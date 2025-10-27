Wysocy rangą urzędnicy z Waszyngtonu i Pekinu uzgodnili w niedzielę zarys umowy handlowej, która ma zostać podpisana w tym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga – poinformowali agencję Reutera Amerykanie.

Reklama Reklama

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, że rozmowy prowadzone w kuluarach szczytu ASEAN w Kuala Lumpur usunęły groźbę nałożenia od listopada 100-procentowych ceł amerykańskich na chiński import. Bessent oczekuje, że Pekin opóźni o rok wdrożenie systemu licencjonowania eksportu metali ziem rzadkich i dokona przeglądu tej polityki.

Chiny rządzą w rzadkich metalach

Chiny utrzymują swoją dominującą pozycję w branży minerałów krytycznych, odpowiadając za 71 proc. światowej produkcji metali ziem rzadkich i 74 proc. światowej produkcji grafitu naturalnego. Co ważne – Chińczycy są też liderami technologii uzyskiwania MZR.

Według corocznego raportu energetycznego BP, w minionym roku Chiny wyprodukowały 270 tys. ton MZR, podczas kiedy drugi światowy producent – USA – tylko 45 tys. ton. Na rynku liczy się jeszcze Australia i Tajlandia (oba dostarczyły po 13 tys. ton), Indie, Madagaskar i Rosja – po 2-2,9 tys. ton, reszta świata – 31,4 tys. ton.