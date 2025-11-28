Kanadyjska prowincja Quebec zakazuje publicznych modlitw

Projekt ustawy nr 9, przedstawiony w czwartek przez rządzącą koalicję Avenir Québec (Coalition Avenir Québec - CAQ) zakazuje modlitwy w instytucjach publicznych, w tym w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Zakazuje on również wspólnych modlitw na drogach publicznych i w parkach, wyznaczając grzywnę za złamanie tego przepisu na 1125 dolarów kanadyjskich. Krótkie wydarzenia publiczne, jeśli wcześniej uzyskają zgodę, są zwolnione z tego zakazu.

CAQ uczyniło świeckość kluczowym priorytetem legislacyjnym, uchwalając w 2019 roku kontrowersyjną ustawę nr 21 – zakazującą niektórym pracownikom sektora publicznego noszenia symboli religijnych. Planuje rozszerzyć ten zakaz na osoby pracujące w żłobkach, szkołach wyższych, uniwersytetach i szkołach prywatnych. Zakrywanie twarzy będzie zakazane dla wszystkich osób pracujących w tych instytucjach, w tym dla studentów.

Minister ds. świeckości mówi o kolejnych krokach sekularyzacji

Minister ds. świeckości Quebecu, Jean-François Roberge, powiedział, że nowe przepisy to kolejne kroki w prowincji dążącej do pełnej sekularyzacji. Skrytykował wcześniejsze udogodnienia zapowiadane przez uczelnie wyższe, w tym sale modlitewne, mówiąc reporterom, że szkoły „nie są świątyniami, kościołami ani tego typu miejscami”.

Zakaz publicznych modlitw został wprowadzony po tym, jak grupa Montreal4Palestine zorganizowała niedzielne protesty przed bazyliką Notre-Dame w Montrealu.