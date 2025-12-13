Laureat Pokojowej Nagrody Nobla przyznał, że po tym, jak w czerwcu tego roku uwolniono Siarhieja Cichanouskiego, a we wrześniu – ponad 500 więźniów politycznych na podstawie umowy między Waszyngtonem a Mińskiem, spodziewał się, że nastąpią dalsze zwolnienia.

Bialacki przekazał także między innymi, iż namawiano go, by podpisał prośbę o ułaskawienie. Nie zrobił tego jednak. Podkreślił również, że po czterech i pół roku w więzieniu „uczucie bycia na wolności nie jest jeszcze dla niego do końca zrozumiałe”. – Dla mnie uwolnienie oznacza spotkanie z rodziną, przyjaciółmi i kontynuację pracy jako obrońca praw człowieka – powiedział. – Nigdy się nie poddawajcie – dodał w języku angielskim.

Aleś Bialacki wezwał także do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.

Do uwolnienia Bialackiego odniósł się wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór. – Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił.

Pytany, czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut – działacz Związku Polaków na Białorusi – odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Wewiór podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył jednak, że „była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta”. – On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go – podkreślił rzecznik MSZ.