowadzeniem nowego kosmicznego cła na import chińskich w wysokości 100 proc. oraz odwołaniem spotkania z Xi Jinpingiem.
W ostatnich tygodniach przywódcy obu krajów spuścili jednak nieco z tonu i Trump przyznał, że 100-proc. cła na Chiny byłyby „nie do utrzymania” oraz potwierdził planowane spotkanie z Jinpingiem w Korei Południowej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA Donald Trump odwiedza w tym tygodniu kraje Dalekiego Wschodu przy okazji szczytu ASEAN. Głównym tematem rozmów jest dostęp do największych globalnych zasobów metali ziem rzadkich (MZR).
We wtorek Donald Trump spotkał się w Tokio z nową szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, z którą podpisał ramową umowę w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. Choć przywódcy obu krajów nie wspomnieli publicznie bezpośrednio o Chinach, ich celem jest zmniejszenie dominacji Chin w zakresie kluczowych komponentów elektronicznych.
Ważą się losy dostępu do największych globalnych zasobów metali ziem rzadkich (MZR). Amerykanie ogłosili, że por...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Pomimo sankcji Unia Europejska była w minionym roku w pierwszej trójce partnerów handlowych Rosji. Większość kra...
Na dzień przed wznowieniem rozmów handlowych między USA a Chinami Biały Dom wytoczył nowe działo. Stany Zjednocz...
Premier Kanady Mark Carney oświadczył w piątek, że jego gabinet jest gotowy wznowić rozmowy handlowe ze Stanami...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wszystkie rozmowy handlowe z Kanadą zostały zakończone po emisji – j...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas