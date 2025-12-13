Aktualizacja: 13.12.2025 20:24 Publikacja: 13.12.2025 20:19
Białoruski działacz społeczny, polityk, obrońca praw człowieka i więzień polityczny Aleś Bialacki przed Ambasadą Amerykańską w Wilnie.
Foto: PAP/Valdemar Doveiko
W sobotę władze w Mińsku poinformowały, że zwolniły 123 więźniów politycznych z różnych państw w ramach umowy z USA. Na wolność wyszedł między innymi Aleś Bialacki – laureat Pokojowej Nagrody Nobla – który został przymusowo deportowany na Litwę. W mediach pojawiają się pierwsze wypowiedzi Bialackiego po zwolnieniu.
Białoruski obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, który został deportowany na Litwę, znalazł się w sobotę w ambasadzie USA w Wilnie. Następnie wyszedł do ludzi, którzy zgromadzili się przed budynkiem placówki.
W rozmowie z dziennikarzami Bialacki powiedział, że obudzono go w sobotę około godziny 4.00 rano w więzieniu i kazano zabrać mu wszystkie rzeczy. Jak wyjaśnił, zrozumiał wówczas, że wychodzi na wolność.
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla przyznał, że po tym, jak w czerwcu tego roku uwolniono Siarhieja Cichanouskiego, a we wrześniu – ponad 500 więźniów politycznych na podstawie umowy między Waszyngtonem a Mińskiem, spodziewał się, że nastąpią dalsze zwolnienia.
Bialacki przekazał także między innymi, iż namawiano go, by podpisał prośbę o ułaskawienie. Nie zrobił tego jednak. Podkreślił również, że po czterech i pół roku w więzieniu „uczucie bycia na wolności nie jest jeszcze dla niego do końca zrozumiałe”. – Dla mnie uwolnienie oznacza spotkanie z rodziną, przyjaciółmi i kontynuację pracy jako obrońca praw człowieka – powiedział. – Nigdy się nie poddawajcie – dodał w języku angielskim.
Aleś Bialacki wezwał także do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.
Do uwolnienia Bialackiego odniósł się wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór. – Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił.
Pytany, czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut – działacz Związku Polaków na Białorusi – odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Wewiór podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył jednak, że „była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta”. – On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go – podkreślił rzecznik MSZ.
Władze w Mińsku podały wcześniej, że na liście są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii. Na wolności znalazł się – jak wynika z informacji podanych przez portal Nasza Niwa – Wiktor Babaryka, niedoszły kandydat na prezydenta. Według informacji portalu, uwolniony został również prawnik Maksim Znak, członek sztabu wyborczego Babaryki. Oprócz nich, zwolniono także działaczy tej organizacji Walancina Stefanowicza i Uładzia Łabkowicza. Niezależny białoruski portal Zierkało podał, że wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza.
Wśród uwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi.
Uwolnienie więźniów nastąpiło w czasie, gdy Aleksander Łukaszenko dąży do poprawy relacji z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone ogłosiły w sobotę zniesienie sankcji wobec białoruskiego sektora potasowego. Decyzję tę ogłosił po spotkaniu z Łukaszenką w Mińsku w piątek i sobotę John Coale, specjalny wysłannik USA na Białoruś.
Podczas ostatniego spotkania amerykańskich urzędników z Łukaszenką we wrześniu 2025 r., Waszyngton ogłosił złagodzenie części sankcji wobec Białorusi, a Mińsk uwolnił ponad 50 więźniów politycznych. Ogółem od lipca 2024 r. Białoruś zwolniła ponad 430 więźniów politycznych, co powszechnie uznano za próbę zbliżenia z Zachodem.
W 2022 r. białoruski obrońca praw człowieka został – obok dwóch organizacji broniących praw człowieka, rosyjskiego Memoriału i ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich – laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
Zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu gratulowała m.in. Swiatłana Cichanouska. „Nagroda jest ważnym wyróżnieniem dla wszystkich Białorusinów walczących o wolność i demokrację” – oceniała dodając, że „wszyscy więźniowie polityczni muszą zostać bezzwłocznie uwolnieni”.
