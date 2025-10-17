Aktualizacja: 17.10.2025 21:12 Publikacja: 17.10.2025 19:44
Prezydent USA Donald Trump
Foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Donald Trump powoli wycofuje się ze swoich gróźb z ubiegłego tygodnia, którymi wywołał trzęsienie ziemi na rynkach. Prezydent USA zagroził w piątek, 10 października, wprowadzeniem kosmicznych, bo sięgających aż 100 proc., ceł na import dóbr z Chin „ponad wszelkie cła, które są obecnie płacone”. Zapowiedział wtedy, że nowe taryfy celne wejdą w życie 1 listopada i tego dnia USA wprowadzą też kontrole eksportu na „wszelkie kluczowe oprogramowanie”. Jednocześnie Trump stwierdził, że może odwołać spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem planowane na koniec października.
Tydzień później amerykański prezydent złagodził jednak ton. W wywiadzie dla Fox Business Network, wyemitowanym w piątek, 19 października, na pytanie, czy tak wysokie cło jest do utrzymania i co mogłoby ono oznaczać dla gospodarki, Trump odpowiedział: „Nie jest do utrzymania, ale taka właśnie jest ta liczba”. Jak zaznaczył, strona chińska „zmusiła go” do takiej decyzji i obwinił rząd w Pekinie o impas w rozmowach handlowych.
Trump potwierdził również, że za dwa tygodnie spotka się w Korei Południowej z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i wyraził podziw dla chińskiego przywódcy. „Myślę, że poradzimy sobie z Chinami, ale musimy mieć uczciwą umowę. Musi być uczciwa” – zaznaczył prezydent USA w programie FBN „Mornings with Maria”, który został nagrany w czwartek.
Ubiegłotygodniowe groźby Donalda Trumpa stanowiły odpowiedź na zaostrzenie przez chińskie władze kontroli nad eksportem metali ziem rzadkich, które są kluczowe dla zachodniego sektora zbrojeniowego, jak i przy produkcji półprzewodników. Państwo Środka zaczęło wymagać od zagranicznych podmiotów uzyskania licencji z Pekinu na eksport jakichkolwiek towarów zawierających metale rzadkie o wartości co najmniej 0,1 proc. sprzedawanych dóbr. Prezydent USA określił wtedy działania Pekinu „wzięciem globalnej gospodarki jako zakładnika”.
We wtorek, 14 października, zaczęły również obowiązywać nowe opłaty portowe wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny, a także amerykańskie cła na importowane drewno i meble kuchenne. Rząd w Pekinie wprowadził nowe opłaty portowe w ramach odwetu za podobną decyzję Białego Domu. Administracja Donalda Trumpa tłumaczyła wcześniej, że opłaty na chińskie statki mają na celu wspieranie amerykańskich firm żeglugowych.
Źródło: rp.pl, Reuters
