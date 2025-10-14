Aktualizacja: 14.10.2025 12:10 Publikacja: 14.10.2025 11:05
We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opłaty portowe na statki.
Napięcia handlowe na linii USA–Chiny powracają ze zdwojoną mocą. We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez oba państwa wzajemne opłaty portowe na statki.
Strona chińska tłumaczy, że opłaty mają na celu ochronę krajowego przemysłu żeglugowego przed „dyskryminującymi” środkami i dotyczą statków będących własnością Stanów bądź obsługiwanych, pływających pod amerykańską banderą lub zbudowanych w USA, ale nie obejmują statków zmontowanych w Chinach.
Rząd w Pekinie ogłosił wprowadzenie nowych opłat portowych w ubiegłym tygodniu w ramach odwetu za podobną decyzję Białego Domu. Administracja Donalda Trumpa tłumaczyła wcześniej, że opłaty na chińskie statki mają na celu wspieranie amerykańskich firm żeglugowych.
Jednocześnie obie strony wymieniły się kolejnymi ciosami w wojnie celnej. Gabinet Xi Jinpinga podjął też w czwartek decyzję o zaostrzeniu kontroli nad eksportem metali ziem rzadkich, co znacząco uderzy w zachodni sektor zbrojeniowy i półprzewodników. Donald Trump odpowiedział na to w piątek groźbą nałożenia dodatkowych 100-proc. ceł na import z Chin „ponad wszelkie cła, które są obecnie płacone”.
Prezydent USA stwierdził też, że rozważa w tej sytuacji odwołanie planowanego spotkania z Xi Jinpingiem. Tymczasem sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, oświadczył w poniedziałek, że spotkanie obu prezydentów wciąż jest planowane na koniec października w Korei Południowej. – 100-proc. cła nie muszą wejść w życie... Relacje, pomimo zeszłotygodniowego ogłoszenia, są dobre. Kanały komunikacji zostały ponownie otwarte, więc zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie – powiedział Bessent.
We wtorek zaczęły również obowiązywać zapowiadane wcześniej nowe amerykańskie cła na importowane drewno, szafki kuchenne i meble tapicerowane, z których znaczna część pochodzi z Chin.
Rząd w Pekinie także wyraził gotowość do dalszych rozmów, równocześnie krytykując działania Białego Domu, które mają jego zdaniem utrudniać negocjacje. „Stanowisko Chin jest konsekwentne. Jeśli będzie walka, będziemy walczyć do końca; jeśli mają być rozmowy, drzwi są otwarte” – podkreślił we wtorkowym oświadczeniu rzecznik chińskiego ministerstwa handlu.
Jak dodał, „USA nie mogą domagać się rozmów, jednocześnie grożąc i zastraszając oraz wprowadzając nowe środki ograniczające. To nie jest właściwy sposób na prowadzenie dialogu z Chinami”.
Źródło: rp.pl, BBC
